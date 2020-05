Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Tämä on eläintarina. Se kertoo ruotsalaisesta Mikael Lindnordista ja hänen koirastaan Arthurista. Heidän kahden kohtaamistaan on kuvailtu kertomukseksi, joka liikutti vuonna 2014 koko maailmaa. Itse kuulin siitä ensimmäisen kerran vasta viime kesänä, kun näin Lindnordin haastattelun SVT:n aamuohjelmassa. Tuolloin Lindnord kertoi, että hänen ja Arthur-koiran yhteisestä historiasta ollaan tekemässä elokuvaa, jonka päärooliin on kiinnitetty Mark Wahlberg.

Kunnon Hollywood-sadun ainekset tässä tositarinassa onkin.

Kaikki alkoi lihapullista keskellä viidakkoa.

Mikael Lindnord on nyt jo aktiivi­uransa lopettanut seikkailu-urheilija, joka osallistui kuusi vuotta sitten multisportin MM-kisoihin Ecuadorissa. Eräänä päivänä kesken kilpailun, kun hänen joukkueensa piti ruokataukoa, Lindnord huomasi lähellä kulkukoiran. Se makasi hiljaa maassa ja tuijotti. Koira oli hyvin kärsineen näköinen: mutainen, verinen ja taatusti nälkäinen.

Lindnord ei tiennyt koirista mitään, mutta jokin tässä yksilössä, sen olemuksessa, kiinnitti hänen huomionsa. Lindnordia säälitti ja hän päätti tarjota sille pari lihapullaa omasta annoksestaan.

Sen jälkeen koira seurasi Lindnordia kaikkialle. Se ei suostunut jäämään rannalle edes ruotsalaisjoukkueen aloittaessa kymmenien kilometrien pituisen melontamatkan. Heidän Arthuriksi ristimänsä koira hyppäsi joukkueen perässä jääkylmään veteen ja yritti heikoilla voimillaan kauhoa vierellä.

Lindnord katseli koiraa ja mietti. Hän puhui itselleen hiljaa mielessään:

”Tämä on vakavaa. Jos teet sen, se on sitten ikuista. Huolimatta siitä, miten haavoittunut koira on tai kuinka sairas se on, koira tulee olemaan sinun, se on sinun vastuullasi. Et saa milloinkaan ajaa häntä pois luotasi. Sinun täytyy rakastaa sitä. Sinä ja koira tulette olemaan aina yhdessä, jos teet sen”, Lindnord kertoo kirjassaan Arthur (Bokförlaget Forum, 2016).

Lopulta Lindnord teki päätöksen ja nosti koiran kyytiin. Arthur vaelsi joukkueen mukana vuoristossa monta päivää kilpailun loppuun saakka. Sen jälkeen Lindnord vei koiran lääkäriin, hoiti tarvittavat paperit kuntoon ja toi Arthurin Ruotsiin.

Nyt se elää onnellista elämää Lindnordin perheen kanssa Örnsköldsvikissä ja voi hyvin.

Lindnord kirjoitti tästä seikkailusta kirjan, joka julkaistiin sekä englanniksi että ruotsiksi vuonna 2016. Kesällä 2019 kerrottiin, että Lindnordin kirjaan perustuvan elokuvan Arthur the king ohjaa Baltasar Kormakur ja sen kuvaukset alkavat vuoden 2020 alkupuoliskolla.

Oletettavasti koronaviruspandemia on kuitenkin sotkenut myös tämän elokuvan kuvausaikataulun.