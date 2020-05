Vuosi 2020 on Euroviisujen historian ensimmäinen kerta, kun kisat joudutaan perumaan. HS kysyi neljältä suomalaiselta euro­viisu­asiantuntijalta, kenen olisi kuulunut voittaa tämän vuoden Euroviisut. Lopputuloksesta ei ollut epäselvyyttä.

Hyvää iltaa, Eurooppa!

Tutut sanat toivottaisivat tänä iltana noin 200 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa televisioruutujen ääreen, jos koronaviruspandemia ei olisi mullistanut maailmantilannetta. Euroviisujen finaali olisi järjestetty 16. toukokuuta Rotterdam Ahoy -areenalla Alankomaissa.

Illalla, alkuperäisen finaalin aikaan, lähetetään ympäri Eurooppaa sen sijaan Eurovision: Europe Shine a Light -niminen lähetys, jossa kaikkien 41 osallistujamaan esiintyjät esittävät kappaleensa omista kotimaistaan. Yksi oleellinen elementti puuttuu illan lähetyksestä: Ketään ei valita voittajaksi.

Eva Frantz Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Päätimme selvittää kruunaamattomaksi jäävän viisuvoittajan pyytämällä neljää suomalaista Euroviisujen asiantuntijaa poimimaan tämän vuoden kappaleiden joukosta kymmenen omaa suosikkiaan ja antamalla niille pisteet, kuten Euroviisuissa kuuluu: 12 pistettä parhaalle, 10 pistettä toiseksi parhaalle, 8 pistettä kolmanneksi parhaalle ja niin edelleen.

Kaisa Iivonen Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Kappaleita HS:n pyynnöstä arvioivat Euroviisaat-ohjelmaa vuodesta 2012 alkaen juontanut Eva Frantz, Suomen euroviisufanien sivuston Viisukuppilan päätoimittaja Kaisa Iivonen, Uuden musiikin kilpailun juontaja ja vuonna 2013 Suomea Euroviisuissa edustanut Krista Siegfrids ja tietenkin ainoan euroviisuvoiton Suomelle vuonna 2006 tuonut Mr. Lordi -artistinimellä tunnettu Tomi Putaansuu.

Krista Siegfrids Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Pisteiden antoon ei suhtauduttu yhtä vakavasti kuin tositilanteessa. Siegfrids antoi neljä pistettä Suomelle. Putaansuu puolestaan sanoi, ettei löytänyt kuin kuusi kappaletta, joille antaa pisteitä.

Kaisa Iivonen kertoo, että päätös Euroviisujen perumisesta oli suomalaiselle faniyhteisölle kova pettymys, vaikka sitä osattiin odottaa.

Mr. Lordi Kuva: Kalle Kallio / HS

”Moni ehti toivoa, että tulisi jonkinlainen videomuotoinen kisa. Toivoin sitä aluksi itsekin, koska Eurooppa tarvitsisi tänä aikana iloa ja positiivisuutta. Mutta onhan tämä ainoa oikea ratkaisu, koska olisi ollut Hollannille epäreilu tilanne, etteivät he pääsisi järjestämään Euroviisuja ollenkaan. Toivotaan, että ensi vuonna se onnistuu”, Iivonen kertoo.

Myös Eva Frantz sanoo toivoneensa aluksi videoyhteyden välityksellä järjestettyä kilpailua.

Krista Siegfridsin suunnitelmille Euroviisujen peruminen tarkoitti täysmuutosta.

”Kevääni piti olla täynnä viisujuttuja. Minulla oli sovittuna huikeat keikat Amsterdamiin ja Madridiin, joissa on isoimmat viisubileet ja paikalla tuhansia ihmisiä. Olisin saanut sekä juontaa että esiintyä niissä, ja odotin niitä innolla”, Siegfrids sanoo.

Putaansuun suhde Euroviisuihin on hyvin erilainen kuin muiden. Noin 15 vuoden takaisen viisuvoiton jälkeen hänelle on tullut vuosittain pyyntöjä kommentoida Euroviisuja vanhan voittajan meriiteillä. Minkäänlaiseksi asiantuntijaksi hän ei itseään aihepiirin parissa laske.

”Jokaisen lähetyksen olen nähnyt meidän voittomme jälkeen. Ne tulevat aina sellaiseen aikaan vuodesta, että muutakaan ohjelmistoa ei pahemmin ole ja yleensä keikkojakaan ei ole.”

Nelikon näkemys tämän vuoden Euroviisujen tasosta vaihtelee. Myönteisimmin suhtautuvat Siegfrids ja Frantz.

”Tämä olisi ollut monipuolinen ja hauska vuosi. Mukana on sekä korkeatasoisia huumoriesityksiä että musiikkia, joka tuntuu modernilta ja innovatiiviselta”, Frantz sanoo.

”Menetämme todella hyvän kilpailun. Tänä vuonna oli todella paljon hyviä biisejä laidasta laitaan eri genreistä”, Siegfrids sanoo.

Kaisa Iivonen on varautuneempi. Hänen mielestään tämän vuoden kappaletarjonta oli tasapaksua.

”Jos jotkut kisat oli pakko perua, niin tämä vuosi oli hyvä. Koska Hollanti voitti viime vuonna nätillä ja koskettavalla kappaleella, nyt mukana on paljon pelkistettyjä, vähäeleisiä balladeja. Kun niitä on paljon, tunnelma helposti lässähtää.”

Sitten on Putaansuu, joka korostaa, että suurin osa Euroviisuista ei puhuttele häntä henkilökohtaisesti. Hän kävi läpi tätä juttua varten kaikki kappaleet, mutta kuunteli loppuun vain ne, jotka olivat edes etäisesti kiinnostavan oloisia. Ylivoimaisesti suurin osa jäi kesken.

Kuudessa kappaleessa oli jotain, mistä Putaansuu piti. Suurin osa oli hänestä puuduttavia, ja joukosta löytyi myös yksi kappale, joka ärsytti Putaansuuta niin paljon, ettei hän muista musiikin vähään aikaan herättäneen vastaavaa reaktiota.

”Ukrainan kappale oli jotain aivan hirveää. En äkkiseltään keksi mitään, mikä kuulostaisi kamalammalta kuin se.”

Mutta kuka on tänä vuonna paras? HS esittelee kymmenen eniten asiantuntijoilta pisteitä saanutta kappaletta käännetyssä paremmuusjärjestyksessä.

The Mamas edustaa Ruotsia. Kuva: Michael Campanella / Getty Images

9. Ruotsi: The Mamas – Move

Ruotsi on perinteisesti yksi Euroviisujen ennakkosuosikeista, mutta tänä vuonna maan edustaja olisi tuskin voittanut kilpailua. The Mamas -yhtye esiintyi jo viime vuoden Euroviisuissa, jolloin he toimivat John Lundvikin taustalaulajina Too Late for Love -kappaleella. Tällä kertaa pop-gospelia esittävä yhtye voitti Ruotsin Melodifestivalenin Move-kappaleella, mutta se on jakanut ruotsalaistenkin mielipiteet poikkeuksellisen vahvasti.

Siegfrids, 8 pistettä: ”Tiedän, että ihmiset ovat jo kyllästyneet Ruotsiin, ja siihen, että he tekevät ’täydellistä musiikkia’. Tämä ei myöskään ole yhtä hyvä biisi kuin John Lundvikin, mutta muistuttaa silti paljon sitä. Korona-aikana tykkään tästä todella paljon, koska tästä tulee niin myönteinen olo.”

Yhteensä: 8 pistettä

Tornike Kipiani edustaa Georgiaa. Kuva: GPB

9. Georgia: Tomike Kipiani – Take Me as I Am

32-vuotias Tomike Kipiani olisi edustanut Georgiaa Take Me as I Am -kappaleella, jota voi Euroviisu-mittareilla pitää rock-biisinä. Kipiani on kotimaansa X Factor -voittaja, ja ennakkokeskusteluissa hänen kappalettaan on pidetty vähintään varmana finalistina.

Putaansuu, 8 pistettä: ”Tämä oli tyylillisesti sellainen kappale, josta tykkään. Laulaja oli todella väkevä, ja laulussa oli hillittömät stemmat. Kappaleessa oli outoa melankolisuutta ja Queen-tyylistä laulua, mistä pidin.”

Yhteensä: 8 pistettä

Gjon’s Tears edustaa Sveitsiä. Kuva: SRF/Lukas Mäder

8. Sveitsi: Gjon’s Tears – Répondez-moi

21-vuotiaan sveitsiläisen Gjon Muharremajin vanhemmat ovat kotoisin Kosovosta ja Albaniasta, ja nuoruudessaan hän on kilpaillut Albanian Talent-ohjelmassa. Nyt hän olisi edustanut Sveitsiä artistinimellä Gjon’s Tears ranskankielisellä kappaleella Répondez-moi. Gjon’s Tears oli yksi kilpailun ennakkosuosikeista, ja balladityyppisen kappaleen uskottiin toimivan varsinkin asiantuntijaraateihin.

Iivonen, 2 pistettä: ”Tämä on nätti ja sievä kappale. Yksi niistä kauniista kappaleista, joka jää mieleen.”

Siegfrids, 7 pistettä: ”Ihanaa, että Sveitsi lähetti pitkästä aikaa Euroviisuihin ranskankielisen kappaleen. Tämä kosketti minua heti ensimmäisellä kerralla. Kappale on vain niin kaunis, ja sen melodia on ihanan dramaattinen.”

Yhteensä: 9 pistettä

Natalia Gordienko edustaa Moldovaa. Kuva: NG

7. Moldova: Natalia Gordienko – Prison

32-vuotias Natalia Gordenko edusti Moldovaa ensimmäisen kerran Euroviisuissa samana vuonna, jolloin Lordi voitti Euroviisut. Sattumalta Gordenkon kappale Prison puhutteleekin HS:n haastattelemista raatilaisista juuri Putaansuuta, vaikka muut eivät kappaleesta innostu, eivätkä vedonlyöntisivutkaan povanneet sille menestystä.

Putaansuu, 10 pistettä: ”Tässä oli paras kertosäe kaikista tämän vuoden Euroviisuista. Sävellyksenä tämä oli paras, ja melodiat toimivat.”

Yhteensä: 10 pistettä

Diodato edustaa Italiaa. Kuva: Marco Piraccini / Mondadori Portfolio

6. Italia: Diodato – Fai rumore

38-vuotias Antonio Diodato edustaa nimenomaan niitä pelkistettyjä, upealla äänellä varustettujen mieslaulajan esittämiä balladeja, joita viime vuoden voittajan Duncan Laurencen jalanjäljissä valittiin tämän vuoden Euroviisuihin runsaasti. Italiaksi laulettu Fai rumore on monen asiantuntijan mielestä selvästi balladiosaston parhaimmistoa.

Frantz, 2 pistettä: ”Italia mahtuu aina kärkilistalleni. Voimakas kappale, joka kasvaa loppua kohti.”

Iivonen, 8 pistettä: ”Italia on usein todella hyvä Euroviisuissa, mihin varmaan vaikuttaa se, että italia kuulostaa laulettuna todella kauniilta. Fai rumore on hyvin tuotettu kappale.”

Yhteensä: 10 pistettä

Efendi edustaa Azerbaidžania. Kuva: Farhad Ali

5. Azerbaidžan: Efendi - Cleopatra

Alkuperäisissä vedonlyönneissä kärkikymmenikköön povatun 29-vuotiaan Samira Efendin Cleopatra-kappaletta on pidetty osassa arvioista jopa liian erikoisena kokonaisuutena, mutta toisaalta siinä on paljon asioita, jotka puhuttelevat euroviisuyleisöä. Mukaansa tempaisevan tanssikappaleen kertosäkeessä on outoudessaan mieleenpainuva alku, ja kappale olisi ollut helppo ryydittää tarttuvilla tanssiliikkeillä.

Siegfrids, 3 pistettä: ”Olen niin pettynyt, että Euroviisuja ei järjestetä tänä vuonna. Olen varma, että Azerbaidžan olisi saanut rakennettua tästä kappaleesta upean show’n. Biisi on erilainen ja tarttuva, ja lavashow olisi voinut nostaa sen sijoitusta korkeammalle.”

Putaansuu, 12 pistettä: ”Cleopatra on vuosikausiin kekseliäin biisi Euroviisuissa. Tässä oli ainakin kolme omaperäistä oivallusta, kun yleensä Euroviisuissa tyydytään yhteen nokkelaan juttuun. Nytkin tulee kylmät väreet, kun ajattelen tätä kappaletta.”

Yhteensä: 15 pistettä

Daði & Gagnamagnið edustaa Islantia. Kuva: Mummi Lú

4. Islanti: Daði og Gagnamagnið – Think About Things

Islantilaisen 27-vuotiaan Daði Freyr Péturssonin vetämän yhtyeen euroviisukappale Think About Things kuuluu Venäjän biisin ohella niihin kappaleisiin, jota joko vihaa tai josta innostuu. Nörttihenkinen syntikkapop-kappale pelleilee vähäeleisyydellä ja esiintyjien erikoisella vaatetuksella, mutta kappale itsessään tempaa mukaansa.

Frantz, 10 pistettä: ”Toisena vuonna peräkkäin pohjoiset naapurimme onnistuvat! Tämä on vihreisiin oloasuihin pukeutuneiden nörttien revanssi. Pidän myös kappaleen viestistä: uusi isä odottaa kuulevansa, mitä vauva ajattelee maailmasta.”

Siegfrids, 10 pistettä: ”Viime vuonna Islanti herätti kohua poliittisella kannanotolla, nyt he jäävät mieleen huumorin avulla. Biisi on tarttuva, ja sekä esitys että musiikkivideo ovat hauskoja. Tämä vain toimii. Uskon, että porukka olisi fiilistellyt tätä paljon areenalla.”

Yhteensä: 20 pistettä

Little Big edustaa Venäjää. Kuva: Ilja Prusikin

3. Venäjä: Little Big – Uno

Vuoden 2020 erikoisimman euroviisukilpailijan tittelistä ei ole kilpailua. Venäjän Little Big -niminen pietarilaisyhtye on kotimaassaan vähintäänkin pienoinen internet-ilmiö, ja Uno-kappaletta kuuntelemalla (tai ennemminkin katsomalla) on helppo ymmärtää suosion syyt. Kappaleen musiikkivideo pelleilee neuvostostereotypioilla ja esittelee hulvattoman tanssin samalla, eivätkä kappaleen sanatkaan ole normaaleimmista päästä. Vaikka kukaan HS:n raadista ei nostanut kappaletta aivan kärkeen, se oli ainut kappale, joka sai kaikilta pisteitä.

Iivonen, 4 pistettä: ”Tämä erottuu muiden kappaleiden joukosta Euroviisuissa hyvin ja on jotain sellaista, mitä viisuissa ei ole yleensä kuultu.”

Siegfrids, 5 pistettä: ”Tämä jää heti mieleen ja alkaa soida päässä, tykkäsipä tai ei. Musiikkivideo on tosi hauska.”

Putaansuu, 7 pistettä: ”Tykkään 1970-luvun musiikista, mutta silti mietin, olisinko pitänyt tästä, jos en olisi nähnyt videota. Kappale ei ole kovin kummoinen, mutta hauskat viiksekkäät laulajat, liehuvat lahkeet, ilmeettömät mimmit ja taustalla heiluva tanssija toimivat.”

Frantz, 7 pistettä: ”Kun huumoriveto tehdään oikein, siitä tulee tällainen. Kokonaisuus on todella tyhmä, mutta uskomattoman hauska. Parasta, mitä Venäjä on lähettänyt Euroviisuihin sitten Buranovskije babuškin.”

Yhteensä: 23 pistettä

Victoria edustaa Bulgariaa. Kuva: Lora Musheva

2. Bulgaria: Victoria – Tears Getting Sober

Ennen kuin Euroviisujen peruminen varmistui, Bulgaria oli kärjessä monien vedonlyöntisivustojen taulukossa. Voitto olisi ollut Bulgarian ensimmäinen. Tänä vuonna maata olisi edustanut 22-vuotias Victoria Georgieva, jonka kappaleessa Tears Getting Sober on helppo nähdä vahvoja vaikutteita supertähti Billie Eilishin musiikista. Osaa tyylin jäljittely ärsyttää, mutta monille se näyttää uppoavan.

Siegfrids, 6 pistettä: ”Kun kuulin tämän ensimmäisen kerran, ajattelin, että onpa tylsä kappale. Nyt rakastan tätä. Melodia jää vain soimaan päähän, ja kappale on niin kaunis ja minimalistinen.”

Frantz, 8 pistettä: ”Romanian ohella tämä on vuoden toinen Billie Eilish -esitys. Hieman terävämpi kuin romanialainen kollegansa. Unenomainen, tunnelmallinen ja romanttinen, mutta asenteella.”

Iivonen, 10 pistettä: ”Tämä on nätti, herkkä ja sievä kappale. Ongelma on se, millaisen esityksen tästä olisi saanut aikaan lavalle. Nyt olen vain kuullut kappaleen, ja live-esitysten perusteella sijoitus voisi olla erilainen.”

Yhteensä: 24 pistettä

The Roop edustaa Liettuaa. Kuva: Jurga Urbonaite

1. Liettua: The Roop - On Fire

HS:n asiantuntijaraadin äänestyksen perusteella tämän vuoden parhaasta Euroviisusta ei ole epäilystäkään. Kolme neljästä antoi samalla kappaleelle täydet pisteet, vain Putaansuuta se ei puhutellut. The Roop -nimisen yhtyeen kappale ja erityisesti lavashow keräävätkin nyt hehkutusta viisufaneilta kaikkialla. Liettuan kannalta se on harmi: maan paras sijoitus on Lordin voittovuodelta 2006, jolloin LT United -yhtyeen huumorikappale We Are the Winners sijoittui kuudenneksi. Jos Euroviisut olisi järjestetty tänä vuonna, ensi vuoden kisat saatettaisiin hyvinkin käydä Vilnassa.

Frantz, 12 pistettä: ”Vuodesta toiseen altavastaajana pysynyt maa jysäyttää vuoden parhaan kappaleen! Kertosäe, tanssi, lavalla läsnäolo. Kaikki on kunnossa. Liettua olisi epäilemättä saanut parhaan sijoituksensa.”

Iivonen, 12 pistettä: ”Tämä on ehdottomasti vuoden paras kappale. On ollut sitä mielestäni alusta lähtien. Se erottuu menevyydellään balladien joukosta, ja tykkään myös lavaesityksestä, joka on hyvällä tavalla outo ja hauska.”

Siegfrids, 12 pistettä: ”Upea kappale, ja olisin niin onnellinen, jos Liettua voittaisi joskus Euroviisut. Biisi on tyylikäs klubikappale, tykkään sen tunnelmasta. Laulaja on karismaattinen, ja kappale erottuu hyvin muiden joukosta.”

Yhteensä: 36 pistettä

Aksel Kankaanranta edustaa Suomea. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Entä Suomi?

Lopuksi on käytävä läpi näkemykset Suomen edustajasta Aksel Kankaanrannasta ja hänen kappaleestaan Looking Back. Kaikki haastatellut kiittelevät Kankaanrannan lauluääntä.

Iivonen miettii, että Kankaanrannan kappale ei olisi ehkä erottunut tarpeeksi paljon muiden mieslaulajien balladeista. Hän pitää silti mahdollisena, että Suomi olisi yltänyt kappaleella finaaliin. Finaalipaikkaan uskovat myös Frantz ja Siegfrids.

Putaansuu haluaa pysyä diplomaattisena. Hän korostaa musiikkimakunsa perussäännön olevan se, että kappale toimii sitä paremmin, mitä enemmän se muistuttaa Kiss-yhtyeen musiikkia.

”Aksel on hyvin kaukana Kissistä. Niinpä käsi sydämellä ja leuka rinnassa sanon, että minua kappale ei puhuttele millään tavalla, mutta en missään tapauksessa tarkoita, että kappale on huono”, Putaansuu sanoo.

Erityisesti Frantz uskoo, että Kankaanrannan vahvuudeksi olisi yllättäen voinut nousta hänen ujoutensa, vaikka yleensä Euroviisut on voimakkaiden persoonien hallitsema kilpailu.

”Olen varma, että monet olisivat langenneet hänen hillittyyn viehätysvoimaansa”, Frantz sanoo.

Nähtäväksi jää, pureeko ensi vuoden Euroviisuissa Kankaanrannan vai jonkun aivan muun charmi. Suomen euroviisuedustaja valitaan ensi vuonna tutulla tyylillä UMK:ssa, eikä tämän vuoden edustajaksi valittu Kankaanranta saa kilpailuun etulyöntiasemaa, jos haluaa uudestaan tavoitella Suomen viisuedustajan paikkaa.

Näin raatilaisten pisteet jakautuivat:

Eurovision: Europe Shine a Light TV2:lla kello 22.