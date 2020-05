Yleistyvät striimauskonsertit vetävät puoleensa myös nettihuijareita. Muusikoiden virtuaalikeikkoja järjestävästä Rockwaystä kerrotaan, että Elastisen lauantainen hyväntekeväisyyskonsertti kiinnostaa vilpin yrittäjiä erityisen runsaasti.

”Se on yksi pahimmista. Keikka on korkean profiilin tapahtuma”, sanoo toimitusjohtaja Niklas Lindholm Rockwaystä.

Yhtiö pyörittää netissä muun muassa Keikalle.fi-sivustoa, jossa Elastisen on määrä esiintyä lauantai-iltana hyväntekeväisyyskonsertissa yhteistyössä Lastenklinikan kummien kanssa. Elastisen nettikeikalle ostettavan lipun tuotot menevät työhön lasten ja nuorten mielenterveyden hyväksi.

Huijarit ovat iskeneet Elastisen eli Kimmo Laihon keikalle luoden tapahtumaa muistuttavia sivustoja Facebookiin. Näitä sivustoja voi olla kymmeniä. Vilungin tekijät yrittävät näin saada yleisöä linkitettyä omille, väärennetyille tapahtumasivustoilleen ja päästä onkimaan maksukorttitietoja ja aiheuttamaan muuta harmia.

Elastinen on tällaisen nettihuiputuksen kohteena urallaan ensimmäistä kertaa.

”Sääliksi tämä käy. Miten tämä ensimmäinen kerta osuu hyväntekeväisyyskeikkaan. Se on jo niin nastya”, Elastinen kertoo puhelimitse HS:lle.

”Ryöstäisivät mieluummin muusikoiden rahat kuin sairaiden lasten.”

Konserttijärjestäjät ovat jo ilmiantaneet huijarisivuja Facebookille, ja osa niistä on poistettu. Elastisen apuna huijareiden vastaisessa työssä on hyväntekeväisyystapahtuman tukijoihin kuuluva lakitoimisto.

”Yritämme sitä kautta vielä jykevämmin hoitaa tätä”, Elastinen sanoo.

”Tiimi on näitä raportoinut jo Facebookille. Olen miettinyt, että pitääkö minun mennä niitä itse sinne poistamaan. Isoimmassa feikkiryhmässä on kuuleman mukaan ollut parituhatta tykkäystä. Olen itse törmännyt varmaan kymmeneen väärään sivuun, mutta niitä on ilmeisesti paljon enemmän”, Elastinen kertoo.

Lisäksi Elastinen on tekemässä Facebookiin opastusvideon, jossa ohjataan yleisöä oikealle sivustolle. Lippuhuijauksia on aina ollut, ja Elastisen arvioin mukaan feikkistriimit liittyvät tähän aikaan.

”Tämä ehkä liittyy siihen, että ei ole fyysisiä lippuja vaan linkkejä. Ja siihen, että rosvotkin joutuvat nyt olemaan kotona”, Elastinen sanoo.

Nettikeikkoihin liittyvät huijaukset yleistyivät, kun live-esiintymiset siirtyivät korona-aikana nettiin. Huhtikuussa Helsingin Sanomat kertoi, miten Mikko Joensuun esiintymistä oli häiritty netissä.

Elastiselta peruuntui keväältä koronaviruksen vuoksi 35 esiintymistä ja 35 konserttia kesältä. Huijausyrityksistä huolimatta Elastinen näkee striimauskeikoilla tulevaisuutta.

”Ehkä striimistä tulee uusi asia tähän yhtälöön. Striimi ei ole keikka. Striimi ei ole musiikkivideo. Sitä voisi ehkä verrata dvd:hen, joka muuten on kuollut obsoliitti. Striimi voisi ottaa dvd:n paikan”, Elastinen arvelee.

Elastinen aikoo tarjota yleisölle striiminä lauantaina musiikillista iloa ja herkkyyttä. Elastisen ja Lastenklinikan kummien hyväntekeväisyystapahtumaan odotetaan yleisöä useita tuhansia. Elastinen muistuttaa, että striimauskeikan lippuja ei voi myydä loppuun.

”Sen takia tämä onkin mielenkiintoista. Me olemme vähän stressanneet sitä, miten miten kaista kestää. Se on suora lähetys, mitä vaan voi tapahtua. Ylen Kaikki kotona -livessä meillä meni lähetys poikki. Se on sitä suoran lähetyksen taikaa.”

”Mutta on tämä aika hämmentävää, sillä minun nimelläni ei ole aiemmin yritetty väärentää tapahtumaa. Toisaalta pitää muistaa, että nyt tässä luodaan striimauskeikkojen maailmaa ja pelisääntöjä muutenkin.”

Striimauskeikkoihin liittyvien huijausten laajuutta on vaikea arvioida. Kuluttajavirasto kertoi keskiviikkona Helsingin Sanomille, että striimauskeikkojen huijauksista ei ole oltu kertaakaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan tai kuluttaja-asiamieheen.

Suomen kyberturvallisuuskeskuksen arvion mukaan tietojenkalastelu on erittäin yleistä ja myös vaikeasti havaittavaa. Keskus pitääkin tietojenkalastelua uhkien top-5-listalla toisella sijalla heti järjestelmien haavoittuvuuden jälkeen.

Kyberturvallisuuskeskus antoi viimeksi toukokuun alussa ohjeita nettihuijausten tunnistamiseen ja niiden välttämiseen. Ohjeista ensimmäisessä todetaan, että selaimen osoiterivillä näkyvä osoite kertoo tarkasti, missä käyttäjä on. Selainrivin varmistaminen oikeaksi on tunnistuskeinoista varmin ja yksiselitteisin. Huijaussivuston voi tunnistaa myös kirjoitusvirheistä, ulkoasusta tai tavasta, jolla sivustolle on päädytty.

Tyylikkääseen ulkoasuun ei silti kannata täysin luottaa, sillä se saattaa olla tarkka kopio alkuperäisestä. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan myöskään tekniset turvakontrollit kuten virustorjunta- ja palomuuriohjelmistot eivät tarjoa absoluuttista suojaa.