Festivaalit

Helsingissä järjestettävän Flow-festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio kertoo tapahtuman lähettämässä tiedotteessa, että tapahtumaa ei järjestetä vuonna 2020 koronaviruspandemian vuoksi.

"Ihmisten terveys on näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa etusijalla. Vaikka elämme kummallisia aikoja, yhteisöllisyys ja kulttuuri eivät katoa tai menetä merkitystään. Odotammekin innolla näkevämme hyvän musiikin, ruoan ja taiteen rakastajia taas ensi vuonna”, Kallio kertoo tiedotteessa.

Tiedotteessa kerrotaan järjestäjien todenneen, että tapahtumaa ei ole turvallista järjestää muutaman kuukauden kuluttua. Flow-festivaali oli tarkoitus järjestää Helsingin Suvilahdessa 14.–16. elokuuta.

Vuoden suurimpiin suomalaisfestareihin kuuluva Flow-festivaali on järjestetty Helsingissä vuodesta 2004 lähtien. Hallitus on tähän mennessä kieltänyt heinäkuun loppuun asti kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat, mutta myös suuri osa elokuulle ilmoitetuista tapahtumista on jo peruttu. Muun muassa Olympiastadionille suunnitellut jättikonsertit jäävät järjestämättä tänä vuonna.

Flow-festivaali alkaa varautua nyt vuoden 2021 tapahtuman järjestämiseen. Se on tarkoitus pitää 13.–15. elokuuta.

Vuoden 2020 tapahtumaan ostetut liput käyvät sellaisenaan vuoden 2021 festivaalille. Ostetun lipun voi myös palauttaa ja saada rahat takaisin. Tapahtuman järjestäjät kertovat toivovansa, että mahdollisimman moni tukee tapahtumaa ja säästää lippunsa ensi vuodelle.