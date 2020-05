Heinäsirkat ★★

The Day of the Locust, USA 1975

Ei ole sattumaa, että Netflixin tuoreen Hollywood-draamasarjan aloittaa uutisfilmi, jossa kuvaillaan, miten elokuvatähteyden loisteesta innostuneet amerikkalaiset ”parveilevat kuin heinäsirkat studioiden porteilla toivoen paikkaa avustajana”.

Kuuluisin maininta näistä parveilijoista löytyy Nathanael Westin romaanista Heinäsirkan aika (Day of the Locust, 1939) ja siihen pohjautuvasta John Schlesingerin ohjauksesta Heinäsirkat.

Schlesingerin elokuvan aikanaan saamiin kehuihin vaikuttivat mitä ilmeisimmin hänen aiemmat, huomattavasti paremmat elokuvansa, eritoten Keskiyön cowboy (1969). Ylistystä Heinäsirkat keräsi etenkin New York Timesin Vincent Canbylta, ja myönteisesti suhtautui myös Chicago Sun-Timesin Roger Ebert.

Hollywoodissakin työskennelleen, auto-onnettomuudessa kuol­leen Nathanael Westin (1903–1940) romaani on osin omaelämäkerrallinen. Elokuvaan käsikirjoituksen laati kommunistivainojen aikaan mustan listan piinavuodet kokenut Waldo Salt.

Salt on päätynyt tekemään roolihenkilöistä epämiellyttävämpiä kuin he ovat romaanissa ja lisännyt elokuvatuotannon osuutta tapahtumissa. Näin mukaan on saatu lisää Hollywood-kriittisyyttä. Silti huomio on enemmän ihmissuhteissa kuin elokuvateollisuudessa.

Yalessa taidemaalariksi kouluttautunut Tod Hackett (William Atherton) työskentelee elokuva­studion lavastusosastolla. Waterloo-elokuvan näkymiä hahmotellessaan hän ammentaa Francisco Goyan maalausten teloitustunnelmista, mutta kaikkiaan kuvataidetta hyödynnetään elokuvassa pöhkösti.

Tod on ihastunut naapuriinsa, tähteydestä haaveilevaan pinnalliseen Fayehin (Karen Black), vaikka tällä on muitakin mies­ystäviä. Hajanainen elokuvasta tulee, kun huomio siirtyy välillä Fayen isään, klovnin taitoja epätoivoisesti kaupustelijan työssään hyödyntävään Harryyn. Roolin näyttelevä Burgess Meredith nostettiin Oscar-ehdokkaaksi.

Välillä taas tarkkaillaan umpi­ujoa tilintarkastajaa Homer Simpsonia (Donald Sutherland), josta Faye kiinnostuu tämän varojen vuoksi.

Sekä elokuvan että romaanin heikkous on, että ”ihmisheinäsirkat” nousevat merkittävään osaan vasta aivan lopussa eikä kummassakaan luontevalla tavalla. Kritiikkiä tähtikulttia ja laumasieluisuutta kohtaan voi pitää järkevänä, mutta toteutus on niin äkkiväärä, että se tuntuu hölmöltä.

Visuaalinen todiste Heinäsirkkojen yliarvostuksesta on Conrad L. Hallin kuvaus, joka toi Oscar-ehdokkuuden, mutta jonka pehmennysfiltterit ja 1970-lukulaiset zoomaukset tuntuvat nyt yhä kömpelöiltä kuin elokuva muutenkin.