Kuvataiteilija Soile Yli-Mäyryn pitäisi olla syntymäpäivänään Venetsian Muranossa työstämässä suuria ja värikkäitä lasiveistoksia.

Niin hänellä on ollut tapana keväisin ja syksyisin useita vuosia. Nyt kaikki on toisin.

”Ensimmäistä kertaa minun nelikymmenvuotisella urallani kaikki galleriat kaikkialla maailmassa on suljettu toistaiseksi. Näen koko maapallon koronapallona, josta ei pääse karkuun – paitsi ateljeehen”, Yli-Mäyry toteaa.

Pandemian jyllätessä hän on työskennellyt Lahden-ateljeessaan ensi vuoden Tokion, New Yorkin ja Kölnin näyttelytöiden parissa.

Haastattelua varten hän istuu suuren tammipöydän päässä Taidelinnassa Orimattilassa. Se on taiteilijan itsensä omistama pysyvä näyttelytila.

Kesästäkin tulee erilainen kuin tavallisesti, sillä Yli-Mäyryn taidehallin 28. kesänäyttely Kuortaneen Mäyryn kylässä avautuu vasta juhannuksena.

”Minun maailmani ei ole muuttunut paljonkaan. Olen sosiaalinen erakko, ja tämä maapallon uusi asento sopii minulle oikein hyvin”, hän tokaisee.

Uusi asento tarkoittaa Yli-Mäyrylle taukoa jatkuvasta kiertolaisuudesta suurkaupungista ja näyttelystä toiseen.

Taiteilijan tahti on ollut hengästyttävä: hän on pitänyt yli 300 yksityisnäyttelyä kolmessakymmenessä maassa.

Yli-Mäyry on Suomen kansainvälisesti menestynein taiteilija, joka on tehnyt uransa apurahajärjestelmän ulkopuolella. Hän on kertonut tarinansa kirjassaan Palava tuhka (2002), ja hänen taiteestaan on julkaistu kolme laajaa teosta.

Soile Yli-Mäyry: Asfalttiuni Kuva: Leif Rosas

Lähtölaukaus maailmalle oli kuitenkin melko arkinen sattumus Göteborgissa 1988.

Japanilainen taidevaikuttaja tuli katsomaan nuoren taiteilijan näyttelyä, vaikuttui ja halusi näyttelyn Tokioon. Näyttely pidettiin 1989, ja taiteilija huomasi Japanin olevan portti Aasian muihin suurkaupunkeihin.

Seurasivat useat näyttelyt Shanghain taidemuseossa, Hongkongissa, Singaporessa, Taipeissa... Seuraava Tokion-näyttely on jo 33.

”Jokainen matka uuteen kaupunkiin on aina uusi riski. Kansainvälisyys vaatii, että kestät kritiikin ja myös menestyksen. Mistä sitten tietää, että on menestynyt? Siitä, että saat puukkoja edestä, sivuilta ja takaa”, Yli-Mäyry sanoo ja hymyilee vinosti.

Hänellä on nyt galleriaedustuksia eri puolilla maailmaa, ja töitä myydään niiden kautta. Se on vaatinut rankkaa työtä ja myös pankkiirien luottamusta.

Kaikki voi olla yhden näyttelykävijän varassa, kuten kävi näyttelykiertueella Etelä-Amerikassa 1999.

Yli-Mäyry oli jo matkustanut Tokioon pystyttämään seuraavaa näyttelyä, kun Etelä-Amerikan viimeisen näyttelyn viimeisenä päivänä São Paulossa näyttelyyn tuli suuren kansainvälisen it-yrityksen johtaja ja taiteen keräilijä. Hän halusi ostaa kolme suurta työtä.

Hintaneuvottelut käytiin faxilla, ja kaupat syntyivät.

”Yksi ainoa kaveri maksoi koko Etelä-Amerikan -kiertueen. Menin pankkiin ja sanoin, että laina on maksettu. Nämä on kuin satua. Olen aina sanonut, että pankista saa parhaan apu­rahan.”

Kadehtijoille Soile Yli-Mäyry muistuttaa, ettei hän ole saanut mitään ilmaiseksi.

Koti Mäyryn kylässä oli vaatimaton ja viisilapsinen perhe hiljainen, sillä molemmat vanhemmat olivat kuuroja ja yhteinen ­äidinkieli oli viittomakieli.

”Minulle tuli vahva erityisyyden ja ulkopuolisuuden kokemus jo lapsena. Taidekentässäkin jäin totaalisen yksin mutta tajusin, että ulkopuolisuus onkin lahja ja minun pitää varjella sitä. Se on se kätketty salaisuus, joka tulee töissä ulos.”

Soile Yli-Mäyry: Muurattu kirje Kuva: Leif Rosas

Töidensä vastaanottoa Yli-Mäyry tutki väitöskirjassaan Esteettinen kokemus kulttuurisiltana yhdessätoista maassa. Loppupäätelmä oli, että alkuvoimainen, intuitiivinen taide ylittää kulttuurien muurit.

Se selittää, miksi Yli-Mäyryn töitä on mennyt niin buddhalaisen munkin mukana luostariin kuin it-miljonäärin olohuoneeseen.

Nuoria taiteilijoita Yli-Mäyry yllyttää menemään rohkeasti maailmalle. Ja jos he noudattavat taiteilijan omaa tietä, he menevät sinne ilman byrokratian selkänojaa.

”Minuahan ikään kuin rangaistiin siitä, että menin maailmalle omin päin. Se, joka menee omin päin, ei ole arvokas. Mutta jos olisin jäänyt odottamaan apua ulkopuolelta, istuisin vieläkin Mäyryn kylässä odottamassa kädet ristissä sitä kulttuurinvaihtosopimusta”, hän naurahtaa.

Soile Yli-Mäyryn työväline on pelkkä palettiveitsi. Työtapa vaatii tekniikan lisäksi vahvaa kättä ja koko kroppaa.

Fysiikkaansa taiteilija hoitaa tekemällä reippaan kävelylenkin päivittäin. Muun päivärytmin sanelevat työt.

”Aamulla puen paskaiset haalarit päälle ja menen ateljeehen ja tulen sieltä illalla pois. Joka päivä olen utelias näkemään, että mitähän ihmeellistä tänään syntyy.”