Colombia in My Arms -dokumenttia kuvattiin muun muassa sissien leireissä Kolumbian viidakossa.

Dokumenttielokuva Colombia in My Arms (2020) alkaa lähikuvalla, jossa kamera nuolee rynnäkkökivääriä piipusta perään. Ollaan asian ytimessä, sillä sisällissota on riivannut Kolumbiaa yli 50 vuotta.

Se oli ollut käynnissä jo muutaman vuoden, kun Gabriel García Márguez julkaisi teoksensa Sadan vuoden yksinäisyys. Romaani ja sisällissota taitavat olla Kolumbian kansain­välisesti tunnetuimmat asiat.

Tai olihan siellä huumeparoni Pablo Escobar, jota ei dokumentissa mainita. Mutta huumekartellit ovat yksi kulma sisällissodan kuolettavassa kolmiossa sissien ja hallituksen lisäksi.

Tuohon kolmioon dokumentin ohjaajat Jenni Kivistö ja Jussi Rastas sukeltavat. Rauhansopimus on solmittu vähän aiemmin, ja he seuraavat sen etenemistä viidakossa sissien leireillä, eduskunnassa ja kokaiini­viljelmillä.

Presidentti Santos sai rauhansopimuksesta Nobelin rauhanpalkinnon, Kolumbian toisen sitten Márguezin kirjallisuus-Nobelin. Mutta puolen vuosisadan verenvuodatus ei tyrehdy helposti.

Rauha on vaikeaa varsinkin, kun kaikilla on verta käsissään eikä edes korruptoitunut hallinto ole noudattanut lakeja tai moraalia. Kivistö ja Rastas kuulevat tarinoita julmuuksista ja seuraavat, kuinka väkivalta kytee ja yleinen epäluulo jäytää haurasta rauhaa.

Colombia in My Arms on tehty tyylitellen. Se näyttää komealta mutta ei perinteiseltä dokumentilta. Kivistö ja Rastas eivät tarjoa kertojaa tai tekstejä, kuten ihmisten ja paikkojen nimiä tai tapahtumien ajankohtia.

Sen sijaan he antavat kuviensa ja niissä näkyvien ihmisten puhua. Tavallaan kerronta on lähellä cinéma véritétä, mutta tyylittely muistuttaa melkein näytelmäelokuvia. Tulos on pikemmin maalaus, laaja fresko, kuin terävä valokuva.

Suomessa on tehty hyviä dokumentteja, mutta vähän kadehdittu muun muassa Tanskan kansainvälistä menestystä. Toisaalta meillä on käsitelty enimmäkseen kansallisia aiheita, mikä on hyve sinänsä.

Viime aikoina suomalaisetkin ovat kunnostautuneet maailmalla. Reetta Huhtasen Aatos ja Amine (2019) Brysselin monikulttuurisesta lähiöstä on saanut palkintoja maailmalla, ja Colombia palkittiin Pohjoismaiden parhaana dokumenttina Göteborgin festivaalilla.

Iltaa voi jatkaa Latinalaisessa Amerikassa. Ulkolinja näyttää Pertti Pesosen vankan journalistisen dokumentin Unelmana USA (2020), jossa seurataan siirtolaisia Hondurasista Meksikoon.

