”Oli se kyllä siistiä. Oli vain se kappale, eikä kukaan tiennyt, että laulajana olin minä.”

Näin sanoo puhelimessa Leijona, Masked Singer Suomi -laulukisan voittaja.

Puheääni ei kuitenkaan kuulu nyt tunnistamattomaksi muokattuna, kuten ohjelmassa.

Lauantai-iltana MTV3-kanavalla nähtiin sarjan finaalijakso, jossa yltä päältä naamioitujen mysteerilaulajien välinen kilpailu ratkesi – ja samalla kolmen finaaliin selvinneen laulajan henkilöllisyydet selvisivät.

Heinäseiväs-hahmon asussa oli piileskellyt Ilkka Alanko ja Ampiaisen kumipuvussa Erika Vikman.

He ovat ammattilaulajia, mutta kun koko kilpailun voittanut Leijona riisui naamionsa, kukas sieltä paljastuikaan?

Koomikko Sami Hedberg.

Sami Hedberg onnistui yllättämään kilpailun tuomarit. Kuva: Saku Tiainen / MTV

Masked Singer on Etelä-Koreasta lähtöisin oleva tv-ohjelmaformaatti, joka on noussut lyhyehkössä ajassa jättihitiksi ympäri maailmaa. Masked Singer Suomi alkoi maaliskuun puolessavälissä, ja suurmenestys tuli siitäkin. Kymmenosaisen sarjan jokainen jakso keräsi tv- ja verkkokatselut yhteenlaskettuina keskimäärin puolitoista miljoonaa katsojaa.

Masked Singerin yksinkertaisessa ideassa julkkikset esittävät studiossa laulunumeroita naamiaispukuihin sonnustautuneina, niin ettei heitä voi ulkonäöstä millään tunnistaa. Ohjelman raati ja katsojat yrittävät sitten arvuutella, keitä asujen takaa löytyy.

Ideaan kuuluu se, että jotkut osanottajat ovat tunnettuja laulajia, mutta osaa ei tunneta laulutaidoistaan lainkaan. Niinpä joistakin julkkiksista voi paljastua sarjan myötä uusia puolia.

Niin kävi nyt Sami Hedbergille. Leijonan lauluesitykset tekivät vaikutuksen sekä vakiopanelisteihin Janne Katajaan, Jenni Kokanderiin ja Maria Veitolaan että katsojiin heti ensimmäisestä jaksosta alkaen. Siinä hahmo kajautti komeasti Andrea Bocellin tunnetuksi tekemän oopperapop-laulun Con te partirò.

Muissa jaksoissa Leijona veti kappaleita laajalta skaalalta, kuten soulyhtye Earth, Wind & Firen Septemberin, Rick Astleyn Never Gonna Give You Upin sekä Pete Parkkosen Kohta sataa -hitin.

Hedberg sanoo lähteneensä ohjelmaan innolla, kun kutsu viime vuonna tuli. Se oli nimittäin erinomainen mahdollisuus päästä toteuttamaan pitkäaikaista intohimoa uudella tavalla.

”Olin jo kauan tätä ennen miettinyt, kuinka voisin edistää musiikkipuolta omalla urallani. Tämä ohjelma oli juuri otollinen siihen: pystyin tuomaan sitä esille ja vielä niin, että se tulee kaikille yllätyksenä.”

Hedberg on aina nauttinut laulamisesta. Vielä parikymppisenä musiikki- ja komediaura kulkivat haaveissa rinta rinnan, hän kertoo.

Ja kyllä musiikki on ollut vahvasti esillä myös hänen stand up -urallaan. Hedbergin lavaesityksissä on ollut mukana livemuusikoita, ja hän on laulanutkin kymmenen vuoden ajan bändissä kolmen muun koomikon (Niko Kivelä, Jacke Björklund ja Mika Eirtovaara) kanssa.

Hedbergin lauluääntä kuultiin myös räppäri Elastisen 2016 julkaistulla Täytyy jaksaa -kappaleella.

Silti Hedbergin musiikkiesitykset ovat tähän asti olleet sidoksissa hänen koomikon uraansa.

”Se on aina mennyt ikään kuin komediakärjellä. En ole vain tiennyt, miten lähtisin viemään musiikkia eteenpäin komediasta. Se on ollut mysteeri”, hän sanoo.

Aikamoisena mysteerinä on viime viikkojen ajan pysynyt myös Leijona. Hedberg sanoo kiinnittäneensä hahmossa esiintyessään huomiota muun muassa elekieleensä.

”Yritin varoa, ettei tulisi lantion heilutusta tai muita tunnettuja ’Hedberg-eleitä’. Ensimmäisen jakson jälkeen tuottaja varoitti, että saatan jäädä seisomatyylistäni kiinni. Niinpä kehitin itselleni sellaisen jääkiekkopelaajan kävely- ja seisomatavan.”

Masked Singer Suomen panelistit eivät olleet kertaakaan oikeilla jäljillä Leijonan henkilöllisyyttä arvuutellessaan. Hedbergiä huvitti suuresti seistä esitystensä jälkeen raadin ääressä ja kuunnella pieleen menneitä arvailuja.

”Kun Maria Veitola alusti omaa veikkaustaan, hän luetteli kuinka olen selvästi isojen lavojen esiintyjä, paljon esiintymiskokemusta, on sitä ja tätä. Ajattelin, että tämä oli tässä, nyt paljastun. Ja sitten Veitola sanoo: ’eli tämähän on Pasi Rautiainen!’”

Hedberg sanoo, kuinka se jo yksistään nauratti, että hän joutui asussaan katselemaan ympärilleen leijonanaamarin sierainreikien kautta. Ei niistäkään tosin hyvin eteensä nähnyt, ja avustajan piti aina saattaa hänet pukuhuoneesta lavalle.

Leijonan lauluesitykset hämmästyttivät kauden aikana. Vieressä juontaja Ilkka Uusivuori. Kuva: Saku Tiainen / MTV

Ohjelmassa kukaan ei laulanut livenä, vaan esitykset äänitettiin studiossa etukäteen. Hedberg sanoo, että pelkissä lavakoreografioissa oli jo tekemistä lähes sokkona raskas ja erittäin hiostava asu päällä.

Esitetyistä biiseistä Hedberg nostaa yhdeksi suosikikseen Con te partiròn, joka oli hänelle aivan uudenlainen lauluhaaste.

”En ollut ennen yrittänyt laulaa sitä kunnolla. Ohjelmaa varten treenasin italian lausumista ja yritin tosissaan vetää kappaleen hyvin. Kun näin sen esityksen televisiosta, olin jopa vähän yllättynyt, kuinka se onnistui.”

Hedberg sanoo rakastavansa ”kaikkea Italiaan liittyvää” ja saaneensa siitä idean Leijonan gladiaattoriasuunkin. Sitä hän ei muista, kuinka päätyi eläinvaihtoehdoista juuri leijonaan. Tarkoituksena oli kuitenkin alusta asti luoda sellainen hahmo, joka ei olisi ilmiselvästi humoristinen. Ei sillä, etteikö gladiaattoriasuinen laulava leijona olisi itsessään absurdi näky.

”Minusta siitä tuli aika makean näköinen! Sellainen voimakas hahmo.”

Haastattelu tehtiin ennen Masked Singer Suomen finaalijakson esitystä. Etukäteen saattoi silti aavistella, että Leijonan naamion alta paljastuva henkilö yllättää laajat kansanjoukot. Ehkäpä tästä siis aukeaa uusi aivan sivu koomikko-Hedbergin uralla.

”Ja samalla kuuluu, kun joku toinen kirja pamahtaa kiinni”, Hedberg vitsailee.

”Mutta kyllä minä koen tämän jonkin uuden alkuna. Ei tämä ollut minulle mikään ohimenevä juttu, että käydäänpä vaan lurauttamassa. Jotenkin tätä lauluhommaa pitää jatkaa.”

Miten, sitä hän ei osaa vielä sanoa.

”Oma juttunsa on sekin, kuinka koomikkona pystyy tekemään jotakin ihan uutta niin, ettei se näy yleisölle pelkkänä vitsinä. Mutta toisaalta musiikki on sellainen juttu, että jos se koskettaa jotakuta niin sitten se koskettaa. Ei se välttämättä tarvitse mitään selittelyjä”, Hedberg sanoo.

Ilkka Alanko paljastui Heinäseipään asun alta. Kuva: Saku Tiainen / MTV

Hillittömässä Heinäseiväs-asussa esiintynyt Ilkka Alanko sanoo Masked Singer Suomi -kokemuksen olleen ainakin hyvin erikoinen.

”Tuntui myös jotenkin vapauttavalta olla lavalla yleisön edessä ilman, että kukaan tunnistaa. Sai unohtaa oman identiteettinsä, sen kun vain sekoili ja teki sen show’n.”

Alanko ei muista, mistä tarkalleen keksi idean aurinkolaseja pitävästä Heinäseiväs-hahmosta.

”Halusin vain kehittää jonkin ihan omanlaisen, suomalaisen hahmon. Lähetin tätä visiota tuotannolle, ja sieltä joku vastasi, että mikä tämä heinäpaali on? ’Ei heinäpaali kun heinäseiväs!’ ’Ahaa, okei!’ Siitä tuli mielestäni tosi hyvä hahmo, ja puku oli hieno. Joskin helvetin raskas.”

Alanko sanoo yrittäneensä muuttaa ääntään koko ajan kappaleita nauhoittaessaan, jottei paljastuisi.

”Yritin feikata koko ajan, kun ajattelin pelin hengen olevan se, että kunhan ei tunnisteta. Ei silloin ole väliä, laulaako hyvin vai huonosti. Biisivalinnatkin olivat sellaisia, etten ollut omalla mukavuusalueellani, esimerkiksi englanniksi räpätessä.”

Heinäseipään ohjelmassa esittämiä kappaleita olivat esimerkiksi Bomfunk MC:n Freestyler, JVG:n Ikuinen vappu sekä DJ Ibusalin Pilalla.

Neljä ruusua -yhtyeessä laulavalle Alangolle Masked Singer Suomi oli yksittäinen hauskanpitotempaus eikä muuta.

”En ala esimerkiksi esiintymään harjakaisissa Heinäseipäänä. Tai sehän voisikin olla hyvä idea nyt, kun keikat on muuten peruttu. En edes mene itse, vaan lähetän niihin jonkun muun heilumaan Heinäseipäänä ja kerään provikat pois”, Alanko vitsailee.

Erika Vikman esitti Ampiaista. Kuva: Saku Tiainen / MTV

Erika Vikmanin mukaan hienointa Masked Singer Suomi -kokemuksessa oli esiintyä lavalla aivan tuntemattomana – vaikka melko moni onkin arvannut Ampiaisen olevan Vikman.

”Mutta lähtökohtaisesti siinä ei ollut mitään ennakkoasetelmia mihinkään suuntaan. Ihmisten piti luoda fiiliksensä ainoastaan siitä, mitä näkevät ja kuulevat.”

”Sen takia oikeastaan lähdin koko ohjelmaan, se oli niin mielenkiintoinen asetelma – olla julkisuudessa ilman, että kukaan tietää. Tietysti oli mielenkiintoista myös seurata, kuinka moni tunnistaa ääneni tai keiksi kaikiksi minua arvaillaan.”

Vikmanin mukaan iskevän näköinen ampiaisasu oli tuottajien ehdotus, josta hän innostui välittömästi.

”Tiesin, että siitä saisi särmikkään, siinä olisi jotain vaaran tunnetta. Se oli minulle tärkeää, en välttämättä olisi halunnut olla mikään iso pehmolelu.”

Ampiainen esitti ohjelmassa muun muassa Sini Sabotagen Levikset repee -räppibiisin, vanhan jazzhitti Big Spenderin sekä Nancy Sinatran tunnetuksi tekemän dramaattisen tulkinnan Cherin Bang Bang -kappaleesta.

Vikman sanoo suurimman haasteen olleen se, mikä Masked Singer Suomen katsojille ei välttämättä välity. Ohjelman teko oli nimittäin fyysisesti rankkaa.

”Televisiosta voi näyttää siltä, että siellä käytiin vain rennosti pyörähtämässä. Mutta oikeasti kuvauspäivät olivat pitkiä ja ampiaisasussa joutui olemaan hyvin kauan kerrallaan – umpikumisessa asussa joka ei hengitä yhtään, kypärässä ja korkeissa kengissä. Asu oli niin tiukka, etten saanut sitä itse päälleni vaan puvustajan piti joka kerta auttaa.”

Pukemisen jälkeen asu voideltiin Vikmanin mukaan vielä kauttaaltaan liukuvoiteella, jotta se kiiltelisi ruudussa

”Ja kun minut oli voideltu, en voinut enää istua tai koskea mihinkään, ettei kiilto lähtisi asusta pois. Vedin kaikkiaan itseni fyysisesti aika äärirajoille. Kuvausjakson jälkeen olin aika ylpeä itsestäni, että pystyin sen kaiken handlaamaan sekoamatta”, Vikman sanoo.