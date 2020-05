Merja Ylä-Anttilan mukaan poikkeustila on kirkastanut Yleisradion merkitystä ja roolia. Kuva: Henri Airo / HS

Vaikka koronavirus on ajanut kuluttajat koteihinsa ja talous sakkaa, tiedonvälittäjille riittää kysyntää. Neljän seinän sisällä uutis- ja viihdejano on kova.

Kuinka Yleisradio on pärjännyt poikkeusoloissa, toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila?

”Mielestäni erittäin hyvin. Uutisten ja ajankohtaislähetysten katsojaluvat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja myös Areenan käyttö on tehnyt valtavan harppauksen. Tämä on parasta palautetta tekemiselle.”

Itsekin etätyöskentelevä Ylä-Anttila on käynyt vain pari kertaa Pasilassa sitten maaliskuun puolenvälin. Uutiskoneen pyörimisen lisäksi hän kantaa huolta oman henkilökunnan jaksamisesta, miten heitä suojataan tartunnoilta ja kuinka väkeä riittää töihin.

Hänestä suomalainen karanteeniajan joukkoviestintä on onnistunut pääasiassa hyvin.

”Kukaan ei ole lähtenyt laukalle. Keskiössä on ollut valistaminen ja asioista tiedottaminen.”

Hämeenlinnalaisen työläiskodin ainoa lapsi ja Kaurialan lukiosta ylioppilaaksi vuonna 1979 kirjoittanut Ylä-Anttila on tehnyt monipolvisen ja vankan uran journalismissa.

Hän aloitti Mainostelevision uutisten kesätoimittajana vuonna 1982 ja jäi sille tielle. Hän on ollut kotimaan, kulttuurin ja politiikan toimittaja sekä toimituspäällikkö, päätoimittaja ja vastaava päätoimittaja. Nyt hän toimii Yleisradion toimitusjohtajana.

Alun perin hänestä piti tulla kuitenkin jotain ihan muuta.

”Äidinkielenopettajani Hilja Mörsäri oli todella innostava ja legenda omalla alallaan. Ajattelin, että minustakin tulee opettaja.”

Kirjoitusten jälkeen silloinen Merja Kivinen päätyi kuitenkin Laajasalon opistoon, ja seuraavana vuonna avautuivat valtiotieteellisen tiedekunnan ovet.

Pääaine oli viestintä ja sivuaineina poliittinen historia ja valtio-oppi. Eli tyypillinen tulevan toimittajan rautaisannos.

”Annoin pikkusormen ja se vei koko käden.”

Näin kuvailee Ylä-Anttila maikkarin uutisten alkuaikoja. Tekemiseen kotiutui ja ihastui, kun uudella porukalla oli haastajan intohimoinen asenne.

”Se oli kokonaisvaltainen elämys. Halusimme uudistaa uutiskerrontaa ja puhuimme televisiojournalismin kehittämisestä illat ja yötkin.”

Ylä-Anttila itsekin vähän hämmästyy, kun hän laskee olleensa MTV3:lla 34 vuotta ja vastaavana päätoimittajana 17 vuotta.

”Siihen mahtuu superpaljon asioita ja kehittämistä, mutta myös paljon median murrosta ja yt-neuvotteluja enemmän kuin lääkäri määrää”, hän huokaisee.

Finanssikriisin aikana moni media toimi alarekisterissä, kun mainoseurohanat ehtyivät. Kun MTV-uutisissa oli rauhallisempi jakso kevättalvella 2018 Ylä-Anttilalle soitettiin ja häntä pyydettiin osallistumaan Yleisradion toimitusjohtajan valintaprosessiin. Työt alkoivat syyskuussa 2018.

”Tämä on ollut ihanaa, vaikka olen joutunut jättämään pitkät jäähyväiset journalismille. Minulla on nyt eri rooli ja toinen näkökulma mediaan.”

Loikka mainosrahoitteisesta MTV3:sta julkisen palvelun Yleisradioon on sujunut Ylä-Anttilalta mutkattomasti.

Myös eduskunnan alaisessa Pasilassa tuulee nykyisin vähemmän, kun uusien vallanpitäjien poliittiset intohimot vaikuttaa ohjelmien sisältöön ovat hiipuneet.

”Se on ihan selvää, että kun olemme kaikkien omistama ja kaikille merkityksellinen media, ihmisillä on meistä odotuksia.”

Valtiovaltaan kytkeytynyt Yleisradio ehti takavuosikymmeninä siiloutua vahvasti. Kuppikuntien purkuhommaa on riittänyt tähän päivään saakka. Työ on mennyt Ylä-Anttilan mukaan hyvin.

”Esimerkiksi olemme pystyneet aika ketterästi luomaan Yle Olohuone -ohjelman. Kun ihmiset eri puolelta Yleä ovat panneet hynttyyt yhteen, se on yhteisöllistänyt yritystä.”

Vuonna 2026 Yleisradio täyttää sata vuotta. Minkälainen yhtiö silloin on?

”Tehtävämme on viedä uudistuva julkinen palvelu seuraavalle sadalle vuodelle. Johtoajatus on, että Yle on kaikille yhteinen ja jokaiselle oma. Haluamme toimia hyvänä kumppanina vaikkapa yhteisöille ja järjestöille.”

Entä millainen on verovaroilla rahoitetun Yleisradion rooli viestintäalalla, jossa valtaosa toimijoista on markkinavetoisia mediataloja?

”Näkisin, että Yle ymmärtää hyvin vastuunsa ja rajansa eikä lähde niitä ylittämään tai haastamaan. Minusta sillä tavalla suomalainen media voi parhaiten.”