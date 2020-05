Kokeellisiin esityksiin erikoistunut Mad House Helsinki aloittaa esitykset kesäkuun alussa tilassaan Teurastamolla.

Ohjelmistoon tulee kaksi teosta Mad House Helsingin kevään ohjelmistosta. Rakkaudesta – sanasto tuleville vuosikymmenille (4.–13.6.) on kävelyteos, jossa kuljetaan Kalasataman alueella. Esitys toteutetaan turvavälein kymmenen katsojan ryhmissä.

Cloudbody – an ecology of dreams #2 (9.–17.6.) on tanssitaiteilija Liisa Pentin sooloteos. Pentti jatkaa sooloteossarjansa toisessa osassa työtään kehollisten metamorfoosien parissa. Katsomossa on turvavälit ja tilassa on enintään 20 ihmistä. Liput esityksiin tulevat myyntiin 18. toukokuuta.