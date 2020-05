Tukholman Galerie Forsblom lopettaa toimintansa ensi kesäkuussa. Paraikaa esillä olevan ruotsalaisten taiteilijoiden ryhmänäyttely ja Jesper Nyrénin näyttely jää taidegallerian viimeiseksi.

”Suljemme koronaviruksen takia. Kesäkuun 7. päivä sammutamme valot ja se on siinä. Pohdimme asiaa pitkään, eikä päätös ollut tosiaan helppo”, sanoo galleristi Kaj Forsblom.

Galerie Forsblom avattiin Tukholmassa näyttävästi helmikuussa 2017. Se on ollut yksi näkyvimmistä kaupungin taidegallerioista. ”Meidät on otettu täällä ­äärettömän hyvin vastaan, ja esimerkiksi joka avajaisissa meillä on ollut 400–600 vierasta. Tilamme ovat juuri remontoitu ja meillä oli näyttelyt suunniteltu jo kesään 2021 saakka”, harmittelee Forsblom.

Forsblom on toiminut galleristina jo 43 vuotta. Hän muistaa 1990-luvun alun laman, mutta koronavirus on toisenlainen kriisi.

”Vaikka virukseen keksittäisiin heti rokotus, niin kestää silti ainakin vuoden tai jopa pidempään, ennen kuin olot palautuvat normaaliksi. Siksi päädyimme ratkaisuun, että suljemme gallerian.”

Koronaviruksen aikana Forsblom on pyörittänyt galleriaa Suomesta käsin, mutta esimerkiksi ripustusten suunnittelu on ollut etätyönä hankalaa. Viime kuukausina galleria on ollut auki, mutta niin sanotusti sopimuksen mukaan. Sisään on päässyt vain painamalla ovikelloa.

”Kun koronavirus tuli, henkilökuntamme ilmoitti, että he pitävät tartuntavaaraa liian suurena. Päädyimme tähän sopimuksen mukaan -aukioloon, joka on toiminut hyvin.”

Vaikka Tukholmasta vetäytymisen ykkössyynä on koronavirus ja sen aiheuttama yleisökato, taustalla on hiertänyt myös ruotsalainen arvonlisä­vero, joka rokottaa ruotsalaista taiteenostajaa suomalaista enemmän.

Forsblom myöntää senkin, että Tukholman galleria ei ole toiminut täysin odotusten mukaan.

”Alun perin ajatus oli, että olisimme myyneet myös suomalaista taidetta Ruotsissa ja ruotsalaista taidetta Helsingissä. Mutta rehellisesti sanottuna suomalaisen taiteen myynti Ruotsissa on ollut aika tahmeata.”

Sen sijaan ruotsalaisen taiteen myynti ei ole ollut ongelma. Tälläkin viikolla galleriasta on myyty kuusi työtä, kaikki ruotsalaistaiteilijoiden kädenjälkeä.