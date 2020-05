Kapellimestari Klaus Mäkelän kautta Oslon filharmonikkojen ylikapellimestarina ja taiteellisena neuvonantajana on jatkettu neljällä vuodella jo ennen kuin hän on aloittanut ensimmäistä kauttaan. Mäkelän ensimmäinen kausi tehtävässä alkaa tulevana syksynä, ja jatkokauden myötä pesti on nyt seitsemän vuoden mittainen.

”Jatkamalla hänen kauttaan alkuperäisestä kolmesta vuodesta seitsemään meidän on mahdollista suunnitella pitkäjänteisesti merkittävää yhteistyötä”, Oslon filharmonikkojen tiedotteessa todetaan.

Mäkelä (s. 1996) on myös Ruotsin radion sinfoniaorkesterin päävierailija, Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja ja Tapiola Sinfoniettan taiteellinen partneri.