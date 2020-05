Valokuvataiteilijoiden liitto ja Suomen valokuvataiteen museo ovat valinneet vuoden 2019 valokuvataidekirjaksi Johannes Romppasen kirjan Lilja.

Romppasen teos kertoo, millaista on olla isä lapselle, jolla on todettu asteikolla 1–5 vaikeimmaksi määritelty cp-vamma. Romppasen Lilja-tytär oli kirjan julkaisun aikaan 6-vuotias. HS julkaisi alkuvuodesta jutun, jossa Romppanen oli valinnut teoksestaan 18 kuvaa ja kertoi, millaista elämä heidän perheessään on.

”Täällä me taas olemme. Päivystyksessä. Olo on epätoivoinen. Eikö tämä koskaan rauhoitu”, Romppanen kuvaa yhden kuvan tunnelmaa.

Kirjan tunnelma ei ole kuitenkaan lohduton, vaan se kuvaa rakkautta, kiitollisuutta ja perheen lämmintä yhteishetkeä vaikeinakin aikoina.

Vuoden valokuvataidekirjan palkinnosta päätti tänä vuonna kuvataiteilija ja valokuvaaja Ulla Jokisalo.

"Johannes Romppasen Lilja on monikerroksinen ja tarkkaan ajateltu teoskokonaisuus. Valokuvataidekirjan syvin vaikuttavuus ja koskettavuus on sen äärimmäisessä henkilökohtaisuudessa ja valokuvien inhimillisessä lämmössä. Lilja on Romppasen dokumentaatio vuosista 2013–2018 ja niistä seurannaisvaikutuksista, joita lapsen yllättävä cp-vammaisuuden diagnoosi hänen perheessään aiheutti. Valokuvakertomuksena Lilja on erityinen etenkin Romppasen itsensä ja hänen tyttärensä välisen suhteen kuvauksena, ja heidän yhteisenä näkökulmanaan”, Jokisalo perustelee valintaansa tiedotteessa.

Vuoden valokuvataidekirja -palkinnon päämääränä on kannustaa korkeatasoisten valokuvataidekirjojen tekemiseen sekä herättää yleistä kiinnostusta valokuvataidekirjoja kohtaan. Palkinto jaettiin nyt kolmannen kerran, ja sen kokonaissuuruus on 4 000 euroa, josta voittajalle myönnetään 2 000 euroa ja muille finalisteille kullekin 500 euroa.

Muut finalistit olivat Natalia Kopkinan Mame, Kati Leinosen Äimärautio, Anni Leppälän hyle | curtain | backdrop ja Marco Melanderin sekä Saara Salmen Atelieri O. Haapala ja sen ihmeellinen maailma.