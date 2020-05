Elokuvantekijä George Miller, 75, suunnittelee Mad Max -elokuvien sarjaan uutta osaa. New York Timesin haastattelussa Miller sanoo, että hanke odottaa nyt pandemian taukoamista.

Uuden elokuvan kantavana ideana on palata edellisessä Mad Max-sarjan elokuvassa eli Fury Roadissa isossa roolissa olleen kapinallisen Furiosa-soturin menneisyyteen. Roolia esitti elokuvassa Charlize Theron. Fury Road valmistui vuonna 2015, ja sitä on pidetty edellisen vuosikymmenen parhaimpiin kuuluvana toimintaelokuvana.

Ohjaaja George Miller poseerasi Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2016. Kuva: Eric Gaillard / Reuters

Elokuvan roolittaminen on kesken ja Miller on etsimässä päärooliin noin 20-vuotiasta naisnäyttelijää. Aiemmin Miller oli aikonut käyttää roolissa Fury Roadissa näytellyttä Theronia, joka on nyt 44-vuotias. Näyttelijä oli tarkoitus nuorentaa tietokonetekniikalla, mutta Millerin mukaan tekniikka ei ole vielä valmis hyvistä yrityksistä huolimatta.

Miller on ohjannut kaikki neljä Mad Max -elokuvaa. Ensimmäinen valmistui vuonna 1979.