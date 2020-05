Titanic II -elokuva sai ensi-iltansa vuonna 2010.

James Cameronin Titanic (1997) on elokuva­historian suurimpia hittejä. Siksi sen menestyksellä on hyvä ratsastaa. Näin teki pientuotanto­yhtiö The Asylum julkaisemalla 2010 epävirallisen jatko-osan Titanic II. Sillä ei kuitenkaan ole muuta yhteistä alkuperäis­elokuvan kanssa kuin nimi ja uppoava laiva.

Kyseessä on niin kutsuttu mockbuster. Se tarkoittaa halvalla toteutettua elokuvaa, joka tietoisesti jäljittelee isojen tuotantoyhtiöiden menestysleffoja yleensä nimeä ja sisältöä matkien. The Asylum -yhtiö on vain yksi monista jäljittelijöistä, mutta sen kontolla on lukuisia mockbustereita.

Kerran yhtiö ehti jopa edelle. Päivää ennen Peter Jacksonin King Kongin (2005) ensi-iltaa, The Asylum julkaisi oman ver­sionsa King of the Lost World (2005). Parhaiten pulju tunnetaan Haihurrikaani-elokuvista.

