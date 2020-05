The Long Song – orjatytön laulu -sarjan päärooleissa ovat Hayley Atwell, Tamara Lawrance ja Jack Lowden. Kuva: Timothy K. Fitzgerald / BBC

Sokerin historia on karvas pala brittiläisen imperiumin ja ­Euroopan historiassa: seitsemänkymmentä prosenttia trans­atlanttisen orjakaupan uhreista työskenteli sokeriteollisuudessa.

Tämän verisen historian viime hetkistä kertoo BBC:n kaksiosainen The Long Song – orja­tytön laulu (2018). Sarja perustuu jamaikalaistaustaisen brittikirjailijan Andrea Levyn palkittuun romaaniin The Long Song (2010). Romaani on suomennettu nimellä Pitkä laulu.

Vuonna 1831 jamaikalaiselle Amityn sokeriplantaasille kantautuu kaukaisia huhuja emämaasta: pian orjuus lopetetaan. Tarinan kertojaääni on July, lapsena plantaasin emännän kamaripalvelijaksi pelto-orja­äidiltään siepattu sisäorja.

Luulisi, että aiheesta syntyisi synkkääkin synkempi tarina, mutta Levyllä (1956–2019) oli taito sekoittaa huumoria katkeriinkin aineksiin.

Kirjoissaan jamaikalaisten kohtaloita kuvanneella Levyllä oli kyky kertoa historian suurista tarinalinjoista vetävästi ja todentuntuisten henkilöhahmojen kautta. Sarah Williamsin käsikirjoitus säilyttää Levyn käsialan keveyden.

Julyn ja Caroline-rouvan välinen suhde on tarinan keskiössä. Talo jalavan varjossa -sarjasta tuttu Hayley Atwell tekee hirviömäisen hienon tulkinnan 1800-luvun hemmotellusta lapsinaisesta, joka ei pysty pukeutumaan, peseytymään tai syömään ilman kamaripalvelijaansa.

Vähintään yhtä hienoon roolisuoritukseen yltää neuvokkaan July-orjatytön roolissa Tamara Lawrance. Naisten välisen valtasuhteen kissa-hiiri-leikkiä on nautinto seurata. July kapinoi avutonta ja tyrannimaista emäntäänsä vastaan nokkelin kepposin, koska tietää olevansa yksinäisen emännän ainoa seuralainen ja turvassa pahimmilta rangaistuksilta.

Huumoria irtoaa muun muassa siitä, kun turhautuneet orjat purkavat vuosikymmenien kaltoin kohtelun aiheuttamaa vihaansa muun muassa kattamalla isäntiensä joulukutsujen ruokapöytään likaisen lakanan. Valtataistelu ulottuu myös orjien keskuuteen, arvojärjestyksen määrää heidänkin välillään ihon vaaleuden aste.

Pian orjien ei enää tarvitse tyytyä pelkkiin kepposiin. Joulukuussa 1831 alkanut, baptisti­sotana tunnettu orjakapina roi­huaa myös Amityn plantaasin pelloilla. Sarjan toinen osa kertoo ensimmäistä karumpaa tarinaa.

Englannista plantaasille saapuu uusia, edistyksellisiä aatteita kannattava työnjohtaja Robert Goodwin (Jack Lowden), joka haluaa poistaa orjuuden. Seuraukset ovat kauaskantoiset myös Julyn elämään.

The Long Song – orjatytön laulu, TV1 klo 22.00 ja Areena.