Tämän vuoden Euroviisut jouduttiin koronaviruspandemian vuoksi perumaan, mutta tämä ei suinkaan tarkoita viisutonta vuotta. Lauantaina nähtiin laulukilpailun tilalle laadittu korvaava tv-show.

Europe Shine A Light -ohjelmassa esiintyivät muun muassa niiden 41 maan euroviisuedustajat, joiden oli määrä osallistua tämän vuoden Euroviisuihin Rotterdamissa.

Ja lisää euroviisuaiheista katsottavaa on tulossa. Näyttelijä Will Ferrell on tehnyt euroviisuelokuvan, joka nähdään Netflixissä 26. kesäkuuta. Ferrell kertoi asiasta The Graham Norton Show’ssa perjantaina.

Alun perin elokuva oli tarkoitus julkaista jo toukokuussa Euroviisujen aikoihin, mutta kisojen tavoin myös elokuvan julkaisu siirtyi koronan takia.

Elokuvan nimi on Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, ja Ferrell on sekä sen tuottaja että toisen pääosan esittäjä. Lisäksi hän on käsikirjoittanut elokuvan yhdessä Saturday Night Liven entisen pääkäsikirjoittajan Andrew Steelen kanssa.

Elokuvassa kaksi islantilaisesta pikkukaupungista tulevaa laulajaa, Ferrellin esittämä Lars Erickssong sekä Rachel McAdamsin esittämä Sigrit Ericksdottir, tavoittelevat unelmaansa päästä kisaamaan maailman isoimmassa laulukilpailussa.

Näyttelijäkaarti vilisee isoja nimiä: mukana ovat niin Pierce Brosnan, muun muassa Downton Abbeysta tuttu Dan Stevens, Demi Lovato kuin Graham Nortonkin.

Perjantaina Spotifyssa julkaistiin elokuvan ääniraidalta ensimmäinen kappale Volcano Man, ja lauantaina Youtubessa julkaistiin kappaleen video, jolla Ferrell ja McAdams herkuttelevat Euroviisujen camp-kliseillä, kuten kullan ja hopean kimalluksella, tuulessa liehuvilla hiuksilla ja puvuilla sekä mahtipontisella elekielellä.

Kappaleella laulavat Will Ferrell ja ruotsalaislaulaja My Marianne.

”Niin monet euroviisukappaleet saattavat olla hupsuja – mutta ne ovat tarttuvia. Siihen me tähtäämme. Fire Sagassa on joitakin sopivasti hyviä huonoja kappaleita”, Ferrell sanoi.

Ferrell kertoi The Graham Norton Show’ssa myös, miten hän alun perin innostui Euroviisuista.

”Tämä tapahtui parikymmentä vuotta sitten, kun vierailimme vaimoni perheen luona Ruotsissa”, Ferrell kertoi. ”Eräänä iltana hänen serkkunsa kysyi: ’Istuisimmeko alas katsomaan Euroviisuja?’ ja minä vastasin okei. Me istuimme siinä kolme tuntia putkeen ja katsoimme Euroviisujen finaalia. Leukani loksahti lattiaan. En voinut uskoa näkemääni.”

”Kaikki se, minkä te tiedättekin – spektaakkeli, huumori, camp – oli huumaavaa. Ajattelin aina, että jonkun pitäisi tehdä siitä elokuva mutta kukaan ei tehnyt. Joten nelisen vuotta sitten me ryhdyimme hommiin.”

Yhtenä elokuvan innoittajana on Lordi-yhtyeen esiintyminen Euroviisuissa. Lordi voitti viisut vuonna 2006 kappaleellaan Hard Rock Hallelujah.

”Elokuvassa on heitä parodioiva kohtaus. Lordin esitys on yksi klassisista Euroviisuihin liittyvistä mielikuvista”, Ferrell sanoi.

Lordin lisäksi muita inspiraation lähteitä elokuvalle ovat olleet muun muassa Saksan samannimisen yhtyeen vuonna 1979 esittämä Dschinghis Khan.

”Mikäpä olisi sopivampaa kuin laulaa Tšingis-kaanin valloituksista”, Ferrell sanoi. ”Ja siis katsokaa nyt noita asuja. Ne ovat mahtavia.”

Suomeksi kappaleen on esittänyt Frederik nimellä Tsingis Khan samannimisellä albumillaan, joka sekin ilmestyi 1979.

Ferrelliä on innoittanut myös Puolan Donatan & Cleon vuonna 2014 esittämä My Słowianie, jonka taustatanssijoiden eroottinen ote voin kirnuamiseen ja pyykin pesemiseen herätti aikanaan huomiota.

”Minusta se ei ole yhtään eroottista, siinä vain joku kirnuaa voita”, Ferrell vitsaili.

Suorin inspiraation lähde on kuitenkin Ukrainan Marija Jaremtšuk, joka esitti kappaleen Tick-Tock vuonna 2014 Kööpenhaminassa pidetyissä Euroviisuissa. Hän sijoittui finaalissa kuudenneksi.

Jaremtšukin esitys muistetaan erityisesti siitä, että taustatanssijan koreografia sijoittuu jättimäistä hamsterin juoksupyörää muistuttavaan laitteeseen.

”Sen me poimimme suoraan elokuvaan”, Ferrell kertoo. ”Minut laskettiin maahan viidentoista metrin syvyyteen jättimäisessä juoksupyörässä, mutta olen iloinen, että teimme sen.”