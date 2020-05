Kirjallisuus

WSOY:n kirjallisuussäätiön myöntämän Kirsi Kunnas -palkinnon saavat tänä vuonna Heli Laaksonen ja Niillas Holmberg. Joka toinen vuosi jaettavan tunnustuksen tavoitteena on nostaa esiin rohkeaa, elävää ja vaikuttavaa nykyrunoutta sekä runoilmiöitä. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Perustelujen mukaan Laaksonen ja Holmberg katsovat molemmat tuotannossaan tulevaisuuteen omasta paikallisuudestaan käsin:

”Tuo paikka sijaitsee kielessä, jota runoilijat asettuvat puolustamaan. Laaksosella lounaissuomalainen maalaismaisema ja siinä elävä murre sekoittuvat omalaatuiseksi elinympäristöksi, jossa runoilija on kotonaan. Holmbergilla taas saamelainen elinympäristö on monella tapaa uhanalainen.”

Runokokoelmalla Pulu uis vuonna 2000 debytoinut Heli Laaksonen (s. 1972) on julkaissut viisi runokokoelmaa, loruteoksia, kolumnikokoelmia, näytelmiä, runokäännöksiä ja tietokirjoja ja toimii myös kuvittajana ja kuvataiteilijana.

Laaksosen uusin runoteos Aurinko. Porkkana. Vesi (WSOY) ilmestyi viime vuonna.

Utsjokelainen Niillas Holmberg (s. 1990) on Saamenmaalla laajasti tunnettu runoilija, muusikko, näyttelijä ja aktivisti, joka tunnetaan myös tulkkina perinteisen saamelaiskulttuurin ja modernin länsimaalaisen maailman välillä. Esikoisrunokokoelma Dego livččen oaidnán iežan ilmestyi vuonna 2009.

Holmberg on kirjoittanut kuusi runokokoelmaa pohjoissaameksi, joista kaksi on käännetty suomeksi. Tuorein on Jalkapohja (Gummerus, 2019). Vuonna 2013 ilmestynyt runoteos Amas amas amasmuvvat oli Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokas.