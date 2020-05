The 1975 -solisti Matty Healy on ollut julkisuudessa esillä poliittisten kannanottojensa vuoksi. Kuva: Daniel DeSlover / Zuma Wire

Pop / Albumi

The 1975: Notes on a Conditional Form. Dirty Hit.

★★★★

Manches­terilaista indiepop-yhtyettä The 1975:tä on vaikea kuvailla ilman, että kaikki määritelmät kuulostavat kliseisiltä, mutta se tuskin yhtyeen keulakuvaa Matty Healya haittaa. Anton Vanha-Majamaan viime kesän Ruisrock-arviossa käyttämä sanapari ”ultimaattista älykkömusiikkia” on aika lailla täydellinen tiivistys.

The 1975 on musiikkia ihmisille, jotka pitävät loputtomista intertekstuaalisista viittauksista ja nokkelasta itseironiasta. Ihmisille, jotka haluavat musiikkia kuunnellessaan saada selityksiä maailman nykytilanteesta ja kuvailuja siitä, millaista elämämme oikeasti on. Ihmisille, jotka nauttivat siitä, että levyn avauskappale on ilmastoaktivisti Greta Thunbergin viisiminuuttinen puhe.

31-vuotiasta Healya on kuvailtu toistuvasti sukupolvensa ääneksi, millenniaalien tunteiden sanoittajaksi. Hän ei ole sitä toki yhtään sen enempää kuin samanikäiset suomalaiset älykkötaiteilijat täällä. On suuri massa, jolle The 1975:n ylitiedostava ja nokkela taide tuntuu lähinnä vieraalta. Heitä Healy ei yritäkään tavoittaa, kuten hän muun muassa tuoreessa The Guardianin haastattelussa sanoo.

”En ole avokado. Kaikki eivät pidä minua mahtavana.”

Oleellisempaa on se, että The 1975:n musiikki uppoaa lujaa heihin, jotka samaistuvat Healyyn ja tämän ajatuksiin. Edellinen levy A Brief Inquiry Into Online Relationships kuului vuoden 2018 tärkeimpiin albumeihin, vaikka musiikillisesti se ei ollut täydellinen mestariteos. Sekään.

Perjantaina 22. toukokuuta julkaistava Notes on a Conditional Form on jatkumoa edelliselle. Sen julkaisuaikaa on lykätty pariin otteeseen: ensin levyn piti ilmestyä helmikuussa, sitten huhtikuussa.

22 kappaleen mittaisella albumilla on kestoa 80 minuuttia, mikä tuntuu paljolta, kun on tottunut ensisijaisesti 45 minuutin julkaisuihin. Mistään tavattomasta kestosta ei toki ole kyse nykypäivänä. Esimerkiksi räppäri Draken viimeisin levy Scorpion kesti lähes 90 minuuttia.

On myös ilmiselvää, että Healy on pyrkinyt yhtyeensä uudella albumilla juuri massiivisuuden tunteeseen. Notes on a Conditional Form on sellainen sekoitus erilaisia genrejä, ideoita ja sanoituksia, että useammankin kuuntelun jälkeen kokonaiskuvaa on vaikea tiivistää sanoiksi.

Levy alkaa Thunbergin monologin (nimeltään The 1975) jälkeen ravisuttavalla punk-kappaleella, jonka jälkeen siirrytään orkesterimaisen välisoiton kautta elektroniseen poppiin ja käydään välillä esimerkiksi jamaikalaisen dancehall-musiikin puolella. Osa kappaleista nojaa vahvoihin teksteihin, osassa tekstiä ei ole ollenkaan. Ja sitten on Yeah I Know, jossa toistetaan yhtä ja samaa riimiä.

Häkellyttävä sekoitus on tietenkin täydellinen tapa osoittaa, miten monenlaiseen musiikkiin Healy yhtyeensä kanssa taipuu. Samalla se on osoitus siitä, että vähemmän on edelleen usein enemmän. Notes on a Conditional Form jättää aluksi epämiellyttävän ähkyn tunteen, jota en musiikilta kaipaa. Se on sääli, koska levy on täynnä upeita kappaleita.

Esimerkiksi punk-rykäisy People on erittäin onnistunut. Se on juuri oikealla tavalla yksinkertainen ja aggressiivinen kappale, jonka viehätys piilee osittain metatasolla: siinä, että biisi kuulostaa siltä, kun indie-poppari yrittää parhaansa mukaan tehdä uskottavaa punk-musiikkia.

Korona-aikana huomaamatta ei jää, että sanoituksissaan vahingossakin ajankohtaisuuteen pääsevä Healy laulaa ”I don’t like going outside so bring me everything here”. Vastaavanlainen tahaton viittaus on kappaleessa Frail State of Mind: “Go outside? Seems unlikely”.

Vieläkin ilahduttavampi yllätys on dancehall-kappale Shiny Collarbone, jonka tahtiin haluaisi päästä tanssimaan saman tien. Kappaleella vierailee dancehall-tunnettu nimi Cutty Ranks, eikä hän ole levyn ainut lisätähti.

Huippulahjakas pop-muusikko FKA Twigs laulaa kahdellakin kappaleella, ja kehuttu amerikkalaislaulaja Phoebe Bridgers on mukana jo etukäteen huomiota keränneellä Jesus Christ 2005 God Bless America -kappaleella. Levyn toiseksi viimeinen kappale on kaunis pianokappale Don’t Worry, jossa Healy laulaa yhdessä isänsä, näyttelijä Tim Healyn kanssa.

Silti parhaimmillaan The 1975 on tarjoillessaan indie-poppia, jossa on ovela lisäkoukku. Levyn huippukohdiksi nousevat ihmissuhdeteemaiset Tonight (I Wish I Was Your Boy) ja If You’re Too Shy (Let Me Know) ovat juuri sellaista indiepop-bändien musiikkia, jota nykyisin tehdään harmittavan vähän.

Healy on lauluntekijänä erinomainen, ja hänen luovuuttaan on pakko ihailla. Kun albumin pureskelee pienemmiksi palasiksi, tunne on paljon alun ähkyä miellyttävämpi. The 1975:n albumilla kokonaisuus ei ole enemmän kuin osiensa summa.

Kriitikon valinnat: Hieno karanteenilevy ja comeback-single

Pop / Albumi

Charli XCX: How I’m Feeling Now. Atlantic.

★★★★

Pop-tähti Charli XCX:n kotonaan Los Angelesissa tekemä tee-se-itse-henkinen ”karanteenialbumi” How I’m Feeling Now on yksi kevään yllättävämmistä musiikkitapauksista. Laulaja on saanut tehtyä kahdessa kuukaudessa läheisimpien tuottajiensa avulla ilahduttavan monipuolisen albumin. Se tuntuu hyvällä tavalla kuin novellikokoelmalta, joka tiivistää kuluneen kummallisen kevään tunnelman. Heti avausraita Pink Diamond repäisee mukaansa täydellä voimalla, minkä vastapainoksi Enemyn herkkyys rauhoittaa täydellisesti. Levy on paras Charli XCX:n kokonaisuus toistaiseksi.

Rap / Albumi

F: Mä oon vapaa. Universal.

★★★

Vaikeasti suuhun taipuvaa F-artistinimeä käyttävä Fanni Sjöholm oli esikois­albumillaan Mä en oo viel tarpeeks iso Emma-ehdokkaana rap-kategoriassa – ansaitusti. F yhdistelee kappaleillaan räppiä ja poppia raikkaasti, ja räppäämisen flow on ihailtavaa. Myös kakkosalbumillaan Mä oon vapaa F on parhaimmillaan Kaikenlaisii äänii -tyylisillä kappaleilla, jossa hän saa esitellä monipuolista osaamistaan. Kappaleiden teemat jäävät harmillisen pinnalliseksi, ja todellista hittisingleä levyltä ei löydy, mutta energisyytensä ansiosta albumi jättää silti hyvän fiiliksen.

Rock / Single

Sir Elwoodin hiljaiset värit: Ostarin istuja. Vallila Music.

★★

On omalla tavallaan ihailtavaa, että massiivisten comebackien aikakautena Sir Elwoodin hiljaiset värit on työstänyt kymmenen vuoden levytystaukonsa päättävää uutta levyään lauluntekijä Juha Lehden johdolla vuosien ajan kertomatta kenellekään. Nyt levyltä julkaistun esikoissinglen Ostarin istujan tunnistaa heti ensisoinnusta yhtyeen tuotannoksi – niin hyvässä kuin pahassa. Vanhan liiton suomirockille on aina paikkansa, mutta paluukappale toistaa sen verran vahvasti tuttua tyyliä, että se ei onnistu herättämään oikein minkäänlaisia tunteita. Ehkä jotain yllättävämpää on vielä luvassa.

Pop / Single

Vesta: Valonsäteet. Vild Music.

★★★

Vuonna 2018 julkaistu Vestan Lohtulauseita oli liki täydellinen debyyttialbumi. Jos kakkoslevyä tehdessä on ollut menestyspaineita, Vesta on ratkaissut ne nyt julkaistun toisen levyn esikoissinglen perusteella muuttamalla tyyliään selvästi. Samalla myös tuottaja on vaihtunut Jori Sjöroosista Matti Ahopeltoon. Ensimmäisen levyn unenomainen tunnelma on korvattu menevämmällä ja samalla myös perinteisemmällä pop-tyylillä. Vestan laulu on toki edelleen mielettömän hienoa kuunneltavaa, ja Valonsäteet on hyvä kappale, mutta samaa uniikkiutta siinä ei ole kuin ensimmäisen levyn biiseillä.