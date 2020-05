Finnkinolla on teattereita Helsingin ydinkeskustassa. Kuva Kaisaniemenkadun Kinopalatsista. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Onko valtaosa Suomen elokuvateattereista pian Amazonin omistuksessa? Brittiläinen Daily Mail väitti lauantaina, että verkkojätti Amazon ja maailman suurin elokuva­teatteriyhtiö AMC hieroisivat yrityskauppaa.

Lähteet olivat toki nimettömiä eli oliko artikkeli siis totta vai puppua? Todennäköisesti jälkimmäistä. Olisiko Amazonilla edes suurta hyötyä omista teattereista kisassa Netflixiä vastaan?

Sijoittajat innostuivat silti: maanantaina AMC:n kurssi nousi pörssissä hetkellisesti lähes 50 prosenttia. Yhtiön ympärillä siis kuhisee eikä ensimmäistä kertaa. Huhtikuussa eräs analyytikko arvioi AMC:n ajautuvan lähes väistämättä vararikkoon.

Yhtiöllä on velkaa viisi miljardia dollaria ja bisnes nyt koronan vuoksi nollassa. AMC:lla on yhteensä noin 11 000 salia. Finnkino on osa ketjua.

AMC:llä on vaikeuksissaan kolme vaihtoehtoa.

Ensimmäinen vaihtoehto on pelastautua pääomistajiensa eli kiinalaisen ja yhdysvaltalaisen yhtiön voimin kuiville.

Toisaalta yhtiö voi joutua Amazonin tapaisen jätin syömäksi. Syöjä voi olla myös joku muu kuin Amazon. Taloussivusto Barrons arveli alkuviikosta, että ostaja voisi ennemminkin olla joku Hollywoodin studioista, esimerkiksi Disney. Käänne olisi historiallinen: kartellilaki vuodelta 1938 on aiemmin estänyt elokuvia tekeviä yhtiöitä omistavasta teattereita. Lakia ollaan Yhdysvalloissa arvioimassa uudelleen.

Kolmas vaihtoehto on pilkkominen. Silloin kuvaan astuu Finnkino, joka kuuluu AMC:ssa Nordic Cinema Groupiin, joka pyörittää teattereita keskeisesti Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Jos AMC jotain myisi, Pohjois-Euroopan kokonaisuudelle löytyy kyllä ostajia. Tanskan Egmont ja sen elokuvaosasto tulee ensimmäisenä mieleen, ja Ruotsin Bonnier.

Jos AMC:n osia on kaupan, myös suomalaiselle pääomalle aukeaisi tilaisuus paikata aiempien vuosikymmenten virheitä.

Finnkino syntyi pitkälti Mäkelöiden elokuvasuvun voimin vuonna 1986 ja jo vuonna 1993 yhtiö päätyi sijoittajille eli silloiselle Yhdyspankki-Unitakselle. Sittemmin omistajina oli WSOY:tä ja Sanomaa, joista jälkimmäinen myi yhtiön 2011 sijoitusyhtiö Ratokselle 116 miljoonalla eurolla. Kauppa oli ruotsalaisille mainio. Kisassa jäi kakkoseksi suomalainen Capman. Ratos myi kasvattamaansa ketjua eteenpäin pääomasijoittaja Brigdepointille voitolla.

Ja kun Finnkino sieltä päätyi vuonna 2017 osana isompaa kauppaa AMC:lle, hinta oli yli 900 miljoonaa dollaria. Samalla rahalla voisi ostaa nyt koko vaikeuksissa painivan AMC:n, kaksi kertaa!

Muuttuisiko Finnkino, jos omistajana olisi suomalaista rahaa?

Ei välttämättä, mutta johto olisi nykyistä lähempänä ja yhtiöllä olisi kasvot. Samalla suomalaisyleisön maksamat lippueurot jäisivät paremmin hyödyntämään suomalaista elokuvakulttuuria.