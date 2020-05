Niko Ranta-aho (oik.) ja Helvetin enkelien johtohahmona toiminut Jarkko Laakso viettivät seurueineen ravintolailtaa viime vuoden maaliskuussa Helsingissä. Kuva on peräisin poliisin esitutkintamateriaalista, ja siitä on peitetty asiaan liittymättömien henkilöiden kasvoja. Kuva: Poliisi

Nelonen Media esittää elokuussa televisiosarjan kovista huumerikoksista syytetystä Niko Ranta-ahosta. Nelosen tiedotteen mukaan sarjan nimenä on Katiska. Samalla nimellä tunnetaan myös poikkeuksellisen laaja rikosvyyhti, jossa Niko Ranta-aho on keskeinen epäilty.

Televisiosarjan idea on toimittaja Joni Soilan.

”Korostan, että Niko Ranta-aho ei ole ottanut meihin yhteyttä vaan me häneen”, tuottaja-käsikirjoittaja Soila kertoo Helsingin Sanomille.

Katiska-sarjan on tarkoitus olla valmis elokuussa. Sarjaa on tehty tammikuusta alkaen. Tulossa on neljä, noin 40-minuuttista jaksoa.

Joni Soila on viime vuodesta saakka toiminut tv-tuottaja tuotantoyhtiö Solar Republicissa. Soila on entinen Seiska-lehden päätoimittaja, jolla on pitkälti kokemusta myös tv-työstä. Soila ei ole vielä itse tavannut käsikirjoittamansa sarjan päähenkilöä.

”En ole koskaan tavannut Niko Ranta-ahoa vaikka Tampereelta olenkin. En ole koulukaveri enkä siskon kaiman kummi”, Soila sanoo.

”Se tekee tästä dokumentista mielenkiintoisen ja objektiivisen. Olen tavannut Niko Ranta-ahon ystäviä, lähipiiriä ja viranomaisia. Odotan innolla hetkeä, jolloin pääsen tapaamaan Nikoa, joka on nyt täysin eristetty.”

Soilan mukaan Niko Ranta-ahon rooli tulemaan keskeinen tulevassa dokumenttisarjassa.

”Dokumentti on lähtenyt ajatuksesta, että Suomen kansa haluaa tietää, kuka Niko Ranta-aho on. Ainoa, joka siihen kysymykseen voi vastata, on Niko Ranta-aho itse.”

Ranta-ahoa syytetään parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa yli 200 kilon amfetamiinilastin maahantuonnista ja myynnistä. Syytteiden mukaan Ranta-aho on tuonut maahan myös muita huumeita ja dopingaineita.

Syytteessä on kaikkiaan 54 ihmistä ja Ranta-aho pidetään tapauksessa keskeisenä toimijana. Tapaus on Helsingin käräjäoikeuden historian suurin huumejuttu.

Usein rikollisista kertovissa tv-ohjelmissa on riskinä rikollisuuden ihannointi ja syyllisten valkopesu. Siksi media antaa usein kitsaasti ruutuaikaa tai palstatilaa koviin rikoksiin syyllistyneille ja heidän näkemyksilleen.

Soila on entinen Seiskan päätoimittaja. Kuva on vuodelta 2014. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Joni Soila ymmärtää, miksi rikollisten esilletuontia pidetään arveluttavana.

”Se on relevantti ajatus silloin, jos ihminen kiistää syyllisyytensä, ja media otetaan mukaan, ja ajatellaan että siten voidaan vaikuttaa oikeudenkäyntiin”, Soila sanoo.

”Mutta Niko Ranta-aho on tunnustanut kaikki syytteet. Ei tässä voi olla kyse mistään valkopesusta. Helsingin käräjäoikeuden tuomarit eivät varmasti katso tätä ohjelmaa siitä vinkkelistä, että mikä tuomio Ranta-aholle annetaan. Jos hän ei olisi tunnustanut, kysymyksenasettelu olisi erilainen.”

Maksetaanko Ranta-aholle ohjelman tekemisestä?

”Hänelle ei makseta mitään”, Soila sanoo.

Soilan arvion mukaan Ranta-aho on suostunut ohjelmaan siksi, että hän haluaa kertoa elämästään.

”Tämä on spekulaatio, mutta jos ihminen haetaan yllättäen kodistaan, vangitaan, eristetään eikä hän saa olla yhteydessä edes äitiinsä, niin voisi luulla, että ihminen sellaisessa kohdassa miettii että haluaa kertoa mitä on oikeasti tehnyt elämässään.”

Nelonen Median tiedotteen mukaan tuleva dokumenttisarja mukailee kerronnassaan true crime -lajityyppiä, jonka tunnettuja edustajia ovat yhdysvaltalaissarjat Tiger King sekä Making of A Murderer. Molempia esittää suoratoistopalvelu Netflix.

Tuottaja-käsikirjoittaja Joni Soila puhuu itse mieluummin uudenlaisesta tavasta tehdä rikossarjaa.

”Suomessa perinteisesti rikosdokumentit perustuvat esitutkintamateriaaliin ja puhuvina päinä ovat syyttäjä ja poliisi. Netflixissä mennään taas kiinni henkilöön. Meidän dokumentin nimi voisi olla englanniksi The Story of Niko Ranta-aho. Käräjäoikeudessa ei esitetä niitä kysymyksiä, jotka ovat tämän dokumentin kannalta olennaisia. Niihin kysymyksiin Niko Ranta-aho vastaa itse dokumentissa”, Soila sanoo.

”Tässä on kiinnostavaa myös se, että mukana on ihmisiä, joilla on yhteyksiä rikollisjärjestöihin, ja sitten on joukko normaaleja ihmisiä. Emme me olisi tehneet dokumenttia Sofia Belórfin seurustelusta Niko Ranta-ahon kanssa, mutta nyt me tehdään, koska Niko Ranta-aho on mukana tällaisessa keississä.”

Vaikka tulevan rikossarjan nimi on Nelosen tiedotteen mukaan Katiska, Soila ei mielestään ole tekemässä dokumenttia siitä, mitä Niko Ranta-ahon elämässä on tapahtunut muutaman viime vuoden aikana.

”Korostan, että pääjuttu dokumenttisarjassa on Niko Ranta-ahon tarina, ja Katiska-vyyhti on vain osa ohjelmaa. Tämä ei ole perinteinen dokumentti Katiskasta, vaan se juontaa nuoruuteen ja Pirkanmaalle”, Soila sanoo.

”Meillä on tässä ihan tavallinen tamperelainen nuorimies, joka on tehnyt täysin laillista liiketoimintaa, myynyt esimerkiksi kelloja. Sitten on jotain tapahtunut, ja hän on lähtenyt mukaan laittomuuksiin.

”Se kiinnostaa, miksi näin on tapahtunut.”

Helsingin Sanomat kuuluu Ruutu-palvelua pyörittävän Nelonen Median kanssa samaan Sanoma-konserniin.