Columbus ★★★★

USA 2017

Teema klo 20.01

Ihmiselon ja arkkitehtuurin sielukas liitto Columbus on Kogonada-taiteilijanimeä käyttävän amerikankorealaisen ohjaajan ensimmäinen pitkä fiktioelokuva. Sitä ennen hän herätti elokuvamaailman huomion parillakymmenellä visuaalisella pienoisesseellään. Näistä mainioista lyhytelokuvista vaikkapa Way of Ozu vertailee Yasujiro Ozun ohjausten keskenään samanlaisia otoksia. Hands of Bresson on kooste Robert Bressonin elokuvien käsistä ja Tarantino: From Below kaksiminuuttinen sarja alakulmakuvia Quentin Tarantinon töistä.

Columbus osoittaa, että sen ohjaaja, käsikirjoittaja ja leikkaaja Kogonada on muutakin kuin nokkela yhdistelijä tai nerojen taidoilla ratsastaja.

Indianan osavaltiossa sijaitseva Columbus on Hyvinkään kokoinen, noin 47 000 asukkaan kaupunki. Toisen maailmansodan aikaan sinne rakennettiin Eliel Saarisen suunnittelema suuri modernistinen kirkko, nykynimeltään First Christian Church.

Kyseisen kirkon pihalla tavataan ensimmäistä kertaa fiksu Casey (Haley Lu Richardson), paikallisessa kirjastossa työskentelevä arkkitehtuurifani. Tutut olettivat Caseyn lähtevän jatko-opintoihin heti high schoolin jälkeen, mutta hän on päätynyt jäämään kotikaupunkiinsa. Syyt selviävät elokuvan aikana.

Columbuksen toisen kuuluisan modernistisen rakennuksen, Miller House -omakotitalon, suunnitteli puolestaan Eero Saarinen, Elielin poika. Talossa vierailee elokuvan alkajaisiksi ko­realaisarkkitehti, joka saa sairauskohtauksen. Arkkitehdin poika Jin Lee (John Cho) joutuu vastentahtoisesti matkustamaan paikkakunnalle.

Casey ja Jin tapaavat sattumalta. Vaikka Jin kertoo, että juurikin isänsä ammatin vuoksi arkkitehtuuri ei merkitse hänelle mitään, Casey alkaa tutustuttaa vierailijaa itselleen tärkeisiin rakennuksiin.

Elokuva ei jumiudu nähtävyyksiin tai tukahdu nippelitietoon vaan pysyy ihmisläheisenä ja ­dialogiltaankin ilmavana. Silti arkkitehtuuri heijastuu eri puolille elokuvaa: loppuvaiheissa arkisintakin takapihaa huomaa katsovansa muotojen, pintojen ja värisävyjen yhdistelmänä.

John Cho selviää osastaan hyvin, mutta Haley Lu Richardsonin monipuolisen tunteikas roolisuoritus on elokuvalle suorastaan elintärkeä. Parina Casey ja Jin asettuvat kiintoisaan asentoon, vähän kuin Saarisen kirkon julkisivu, joka on epäsymmetrinen, mutta epätavallisessa tasapainossa.

Suuri osa Kogonadan essee-elokuvista on katsottavissa ilmaiseksi Vimeo-nettipalvelussa, ja niihin tutustuminen joko ennen tai jälkeen Columbuksen on palkitsevaa. Esimerkiksi elokuvassa nähtävän koskettavan itkuun purskahtamisen oivaltaa näin kunnianosoitukseksi Yasujiro Ozulle.