Venäjän keisarinna Katariina Suuri (1729–1796) on saanut lyhyen ajan sisällä toisenkin tv-sarjan ja molemmat vielä HBO Nordic -palveluun.

Brittisarjassa Catherine the Great (2019) Katariinaa näytteli Helen Mirren, mutta pompöösi tuotanto hautautui aika nopeasti. Sarja keskittyi Katariinan hallitsijavuosiin ja vallankäyttöön. Uusi sarja, yksinkertaisesti nimeltään The Great, kuvaa nuorta Katariinaa, joka vasta hautoo juonia noustakseen valtaistuimelle.

The Greatissa kaihdetaan totisuutta, vaikka sarja onkin yhtä lailla silmiä hivelevää puku­draamaa loisteliaassa palatsissa. Kuvauspaikat ovat Britan­niassa.

Sarja maistuu muutenkin brittiläiseltä, koska iso osa näyttelijöistä tulee sieltä, mutta se on tehty amerikkalaiselle Hulu-palvelulle. Pääroolissa on amerikkalaistähti Elle Fanning, jolle mainio rooli saattaa avata taas uusia uria.

Sarjan on kirjoittanut Yorgos Lanthimoksen menestyksekkään The Favourite -elokuvan käsikirjoittaja Tony McNamara, joten siitä voi jo päätellä, millä tavalla historiaan käydään käsiksi. Se on ennen muuta materiaalia tyylilajille, joka sekoittaa komediaa ja satiiria, huumoria, seksiä ja väkivaltaa.

The Great voisi melkein yhtä hyvin olla nykyaikaan sijoittuva ihmissuhdekomedia, mutta 1700-luvun hovi antaa sille reippaasti lisää viihdearvoa. The Favouriteen verrattuna The Great on selvästi kevyempi, vähemmän groteski.

McNamara on sanonut haastattelussa, että Katariinan perintö on hieno metafora ajastamme. Tämä sai aikaan isoja asioita, mutta muistetaan paremmin merkityksettömistä anekdooteista.

The Greatissa Katariina ei ole vielä suuri vaan nuori idealistinen nainen, joka astuu Venäjän hoviin Pietari III:n puolisoksi suurin toivein ja valistusfiloso­fian hengessä. Melkein saman tien hänen illuusionsa rapisevat, kun hän tajuaa, että Pietari onkin vulgääri ja raaka idiootti, eikä hovi ympärillä ole sen parempi. Pietaria näyttelee britti Nicholas Hoult.

Draama rakentuu pääparin ristiriitaisille kemioille, ja oletettavasti McNamara noudattaa tältä osin historiaa. Katariinahan järjesti miehensä vankityrmään, jossa tämä sitten kuoli ”epäselvissä olosuhteissa”.

Jaksoja on kymmenen, ja ensimmäisen puoliskon perusteella herää jo epäilyjä siitä, kuinka hyvin Katariinan vallankaappauksen eteneminen kantaa loppuun saakka, mutta henkilöt vetävät kyllä puoleensa.

Kukapa ei toivoisi Katariinan aikeille pelkkää hyvää.

The Great, HBO Nordic.