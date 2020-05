Romaani

Robert Seethaler: Koko elämä (Ein ganzes Leben). Suom. Rai­mo Salminen. Aula & Co. 130 s.

Itävaltalainen Robert Seethaler esittelee meille miehen, joka pärjää yksinään. Vaikka hänellä ei ole ketään, hän puhuu esineille ja viihtyy perin vaatimattomassa kodissaan, alun perin pelkässä karjasuojassa.

Andreas Eggerillä on silloin jo takanaan pitkä elämä. Orpona poikana hän on joutunut ilkeän isännän armoille, ja tämä on piessyt hänet niin pahasti, että hän joutuu ontumaan loppu­ikänsä. Egger oppii kuitenkin pitämään puoliaan ja tekemään mitä vain tarjolla olevia töitä.

Tarina on liikuttava, kuin sadun ja raa’an todellisuuden yhdistelmä. Pienois­romaani Koko elämä onkin menestynyt jo monessa maassa ja ollut kansain­välisen Man Booker -palkinnon ehdokkaana.

Romaani on täynnä ponnistelua, yksinkertaista elämää syrjäkylässä, elämän yleistä haikeutta ja väkevästi kuvattua Alppien luontoa.

Ennen kaikkea vaikutuksen tekee tapa, jolla Seethaler kaiken kertoo. Silloin korostuu suomentaja Raimo Salmisen hieno työ, jonka turvin Seethalerin vivahteikas, jäntevä proosa taipuu kauttaaltaan tämän hetken parhaaksi suomeksi julkaistuksi kieleksi.

Kuten vaikkapa siinä kohtaa, kun Egger on ryhtynyt oppaaksi kasvaville turistijoukoille:

”Hän tiesi, että viimeistään kaksituntisen nousun aikana heidän kopeutensa haihtuisi ilmaan yhdessä kuumoittavaan päähän kihonneen hien kanssa, kunnes jäljellä ei olisi enää muuta kuin tyytyväisyys onnistuneesta suorituksesta ja luita ja ytimiä jäytävä väsymys.”

Egger ei poistu kylästään kuin kaksi kertaa. Ensimmäisellä reissulla hän lähtee Kaukasukselle saksalaisten joukkojen mukana. Hänen tehtävänsä on kyhjöttää yksin teltassa ja porata vuoreen reikiä räjähdyspanoksia varten. Onhan hän pelottomana miehenä jo työkseen keikkunut köyden varassa jyrkillä rinteillä, jotta köysirata ja muut yhteydet saadaan pystyyn.

Toisella kertaa hän tekee elämänsä ainoan huvimatkan linja-autolla kylän ulkopuolelle. Kylä on siinä vaiheessa muuttunut aika lailla nykyaikaiseksi hiihtokeskukseksi.

Muutos on raju: alkeellisista oloista parissa vuosikymmenessä lasketteluporukan sesonkikohteeksi.

Toinen kontrasti piirtyy esiin, kun turisti ihastelee vuorten kauneutta. Egger taasen kiinnittää huomionsa siihen, että tulevan sateen aiheuttama maanvyöry saattaa pian pyyhkiä kauneuden tiehensä.

Maanvyöry tekeekin tuhojaan Eggerin elämässä. Aina hän nousee pystyyn ja jatkaa töitä.

Vaikka Seethalerin romaani keskittyy yhteen pieneen kylään, tapahtumia riittää. Egger kosii majatalon apulaista järjestämällä vuorenrinteelle petrolilla valeltuja sahajauhosäkkejä sanoiksi. Yksinkertaisen miehen tapa kirjoittaa rakkauden sanat on nerokas.

Onko Koko elämä siis moitteeton mestariteos? Ei aivan.

Seethaler jättää nimittäin Eggerin sielunelämältään liiankin karuksi. Kyse ei ole vain henkilöstä, vaan Seethalerin valinnasta: tuskin kukaan ajattelee kuollutta läheistään vain muutaman tovin ajan Eggerin tapaan.

Eikä saada edes tietää, miksi tämä mies on valmis lähtemään muitta mutkitta sotaan, kun kansallissosialistit sellaisen järjestävät, vaikka nuorena miehenä hän oli sodalta onnekseen säästynyt.

Romaani olisi voinut laajeta hivenen verran Eggerin sisään ja jonkin toisen ihmisen suuntaan. Mutta vaikuttava se on tällaisenakin, näytteenä hienosta kielenkäytöstä. Ja kun selityksiä ei juuri anneta, lukija saa täydentää henkilökuvaa.