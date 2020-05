Sata vuotta sitten eli vuonna 1920 toukokuun 15. päivä oli lauantai. Silloin sai Pariisin oopperassa kantaesityksensä Igor Stravinskyn säveltämä käänteentekevä baletti Pulcinella. Siinä Stravinsky uudisti tyylinsä täysin hienostuneeseen uusklassismiin, ja lavalla nähtiin tyyliteltyjä perinteisen italialaisen commedia dell’arte -katuteatterin hahmoja Pablo Picasson suunnittelemissa asuissa ja lavasteissa.

Pablo Picasso studiossaan 1920-luvulla. Kuva: Hulton Archive

Pulcinella oli aivan erilainen kuin seitsemän vuotta aiemmin kantaesitetty Kevätuhri. Sekin esitettiin ensimmäisen kerran Pariisissa, noin kolmen kilometrin päässä oopperatalolta Théâtre des Champs-Élyséesissa. Kevätuhrin vuonna 1913 aiheuttama skandaali on tallennettu laajasti historiankirjoihin, sillä Stravinskyn baletin meluava naturalismi ja rytminen alkuvoima sekä Vaslav Nijinskyn primitivistinen koreografia saivat aikaan äänekkäitä vastalauseita ja suoranaista mellakointia. Huuto oli niin mahtavaa, ettei orkesterista kuulunut paljon mitään katsomoon eikä lavalle. Katsomossa puhkesi tappelunnujakoita.

Siinä missä Kevätuhri tuntuu modernismissaan estottoman säännöttömältä, Pulcinella on katsaus menneeseen, 1700-luvun barokkityyliin vakiintuneine muoto- ja äänenkuljetussääntöineen – joita Stravinsky omassa teoksessaan muokkaa 1900-luvun asuun. Pulcinella on merkkiteos juuri siksi, että se on Stravinskyn pisimmän tyylikauden, yli 30 vuotta kestäneen uusklassisen kauden ensimmäinen sävellys.

Uusklassismissa taiteilijat hakivat innoitusta menneiden vuosisatojen taiteesta, musiikissa erityisesti barokista, eli kyseessä oli osittainen paluu vanhaan.

Kevätuhrin ja Pulcinellan kantaesitysten välillä kului vain seitsemän vuotta, mutta siinä ajassa Stravinsky uudisti tyylinsä täysin.

Kuuntele esimerkiksi Kevätuhrin huipentava uhritanssi, jossa rituaalisesti valittu nuori neito tanssii itsensä kuoliaaksi:

Verrataan sitä Pulcinellan aloittavaan alkusoittoon:

Mistä Stravinskyn tyylimuutos johtui?

Syitä oli monta. Stravinsky kyllä pyrki jatkamaan Kevät­uhrin pidäkkeettömien sointimassojen tiellä ja sävelsi pitkään Les noces -balettia. Aluksi hän kaavaili teosta Kevätuhrin orkesterin kaltaiselle suur­kokoonpanolle, mutta kymmenen vuoden sävellyshistorian päätteeksi kantaesityksessä vuonna 1923 teoksessa oli neljä pianoa, lyömäsoittimia, sekakuoro ja neljä laulusolistia.

Les noces -baletin ja samalla koko Stravinskyn sävellystyylin muutos kuvastaa jollain tavoin myös maailman muuttumista 1910-luvulla.

Claude Debussy (vas.) ihaili Stravinskyn orkesterivärin ja rytmin tajua. Kuvan otti Debussyn kotona vuonna 1910 säveltäjäkollega Erik Satie. Kuva: Erik Satie / Aurimages

Pian Kevätuhrin kantaesityksen jälkeen maailmanjärjestys meni uusiksi, kun Gavrilo Princip ampui lähtölaukauksen ensimmäiselle maailmansodalle Sarajevossa. Kun lähes koko Eurooppa oli sotatilassa ja muusikotkin rintamalla, useimpien orkestereiden ei ollut käytännöllistä järjestää massiivisten mittaluokkien konsertteja.

Sodan vuoksi myös Stravinskyn kotimaassa Venäjällä olot olivat epävakaat. Hän oli toki jo pitkään työskennellyt lännessä ja asettui vuonna 1914 puolueettomaan Sveitsiin, jossa hän oli perheineen viettänyt jo pitkiä aikoja vuosikymmenen alusta asti.

Sota-aikana hän kirjoitti ke­vyemmin tuotettavia teoksia, pianokappaleita ja laulusarjoja. Näyttämöteoksetkin olivat pienimuotoisia, esimerkiksi teollisuusperijätär, taidemesenaatti Winnareta Singerin eli ruhtinatar de Polignacin tilaama salonkiooppera Renard (1916) ja musiikkiteatterikappale Sotilaan tarina (1918).

Suuri vaikutus oli myös sillä, että Stravinskyn kotimaassa Venäjällä tapahtui vallankumous ja hän huomasi jääneensä kodittomaksi. Koska Neuvosto-Venäjä ei allekirjoittanut kansainvälisiä tekijänoikeuksia säätelevää Bernin sopimusta, Stravinskynkin tulot vähenivät merkittävästi vuosikymmenen lopulla, sodan jälkeen.

Myöskään Sotilaan tarinasta ei tullut heti toivottua helpotusta rahatilanteeseen, sillä heti Lausannen ensi-illan jälkeen 28. syyskuuta 1918 esitykset piti perua espanjantaudin takia. Se iski myös Stravinskyn perheeseen, kuten hänen poikansa Theodore myöhemmin muisteli. ”Kaikki joutuivat vuode­lepoon, ja muistan vieläkin, miten isä makasi huopakasojen alla, hampaat kalisten, iso baretti silmille vedettynä ja hyvin pahalla tuulella.”

Sergei Djagilev (vas.) ja Igor Stravinsky kuvattuna Sevillassa. Kuva: Hulton Archive

Rahasta oli kiistaa myös baletti-impresario Sergei Djagilevin kanssa. Tämä oli perustanut vuonna 1909 Pariisiin Ballets Russes -seurueen ja tilannut Stravinskyltä Kevätuhrin ja muut varhaiset menestysbaletit. Kaoottinen sota-aika ja Venäjän tilanne vaikeuttivat raha-asioiden hoitamista. Stravinsky ja Djagilev väänsivät toistuvasti tekijänoikeuspalkkioiden takia – käytännössä Stravinskylla ei ollut tekijänoikeutta moniin suosituimpiin teoksiinsa, ja Djagilev esitti niitä jatkuvasti.

Ballets Russes -seurueen taiteilijoita Sergei Djagilevin huvilalla Sveitsissä heinäkuussa 1915: Léonide Massine (vas.), Natalia Gontšarova, Igor Stravinsky (istumassa), Mihail Larionov ja Léon Bakst. Kuva: Hulton Archive

Tästä huolimatta Stravinsky suostui Djagilevin uuteen ehdotukseen vuonna 1917. Koreografi ja tanssija Leonid Mjasin eli Léonide Massine oli tutkinut napolilaisessa arkistossa italialaisen katuteatterin perinteisiä commedia dell’arte -hahmoja ja halusi luoda niiden ympärille uuden baletin Pulcinellan. Djagilev innostui tästä ja halusi sen musiikiksi barokkisäveltäjä Giovanni Battista Pergolesin (1710–1736) julkaisemattomia teoksia, jotka oli löydetty Napolin konservatorion nuotistosta.

Ne pitäisi siis sovittaa ja orkestroida balettimusiikiksi. Djagilev kysyi sovittajaksi ensin espanjalaissäveltäjä Manuel de Fallaa, joka kuitenkin kieltäytyi. Toinen vaihtoehto oli Stravinsky, joka suostui, ehkä hieman yllättäenkin.

Perinteisiä 1500-luvun italialaisia commedia dell’arte -hahmoja 1800-luvulla tehdyssä kaiverruksessa. Kuva: PHAS

Stravinsky innostui lähdemateriaalistaan ja alkoi työstää sitä. Siitä ei tullut pelkkää Pergolesi-sovitusta, vaan Stravinsky kirjoitti kaikki osat uusiksi, muokaten lähdemateriaaliaan lähemmäs omaa harmonista kieltään. Myöhemmän tutkimuksen valossa kaikki käsikirjoitukset eivät ole Pergolesin säveltämiä. Esimerkiksi teoksen alkusoitto on peräisin Domenico Gallon triosonaatista.

Tekijäjoukko kokoontui huhtikuussa 1917 Italiaan, ja tällöin Stravinsky tapasi ensimmäisen kerran Pablo Picasson, joka suunnitteli teoksen lavasteet ja puvut. Miehet seikkailivat joidenkin viikkojen ajan Roomassa ja Napolissa commedia dell’arten ja epäilemättä monen muunkin taiteenlajin parissa.

Pulcinellan alkuperäiset puvut ja lavasteet olivat Pablo Picasson laatimia. Kuva Monte Carlosta vuodelta 1924. Kuva: Sasha

Stravinsky muisteli myöhemmin joutuneensa Picasson kanssa pidätetyksi heidän virtsat­tuaan Napolin Gallerian seinää vasten. Heidät kuitenkin vapautettiin, kun poliisit kuulivat vastapäätä sijaitsevan San Carlo -oopperan työntekijöiden kutsuvan heitä maestroiksi.

Picasso ja Stravinsky tulivat hyvin juttuun, ja Picasso piirsi Stravinskysta kolme muoto­kuvaa. Stravinskyn palatessa kotiin Sveitsiin rajavartijat eivät antaneet hänen viedä yhtä niistä rajan yli, epäillessään että se olikin itse asiassa kartta italialaisista linnoitteista – maailmansota oli vielä käynnissä. Myöskään hänen myöhempi nuottilähetyksensä Picassolle ei päässyt rajan yli, vaan se takavarikoitiin ja palautettiin lähettäjälle.

Tämä Picasson muotokuva Igor Stravinskysta herätti vuonna 1917 italialaisten rajavartijoiden epäluulon Stravinskyn yrittäessä viedä sen rajan yli kotimaahansa Sveitsiin. Kuva: Bildarchiv Hansmann

On selvää, että Picasso ja Stravinsky etenivät taiteessaan samaan suuntaan. Sodan jälkeen myös Picasso siirtyi kubismista uusklassiseen tyylikauteensa.

Pulcinellan kantaesitys Pariisin oopperassa 15. toukokuuta 1920 oli menestys. Kriitikot pitivät Stravinskyn luomasta vanhan ja uuden yhdistelmästä ja näkivät lopputuloksen modernina.

Stravinsky oli jälleen palannut modernismin aallonharjalle, vaikka kaikki eivät hänen keinoistaan pitäneet. Esimerkiksi aivan toisenlaista modernismia kannattanut Schönberg piruili ”pikku Modernskysta”, jonka kuvainnollinen peruukki näytti aivan yhtä epäaidolta kuin barokkisäveltäjien muotokuvien tukkalaitteet.

Schönbergin ja Stravinskyn välille syntyikin pitkäaikainen koulukuntakiista, vaikka käytännössä molemmat myöhemmin jossain määrin lähestyivät toistensa ilmaisua. Schönbergin kuoltua Stravinsky omaksui tämän kehittämän 12-säveltekniikan, jota hän käytti niin, että lopputulos kuulosti edelleen Stravinskylta.

Sen taas mahdollisti oman äänen kehittyminen vuosikymmenten aikana. Sointien ja harmonioiden selkeys ja raikkaus olivat suurelta osin peräisin uusklassiselta kaudelta, joka alkoi Pulcinellasta ja kesti 1950-luvun alkuun.

”Pulcinella oli minulle menneisyyden löytämistä, ilmestys jonka myötä koko myöhempi tuotantoni tuli mahdolliseksi. Se oli katsomista taaksepäin, totta kai – ensimmäinen monista rakkaussuhteista siihen suuntaan – mutta se oli myös katse peiliin”, Stravinsky sanoi.