Enpä arvannut opiskeluaikana työpaikkaa hakiessani, että 1990-luvun kesistä kehitysvammaisten leiriohjaajana Jämijärvellä muodostuisi yksi elämäni onnellisimmista ajoista.

Saimme työhön lyhyen koulutuksen. Silti leirin alkuhetket tuntuivat juurikin niin hätkähdyttäviltä kuin vuoden 1971 keltanokkaohjaajat kuvailevat dokumenttielokuvassa Rämpyläleiri – vammaisten vallankumous.

Yksi amerikkalaisista käyttää jopa sanaa pelko, mikä omalla kohdallani olisi liioittelua, mutta suurehkon vammaisjoukon kohtaaminen ensimmäistä kertaa on eittämättä päälle hyökyvä kokemus.

New Yorkin osavaltion Catskillvuorilla järjestetyillä Camp Jenedin leireillä kesää vietti 1970-luvulla vammaisia laidasta laitaan. Yksi heistä oli dokumentin toinen ohjaaja Jim Le­Brecht, jolla on synnynnäinen selkärankahalkio. Leiriohjaajana työskenteli varhaislapsuuden polion vuoksi pyörätuolia käyttävä Judy Heumann.

Kesäleirillä toisensa tapasivat, mutta sen aikana muidenkin kanssa deittailivat sittemmin avioituneet CP-vammaiset Denise ja Neil Jacobson. Denise kuvailee Camp Jenedia uto­piaksi, jossa muu maailma sulkeutui ulkopuolelle eikä eri vammaisuuden lajeja aseteltu paremmuusjärjestykseen kuten kotipuolessa.

Leirikeskus oli perustettu jo 1950-luvulla. Filmipätkissä tuolta ajalta kaikki on huomattavan siistiä, tyttöjen tukat nätisti laineilla.

1970-luvulle tultaessa suuri osa ohjaajista oli yhä yliopisto-opiskelijoita, mutta enemmän tai vähemmän hippejä. Larry Allisonin johtamalla leirillä tiukka järjestys oli toissijaista ja kaikkien tasaveroinen mukaan ottaminen ensisijaista.

Tuolloin haastateltu 18-vuo­tias leiriläinen ihastelee lähestymistapaa ja haukkuu aiempia kesäleiriohjaajiaan lapsenvahdeiksi.

Hippiasenteessa oli toki aivan omanlaisiaan, vähän häröileviä piirteitä, mutta pohjimmiltaan asennoituminen oli sama, jota meillekin opetettiin koulutuksessa: edetkää leiriläisten rytmissä heitä kuunnellen ja lomafiilistä painottaen.

Ensimmäisen kesän toisena kulttuurisokkina tuli, miten vaikeaa tämä oli yksittäisille ohjaajille.

Laajemmin katsoen työyhteisö oli kuitenkin mitä mainioin. Yhteishenkeä eittämättä avitti työvuoron jälkeinen iltasauna järven rannalla (omakustanteisine) oluineen. Osa ohjaajista on kavereitani yhä.

Myös leiriläiset jättivät todella valoisat muistot. Pelkällä olemisellaan he tulivat osoittaneeksi, miten yliarvostettua tavallisuus on. Lämminhenkisyys on ihmisen ominaisuuksista tärkein.

Kun Camp Jenedin menoa katsoo, omien kokemustenikin perusteella on helppoa ymmärtää, miksi niin monet puoli vuosisataa myöhemmin kehuvat leirin tunnelmaa.

Toki vuosikymmenten taa kurottava muistelu piirtää menneisyydestä yksinkertaistuneen kuvan. Muistan myös vastuun painon, kun ranta oli lähellä ja nuorimmat leiriläiset vauhdikkaita. Vaikeavammaisten leireillä painottui perustarpeista huolehtiminen.

Mutta on dokumentin muistelussa kaunistelua tai ei, verrattuna Jämijärveen Camp Jened oli selvästikin vielä jotain aivan muuta.

Sen leiriläiset olivat joutuneet kohtaamaan syrjintää niin kouluun pyrkiessään kuin kahvilassa asioidessaankin. Osa maan hoitolaitoksista oli kuin kauhuelokuvista. Kun Camp Jenedissä kaikki olivat samanarvoisia, syntyi oivallus siitä, millaista elämän kuuluisi olla myös tavallisessa arjessa.

Dokumentin toisessa puoliskossa vammaiset, joista lukuisat ovat entisiä leiriläisiä, ryhtyvät vaatimaan Yhdysvaltoihin lakia esteettömästä liikkumisesta. Tukea he saavat niin Vietnamin sodan veteraaneilta kuin Mustilta panttereiltakin.

1970-luvun poliitikot suhtautuvat puheeseen tasa-arvosta kuin presidentti Donald Trump tukijoukkoineen nyt: eläytymiskyky ei kerta kaikkiaan riitä, raha on tärkeämpää kuin vähemmistöryhmän hyvä elämä. Mielenosoittajilta vaaditaan poikkeuksellista sinnikkyyttä.

Yhden oleellisen puolen esteettömyydestä dokumenttikin unohtaa. Vanhalla iällä hyödymme kaikki työstä, jota sen eteen on tehty.

Rämpyläleiri on Barack ja Michelle Obaman tuotantoyh­tiön Higher Groundin järjestyksessä toinen tuotanto. Ensimmäinen, Amerikkalainen tehdas (2019), voitti Oscarin, ja samaan on mahdollisuudet kehuja keränneellä Rämpyläleirilläkin.

Kumpikaan ei ole dokumenttina aivan huippusuoritus, mutta ajankohtainen yhteiskunnallisuus on perinteisesti painanut vaakakupissa paljon.

Toivon mukaan Rämpyläleiri vaikuttaa suureen yleisöön kuten kesätyö itseeni: opettaa asettumaan vammaisten asemaan ja erilaisuutta kohdatessa ottamaan iisimmin.

Rämpyläleiri – Vammaisten vallankumous, Netflix. (K13)