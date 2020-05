Suomalaiset ovat tutkimusjohtaja Juho Rahkosen mielestä aika omalaatuinen ja erikoinen kansa Euroopassa.

Julkaistu: 2:00

Juho Rahkonen on ihminen, joka tuntee suomalaiset. Syynä on hänen työnsä, sillä Rahkonen työskentelee Taloustutkimuksen tutkimusjohtajana. Taloustutkimus taas on yksityinen yritys, jolta asiakkaat tilaavat mielipidetiedusteluja erilaisista asioista.

Tutkimusjohtajana Rahkonen sitten pääsee usein selittämään tutkimustuloksia.