Festivaalit

Nils Titus Östbrantin teoksen Climb Up on the Stem of Consciousnessin puuta voi katsella virtuaalissa Kuvataideakatemiassa. Kuva: Taideyliopisto

Taideyliopisto ylittää poikkeusajan esteet iltasaduilla ja laulutunneilla. Musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin yliopisto on muuttanut Feel Helsinki -tapahtumansa sähköiseksi.

Feel Helsinki järjestettiin Musiikkitalossa ensimmäistä kertaa kesällä 2019. Kaupunkifestivaalille saapui yli 5 000 kävijää. Tämän vuoden tapahtuma järjestetään verkossa 18.5.–13.6.

”Piti keikauttaa se uuteen asentoon”, festivaalin tuottaja Soili Sirenne sanoo.

Ohjelma koottiin ehdotusten perusteella. Pohjana oli alkuperäinen festivaali, mutta nyt tapahtumalle piti luoda sujuvan ohjelmakartan sijaan käyttäjäystävälliset nettisivut osoitteeseen feelhelsinki.info.

”Näytämme uusia asioita ja osallistamme yleisöä erilaisilla konsepteilla. On tehty hyppäys, joka ilman poikeustilaa olisi kestänyt kauan”, Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki sanoo.

Samaan aikaan yliopistolla on muokattu pääsykokeet sähköisiksi.

”Luovuus lähtee usein siitä, kun mahdollisuuksia on rajattu. Korona on kaikessa karmeudessaan luonut uusia ratkaisuja”, Perkiömäki sanoo.

Taideyliopisto järjestää vuosittain yli tuhat julkista tapahtumaa. Feel Helsingin konsertteja, esityksiä ja kuvataidetta voi kokea haluamassaan paikassa. Esimerkiksi teos Äänikävely Töölönlahdella on mahdollista käydä läpi myös muualla kuin ydinkeskustan puistoalueella.

Etätapahtumiin tottuneille taiteen kuluttajille luvataan myös yllätyksiä.

Iltasadun We’re Like One Place voi tilata videopuheluna haluttuun aikaan. Katriina Kettusen ja Olga Spyropouloun teoksesta kuulee puoli tuntia ja sitten samaa satukirja jatketaan seuraavalle tarinaperformanssin seuraajalle.

Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta järjestetään yhteislaulukonsertti Sisukkaiden laulu. Teosta pääsee opettelemaan Zoom-harjoituksissa, joita vetävät Sibelius-Akatemian laulunopettajat. Kuoroon voi liittyä kotoaan videoyhteydellä.

Alkuperäiseen tapahtumaan oli tulossa paljon videotaidetta. Suunnitelmasta on vielä jäljellä Musiikkitalon mediaseinä, jossa ohikulkija voi neljän viikon ajan tutustua teoksiin.

Rehtori Perkiömäki ehdottaa, että tutun televisio-ohjelman sijaan voi hiljentyä katsomaan videotaidetta myös kotinäytöltä.

Kuvataideakatemian ensi vuonna valmistuvan Sörnäisten rakennuksen mallinnuksessa järjestetään taidenäyttely. Invisible Forces avautuu 13. kesäkuuta. Näyttelystä tulee Feel Helsingin nettisivuille 360-asteinen video, jossa katsoja voi liikuttaa katseen suuntaa. Ääniopastus auttaa uudenlaisessa näyttelykokemuksessa.

Näyttelystä työstetään myös omilla virtuaalilaitteilla vapaasti koettavaa versiota.

Tyhjään, virtuaaliseen kouluun on sijoitettu kymmenen teosta. Näkyvin on Nils Titus Östbrantin digitaalinen maalaus Climb Up on the Stem of Consciousness. Kun katsoja lähestyy teoksen puuta, musiikki voimistuu.

Taiteen ja teknologian lehtori Tuomo Rainion mukaan näyttelyn virtuaalinen kokemus lähentelee kokonaistaideteosta.

”Hätkähdyttää, kun kiipeää korkeampiin kerroksiin. Se aiheuttaa helposti korkean paikan kammoa. Se on tietyllä tavalla fyysinen kokemus, joka ei tule analyyttisen katsomisen läpi.”