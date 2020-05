Lauantaiessee

Kuva: Markus Jokela / HS

Kuluneen viikon illat olen matkustanut junalla. Ajatuksissani, kirja nenän edessä. Matkaseurani raiteilla on ollut mitä mai­niointa: nuori brittitoimittaja Monisha Rajesh ja kihlattunsa Jem.

Rajeshin kehuja saanut kirja Around the World in 80 trains (Bloomsbury, 2019) on toiminut samalla jonkinlaisena ennakoivana terapiana. Matkahaaveet täytynee nyt jäädyttää – hei, hei ensimmäinen Firenzen matka – ties miten pitkäksi aikaa. Suomesta voi tulla pussin­perä, josta lähtevät lomalle vain vauraimmat, luki tämän lehden otsikossa toukokuun alussa.

Kamala ajatus.

Matkustaminen ja kulttuuri ovat linkittyneet yhteen vuosisatoja, ja matkustuksen ja ihmiskunnan sivistyksen välille voi piirtää vahvan yhtäläisyysmerkin.

Meitä edeltäneet Homo sapiens -tyypit vaelsivat kohti edistystä kokemalla ja oppimalla muilta, ensin hitaasti ja vaivalloisesti, sitten yhä helpommin. (Siinä sivussa he myös sotivat ja tuhosivat, mutta unohdetaan tuo puoli nyt.) Viime vuosikymmeninä matkailun tahti on kiihtynyt suorastaan holtittoman huolettomaksi. Tieto ilmastonmuutoksesta ei meitä hillinnyt, mutta koronavirus tuli ja pysäytti. Nyt kun maailmaa varovasti availlaan, uutisteksteihin on ilmestynyt uusia termejä, kuten matkailukupla.

Pieni pikakelaus virkistysmatkailun historiaan osoittaa, että massaturismin vyöry on Homo sapiensin noin 300 000 vuoden historiassa vain ohikiitävä silmän­räpäys.

Simpukankuoret ohjaavat pyhiinvaeltajaa kohti Santiago de Compostelaa. Kuva: Taiga Häkkilä

Ensimmäisinä matkailijoina pidetään yleisesti antiikin ajan (n. 800 eaa.—500 jaa.) ihmisiä, kuten muinaisia roomalaisia. He siirtyivät viettämään vapaa-aikaa kaupungeista villoihinsa meren äärelle. Keskiajalla tehtiin pyhiinvaelluksia. Tunnetuin vaellus oli ny­kyäänkin hyvin suosittu pyhän Jaakobin reitti Ranskasta Espanjaan, jossa päämääränä siintää Santiago de Compostela.

1400-luvulta lähtien maailmaa mullistivat perin pohjin tutkimusmatkailijoiden löytöretket, jotka toivat uusia kohteita myös matkailijoille.

Sitten tulivatkin Grand Tourit.

Grand Toureilla ei tässä yhteydessä viitata Jeremy Clarksonin suosittuun autoiluohjelmaan, jossa on päristelty myös pitkin Suomen Lappia, vaan 1600-luvulla alkunsa saaneeseen ilmiöön. Grand Tourit olivat etuoikeutetun luokan nuorison (lue: nuorten miesten) kuukausien tai jopa parin vuoden mittaisia reissuja Euroopan keskeisiin kulttuurikohteisiin.

Siinä missä keskiajan ihmisen matkustuksen pontimena oli uskonto, Grand Tourien alkaessa se oli sivistys – huvittelua unohtamatta. Grand Tourit saivat alkunsa Englannissa. Doverista laivailtiin mantereen puolelle ja jatkettiin useimmiten Pariisin kautta kohti Italiaa. Firenze, Padova, Torino, Rooma... Nähtävää riitti.

Venetsia sai kunnian vastata grand­tourilaisten irrotteluosuudesta, sillä se tunnettiin noihin aikoihin paitsi arkkitehtuuri- ja taideaarteistaan, myös anteliaista kurtisaaneistaan.

Rialton siltaa on ihailtu jo Grand Tour -matkojen aikana, vuosisatoja sitten. Toukokuisena tiistaina 12.5.2020 Venetsiassa oli hiljaista koronaviruspandemian takia. Kuva: Vincenzo Pinto / AFP

Vuonna 1797 Venetsian kaupunkivaltio menetti itsenäisyytensä, mutta matkustus jatkui eräänlaisen rappioromantiikan hengessä. Mahtoiko kukaan tuntea rap­pio­häpeää (vs. lentohäpeä) tuolloin? Ensimmäisten joukossa Venetsian luhistumista oli kuvailemassa Don Juan -kirjailija Lordi Byron (1788–1824), jonka matkailijaprofiili edusti yhtä grandtourilaisten alalajia: sitä, jonka mieluusti nähtiin häviävän kotikonnuilta muualle siveettömyyksineen. Byronin ja kumppaneiden matkoista kertoo värikkäästi Marie-José Gransard kirjassaan Venice, A Literary Guide for Travellers (Tauris Parke/Bloomsbury, 2016).

Englantilainen romantiikan ajan runoilija ja poliitikko George Noel Gordon Byron, 6. Byronin paroni eli lordi Byron ikuistettuna muotokuvaan vuonna 1788. Grand Tour -matkalaiset maalauttivat mielellään itsestään muotokuvia matkalla. Kuva: Ken Welsh / Design Pics

Yksi huomattavissa Venetsian-kävijöistä oli saksalainen yleisnero Johann Wolfgang von Goethe, joka kirjoitti Venetsiasta Italian-matkakirjoissaan 1816–1817. Saapuminen Venetsiaan auringon laskiessa oli yksi Goethen elämän suurista hetkistä, kirjoittaa Gransard.

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) kuului Venetsiassa matkustelleeseen älymystöön. Kuvassa Andy Warholin näkemys Goethesta. Kuva: Insel Verlag

Venetsian vetovoima on sittemmin vain kasvanut, eikä vähiten valtavien kulttuurielämän panostusten ansiosta. Vuodesta 1895 järjestetty kuvataiteen biennaali on maailman vanhin alallaan, samoin sen kyljessä vuodesta 1932 järjestetyt Venet­sian elokuvajuhlat. Toukokuiset Cannesin elokuvajuhlat peruttiin tältä vuodelta, mutta Venetsiassa elätellään vielä toukokuussakin toivoa, että syyskuiset festivaalit voisi järjestää.

Venetsialaisen vaporetton istuimet on merkattu turvavälien takaamiseksi. Kuva on otettu tiistaina 12. toukokuuta 2020. Kuva: Vincenzo Pinto

Jokainen Venetsiassa käynyt ymmärtää kaupungin poikkeuksellisen lumon – ja suree massaturismin sille aiheuttamaa rappiota, samalla kun on itse osa tuota massaturismia. Jättiristeilijöiden paluu kirkastunutta laguunia pilaamaan lienee ajan kysymys. Raha ratkaisee.

Gina Lollobrigida ja hänen puolisonsa Milko Skofic Venetsian elokuvajuhlilla 1962 Kuva: HS-arkisto

Grand Tour -matkoille oli tyypillistä, että mukana oli joku kokenut seuralainen esiliinana. Välillä väkeä tunki ryhmään enemmänkin: esimerkiksi vuonna 1704 Burlingtonin jaarlin seurueeseen kuuluivat hänen ranskalainen hovimaalarinsa, henkilääkäri, keittiömestari, kirjanpitäjä, kaksi ratsupalvelijaa, ajuri, kamaripalvelija ja kuusi lakeijaa ynnä matkaopas. Tämä kävi ilmi Lontoon Tate Galleryn Grand Tour -näyttelystä, josta myös HS raportoi vuonna 1996.

Jos matkaseurue oli suurehko, huomattavia olivat joskus myös matkamuistot. Ostaisin itse Colosseumin, jos vain saisin sen mukaani, kirjailija Horace Walpolen (1717–1797) kerrotaan huudahtaneen. Colosseum jäi Roomaan, mutta pientä irtainta tarttui mukaan sieltä täältä. Taten näyttely kertoi, että tuon­aikaisen turismin kulttuuriset ”matkamuistot” muodostavat monen arvokkaan museon ydinkokoelman Englannissa ja Saksassa. Kiertomatkojen vaikutteet säteilivät myös vaikkapa arkkitehtuuriin uusklassisen tyylin vakiintumisessa Pohjois-Euroopassa.

Grand Tourien kultakausi hiipui hiljalleen 1800-luvun lopulla, mutta esimerkiksi taiteilija Ellen Thesleff (1869–1954) pääsi tekemään oman sivistysmatkansa avarakatseisen isänsä kanssa vuonna 1888 ja asui sittemmin pitkiä aikoja etenkin Italiassa äitinsä ja sisartensa kanssa.

Ellen Thesleffin maalaus Lehtimaja henkii Italian tunnelmaa. Yksityiskokoelmaan kuuluva teos on vuodelta 1908 ja se oli esillä Hamin suuressa Thesleff-näyttelyssä Minä maalaan kuin jumala. Kuva: Hanna Kukorelli

Kaikki kynnelle kykenevät Suomen kultakauden taiteilijat pyrkivät Italian tai Ranskan ihmeellisen valon ja elämänilon äärelle, ja sodan jälkeen matkustus­mahdollisuuksia avautui stipendien ja palkintojen myötä myös esimerkiksi arkkitehdeille ja suunnittelijoille.

Saara Hopean matkakuvia Nepalista on esillä pian avautuvassa näyttelyssä Designmuseossa. Tämä kuva on vuodelta 1964. Kuva: Porvoon museot

Design­museossa kesäkuun alussa avautuva Travel as a Tool -näyttely esittelee pohjoismaisten muotoilijoiden ja arkkitehtien matkoja 1940-luvulta alkaen. Matkat olivat valtava inspiraation lähde. Esimerkiksi arkkitehti Alvar Aalto koki Italian liki elinehdoksi ja matkaili siellä jo 1920-luvulta lähtien. Pussinperällä ollut Suomi alkoi tuulettua. Designmuseon näyttely osoittaa, että Kaj Frank oli henkisesti japanilainen, ja korumuotoilija Saara Hopea matkusti vaivoja kaihtamatta Nepalissa ja Intiassa. Näyttely luotaa myös nykyajan suunnittelijoiden töiden kansainvälisiä taustoja. Mukana ovat muun muassa Aamu Song ja Johan Olin, Samu-Jussi Koski ja Kustaa Saksi.

Risteilijöiden aika alkoi 1840-luvulla, ja lentämisen makuun päästiin 1930-luvulta eteenpäin. Pian koitti se kiitävä tuokio, jolloin lentomatkustus oli silattu ihmeellisellä edistysuskoisella glamourilla. Yksi aikakauden symboleista oli arkkitehti ­Eero Saarisen (1910–1961) futuristisen linjakas lentoterminaali (1962) John F. Kennedyn kentällä New Yorkissa. Viime vuonna se elvytettiin hotelliksi.

Siellä yöpymisestä voi vain unelmoida, jos pahimmat koronapandemiaskenaariot toteutuvat. Ja elleivät toteudukaan, lentohäpeä suitsii matkustusintoa. Paras olla kiitollinen tehdyistä matkoista ja toivoa, ettei maailma sulkeudu nuoremmilta.

Massiivinen Potalan palatsi hallisee Tiibetin pääkaupungin Lhasan kaupunkikuvaa, kuten vuosisatojen ajan. Tiibetin hengellinen johtaja Dalai-lama lähti palasista maanpakoon 1959, eikä Kiinan hallitus ole päästänyt häntä palaamaan. Kuva: Sami Sillanpää / HS

Matkakirjassani Monisha ja Jem ovat päässet Lhasaan Tiibetissä, nyt kiinalaisten vahvasti kiinalaistamaan. Viva Lhasa Vegas! -luku on kirjan parhaita. Saapa nähdä, jääkö haaveissa ollut Tiibet itseltä kokematta.

Toisaalta: sinnehän pääsisi junalla...