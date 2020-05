Toimittaja Reetta Räty on valittu journalistiikan työelämäprofessoriksi Tampereen yliopistoon kaudelle 2020–2021. Tehtävän tarkoituksena on lähentää käytännön työelämää ja yliopistokoulutusta ja -tutkimusta.

Rädystä tulee elokuussa neljästoista vierailija vuoden kestävässä professorin tehtävässä. Tehtävää haki tänä vuonna viisitoista hakijaa.

Räty kertoo puhelimessa harkinneensa tehtävään hakemista jo useampana vuotena, mutta vasta nyt se oli mahdollista.

”Jotenkin on tuntunut, että se sopisi mulle. Olen tehnyt journalismia koko elämäni ja saanut siinä ihan hirveästi oppia muilta”, Räty sanoo. ”Haluan välittää sitä, mitä olen itse oppinut.”

Itsekkäämpikin syy tehtävään hakemiseen löytyy, Räty sanoo ja nauraa: ”Olen niin kauhean innostunut siitä, että voin puhua journalismista.”

Toimituskulttuurin ja journalistisen ajattelun välittäminen on Rädyn mielestä tärkeää niin uusille kuin vanhemmillekin journalisteille erityisesti nyt, kun lähes kuka tahansa voi julkaista omia sisältöjään.

”Meillä on oltava vahva itseymmärrys siitä, mitä journalismi on. Että emme vilkuile koko ajan sivuille ja ihmettele, että tuolla on monenlaista somettajaa ja tubettajaa tekemässä asioita. Niin on, ja meidän pitää hoitaa oma tonttimme.”

Viime vuosina Rätyä on mietityttänyt journalismissa erityisesti jatkuvasti kasvava vauhti, jonka paineissa journalismin pitäisi silti olla hyvin taustoitettua.

”Olen ajatellut sitä, että miten me onnistumme yhdistämään tämän vähän hullun ovilive-maailman laajempaan kontekstiin ja siihen, että toisimme laajempaa ymmärrystä maailmasta. Että kuva täydentyisi eikä poukkoilisi.”

Uusille journalisteille hän aikookin opettaa tätä ”feature-ajattelun” tuomista myös uutistilanteisiin. Lisäksi yhteistyö eri alojen tutkijoiden kanssa kiinnostaa Rätyä.

Toinen Rätyä viime aikoina kiinnostanut aihe on diversiteetti.

”Ketkä mediaa tekevät ja kuka siinä näkyy”, hän tiivistää. ”Suomalainen keskustelu välillä vaivaa mua, ikään kuin me olisimme koko ajan jossain juoksuhaudoissa emmekä ymmärtäisi toisiamme ollenkaan. Se liittyy siihen, kenen me annamme puhua ja kenen näkökulmasta kerromme asioita. Heittäydymmekö sellaisiksi, että emme muka pysty ymmärtämään muita näkökulmia.”

”Kun menee ihmistä lähelle, on usein todella helppoa ymmärtää hänen näkemyksiään, motiivejaan ja taustojaan.”

Osin kiinnostus on syntynyt Itä-Helsingin väestöpohjan muutosta tutkivista hankkeista, joissa Räty on ollut mukana. Myös kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelu kiinnostaa pieneltä paikkakunnalta pääkaupunkiin muuttanutta toimittajaa.

”Miten me sitä kuvaamme ja ajattelemmeko toisemme kokonaan erilaisiksi.”

Koronakevään aikana Räty on paitsi ikävöinyt ihmisten tapaamista myös iloinnut siitä, että ihmiset ovat hakeutuneet journalismin pariin.

”On iloista, että ihmiset ovat tällaisena epävarmana aikana tarttuneet mediaan. Ja olen ilahtunut siitä, että tutkijat ja asiantuntijat ovat olleet niin paljon äänessä, ristiriitaisillakin viesteillä.”

”Oppisimmeko jotain tästä, että tässä monimutkaisessa maailmassa kokonaiskuva tarkentuu eikä se ole mitään sekoilua. Että kun yritetään hahmottaa kokonaiskuvaa tosiaan tarvitaan monenlaisia näkökulmia.”

Kuusamossa syntynyt Reetta Räty (s. 1974) on pitkän linjan toimittaja, jonka ura toimittajana käynnistyi paikallislehti Koillissanomissa.

Räty valmistui valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta 1999, ja työskenteli jo opiskeluaikanaan sekä Ylioppilaslehdessä että Helsingin Sanomissa.

Yhteensä Räty työskenteli HS:ssa lähes parinkymmenen vuoden ajan vuodesta 1995 alkaen. Hän aloitti kaupunkitoimituksessa ja siirtyi 1997 Nyt-liitteeseen, jonka esimiehenä hän toimi vuosina 2004–2007.

Räty irtisanoutui HS:n toimituspäällikön työstä heinäkuussa 2013 ja perusti yrityksen Räty–Salovaara–Blåfield ystäviensä Paula Salovaaran ja Ville Blåfieldin kanssa.

”Media-alan sekatyöläinen”, hän luonnehtii viime vuosiaan.

Erilaisten media-alan töiden lisäksi hän on vetänyt työpajoja, pitänyt koulutuksia ja ollut mukana useassa tutkimushankkeessa. Helmikuussa 2015 julkaistiin Rädyn ja Blåfieldin teos Kuka hullu haluaa poliitikoksi? (Teos) ja keväällä 2019 hänet nähtiin Uutisvuoto-ohjelman kapteenina.

Noin esimerkiksi.

”Toimittajan työ on jännä ammatti. Tietenkin journalismin tila maailmassa turhauttaa mua kuten meitä kaikkia, mutta ei se luovuttamalla ainakaan parane.”

Tampereen yliopistolla on ollut journalistiikan vierailijaprofessuuri vuodesta 2007 lähtien. Ensimmäiset viisi vuotta tehtävä perustui Helsingin Sanomain Säätiön lahjoitukseen.

Tehtävää varten ei tarvitse olla tieteellisiä näyttöjä tai tohtorin tutkintoa. Vierailijaprofessorilta toivotaan ennen kaikkea käytännön osaamista.

Tämän vuoden haussa painotettiin vahvasti digitaalista osaamista. Journalismin uusien muotojen lisäksi hakijalta toivottiin tietoa uusista tavoista puhutella lukijaa verkossa.

Tällä hetkellä tehtävää hoitaa Yleisradion toimittaja Olli Seuri.