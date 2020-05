”Teoksessa on mukana vain miestanssijoita, sillä heidän avullaan pystyy ilmaisemaan ihmisen painovoimaa”

Tällä Jorma Uotisen sitaatilla Kansallis­ooppera ja -baletti mainosti Uotisen Jord-teosta Instagram-tarinassaan viime viikolla.

Teos on kantaesitetty vuonna 2006 ja Kansallisbaletin ohjelmistossa se on ollut vuonna 2016. Esitys on kuitenkin tällä hetkellä katsottavissa Kansallisoopperan ja -baletin verkkosivuilta.

Esitys on myös HS:n digitilaajien katsottavissa tästä linkistä.

Naisvaltaisella alalla on tietysti kiinnostavaa, jos lavalla on pelkästään miehiä. Tunkkaisen sitaatista tekee se, miten pelkkien miesten käyttämistä perustellaan.

Periaatteessa siinä sanotaan, että naiset eivät pysty ilmaisemaan painovoimaa. Sitaatti sisältää sukupuolittuneen käsityksen, jonka mukaan tietyt asiat ovat vain miesten ilmaistavissa.

Uotisen teoksessa on voimaa ja hurjaa alkukantaisuutta. Maa vetää puoleensa paljaita ylävartaloita, hiekka pöllyää ja taivas jyrisee. Miehekkäitä asioita totta kai.

Pelkkien miestanssijoiden käyttämisessä ei itsessään ole mitään väärää.

Sukupuoleen perustuvan valinnan selittäminen tunkkaisella mielleyhtymällä on kuitenkin loukkaavaa niitä ammattilaisia kohtaan, jotka eivät ole miehiä. Tanssijat koulutetaan työskentelemään painovoiman kanssa ja ilmaisemaan mitä pyydetään, sukupuolesta riippumatta.

Kysymys on myös työelämästä ja tasa-arvosta.

Olen itse opiskellut nykytanssia Keski-Euroopassa, jossa alan käytännöt ovat osin konservatiivisempia. Näytöksissä naisopiskelijat eivät saaneet tehdä nostoja keskenään eli nostaa toisiaan. Muistan myös erään opettajan sanoneen, että monet koreografit suosivat sitten pitkähiuksisia naisia.

Oli väite totta tai ei, se osoittaa kuinka mielivaltaista työntekijöiden valitseminen voi olla, kun perinteiset työelämän säännöt eivät päde. Toisin kuin monella muulla alalla, esittävän taiteen aloilla työntekijöitä on periaatteessa mahdollista valita sukupuolen tai ulkonäön perusteella.

Suomessa toimitaan jokseenkin samojen rakenteiden puitteissa.

Taiteellinen vapaus on tietysti tärkeä edellytys taiteen tekemiselle. Näissä puitteissa vapauden tuomasta vallasta on kuitenkin oltava korostuneen tietoinen. Pelkän mielivaltaisuuden mahdollisuuden takia on kysyttävä, miksi joku toinen pääsee lavalle ja joku toinen ei, ja perusteltava se huolellisesti.

Suomessa nykytanssin saralla kyseenalaistetaan stereotypioita usein ansiokkaasti ja erilaisten esiintyjien kirjo on kattava. Baletissa sukupuoliroolit ovat jämähtäneempiä: vahvat miehet hyppivät korkealle ja nostavat notkeita naisia. Tämä voi osittain selittää tapaa, jolla nykybalettiteos Jordia edelleen mainostetaan.

Taide tarjoaa tekijälleen mahdollisuuden katkoa opittuja mielleyhtymäketjuja. Siksi vanhojen rakenteiden jatkuva uusintaminen tuntuu surulliselta ja laiskalta.

Jordin ollessa Kansallisbaletin ohjelmistossa Uotinen kaavaili MTV3:n haastattelussa seuraavaa teosta. Teoksen nimi olisi Air ja se olisi ”hyvin läpinäkyvä ja kristallinen”. Siinä olisi mukana ainoastaan naistanssijoita.

Sillä hehän ilmaisevat hyvin läpinäkyvyyttä.