Yhdysvaltalainen koomikko Fred Willard on kuollut 86-vuotiaana, kertovat yhdysvaltalaismediat.

Willard tuli tunnetuksi muun muassa dokumenttia jäljittelevästä komediaelokuvasta This Is Spinal Tap, joka julkaistiin Suomessa nimellä Hei me rokataan. Hänet muistetaan myös Kaikki rakastavat Raymondia -sarjasta. Viimeisinä vuosinaan hän näytteli erittäin suositussa Moderni perhe -sarjassa.

Lisäksi Willard oli tuttu kasvo useista muista elokuvista ja sarjoista.

Koomikon kuoleman vahvisti yhdysvaltalaiselle People-viihdelehdelle hänen tyttärensä.