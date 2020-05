Albumi / Pop

Alma: Have U Seen Her?

Warner / PME. ★★

Alman huomenna perjantaina julkaistava debyytti­albumi kuulostaa jokseenkin nurin­kurisesti ensimmäisen levyn sijaan vaikealta toiselta levyltä. Have U Seen Her? tuntuu luhistuvan omaan epävarmuu­teensa ja näyttämisen haluun.

Ehkä Almaan kohdistuvat odotukset kasvoivat jo heti alussa liian suuriksi, ja nyt Alma tuntuu itsekin jäävän oman menestysnarratiivinsa ansaan. Alma alkoi saada uransa alussa nopeasti kansainvälistä menestystä, ja sekös suomalaisia aina miellyttää. Chasing Highs -hitillä on reilusti yli 100 miljoonaa striimiä Spotifyssa.

Mutta suomalaiset ovat omiaan myös vetämään jakkaran alta hyvin nopeasti, jos artisti ei yletykään tarpeeksi korkealle. Euroviisuissa flopanneiden artistien hylkääminen on tästä ehkä karkein esimerkki.

Ei ihme, jos paineet kasvavat. Vapautuneisuus on poissa, ja kovin iloton Have U Seen Her? soi valitettavan väkinäisesti. Sanoitukset ovat ottaneet pari katkeraa kieppiä.

Alma on alkanut uudemmalla materiaalillaan tehdä tietoisesti pesäeroa uran alun klubibängerien ja elektropopin estetiikkaan. Alma kapinoi sitä vastaan, mitä häneltä odotetaan.

Fokusta on siirretty vakavampaan ja itsetutkiskelevaan ilmaisuun. Tuotannon sävy on tummanpuhuvampi ja mukana on reilusti kitaraa.

Have U Seen Her? on temaattisesti eheä levy, mutta itse teema on aika nähty ja lannistava. Kappaleissa kierrätetään populaarikulttuurista opittuja dekadentteja kliseitä.

Tiedotteissa on korostettu albumin omaelämäkerrallisuutta ja sitä, että Almalla on paljon sanottavaa. Laulujen kuvasto on lopulta aika yksipuolista: menestysmelankoliaa ja krapulaista itsesääliä Los Angelesin kuplassa.

Ei sinänsä mitään uutta. Popmuusikot Juice Leskisestä alkaen ovat tykänneet ajatella, että heidän jokainen krapulainen ajatuksensa on kiinnostava.

LA Money on sävellyksellisesti levyn paras kappale, mutta välillä lauluntekijöiltä toivoisi Los Angelesiin muutakin näkökulmaa kuin sen, kuinka kaikki on vain pintaa ja kuinka tyhjältä kaikkien bileiden alla tuntuu. Se ei ole enää kovin kiinnostavaa, ja aika vaikea siihen on myöskään samaistua.

No more parties in L.A. -ajatusta jatketaan myös Mama-kappaleessa, joka alkaa Alman omalla Blowin’ in the wind -henkisellä pohdinnalla: ”How much shots you need to take to be an alcoholic.” Kenties vastaus leijailee jossain tuulen mukana.

Isoin ongelma levyn kohdalla on se, ettei Have U Seen Her? sisällä yhtään ilmiselvää hittiä. Kolmessa osassa julkaistu levy, jonka viimeinen kappalesatsi julkaistaan nyt, ei ole herättänyt kummoista pöhinää.

Tarttuvia koukkuja ei ole löytynyt. Tästä kertonee jo sekin, että Haimin, Tegan & Saran ja ties kenen viime vuosina käyttämää ”I know, i know” -koukkua kierrätetään kahdessakin eri kappaleessa.

Alma on edelleen taitava laulaja ja hän lausuu englantia erittäin sujuvasti. Hän on parhaimmillaan kappaleissa, joissa vaaditaan hyvin energistä ja mukaansatempaavaa latausta, kuten uuden levyn nimibiisissä tai kappaleessa Bad News Baby.

My Girlin viehättävän minimalistinen tuotanto vie 2000-luvun alun mtv-r’n’b:n äärelle, joka on tuttu referenssi popartisteille tätä nykyä. Ihan kiva, mutta ei sen enempää.

Alman debyyttilevyn suunnitelmat ovat vaihtuneet tiuhaan viime vuosina. Vuonna 2018 levyn piti olla jo valmis, ja yksi ilmestymispäivä levylle oli viime vuoden huhtikuussa. Singlet Cowboy, Summer ja When I Die jäivät lopulta levyltä pois. Jo niiden piti olla sitä ominta Almaa, mutta nyt hän sanoo olevansa valmis, mitä se sitten tarkoittaa tässä tapauksessa. Biisimateriaalin osalta Have U Seen Her? kuulostaa keskeneräiseltä, vaikka parhaimmillaan yhden biisin parissa on ollut kahdeksan eri kirjoittajaa. Tai juuri siksi.

Levy kuulostaa vaikealta toiselta levyltä, koska sitä on pantattu suurten odotusten vuoksi niin pitkään, että tyylisuunta on ehtinyt myös vaihtua sillä välin.

YleX:n haastattelussa Alma jo jonkin verran avautui levyn tekemisestä. Mahdollisesti saamme joskus lukea seikkaperäisemmin siitä, mitä kaikkea kulisseissa on parin viime vuoden aikana tapahtunut. Ihan putkeen kaikki ei tunnu debyyttilevyn kanssa menneen.

Almaan on kohdistunut kenties kohtuuttomiakin odotuksia, ja on helppo ymmärtää, että hän ui vastavirtaan odotuksiin nähden. Mutta olisi mukava kuulla siitä huolimatta hyviä biisejä. Toivottavasti seuraavaksi on helpon toisen levyn aika.