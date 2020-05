Arkkitehtuuri

Akateemikko Juha Leiviskä on palkittu kansainvälisellä The Daylight Award -palkinnolla. Palkinnon arvo on 100 000 euroa.

Leiviskä sai palkinnon päivänvalon taitavasta hyödyntämisestä arkkitehtuurissaan. Palkinnon myöntäjien mukaan Leiviskä on osoittanut kykenevänsä tekemään päivänvalosta kiinteän osan rakennuksiaan. Hänen valon käyttönsä saa aikaan tilakokemuksen, jossa yhdistyvät ilon tunne, toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ja valon herkkä läsnäolo tilassa. Palkintoperusteluissa kiitellään Leiviskää myös ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen kunnioittamisesta.

Juha Leiviskä, 84, tunnetaan varsinkin kirkkojen ja seurakuntakeskusten suunnittelijana ja myös useiden kirkkojen entisöintien suunnittelijana. Hän on suunnitellut itse myös valaisimia.

Juha Leiviskän tunnetuimpia töitä on Myyrmäen kirkko Vantaalla. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

The Daylight Award luovutetaan joka toinen vuosi. Kategorioita on kaksi: päivänvalon tutkimus sekä päivänvalo arkkitehtuurissa.

Palkinnon tarkoituksena on kunnioittaa ja tukea päivänvalon tutkimusta sekä päivänvalon käyttöä arkkitehtuurissa. Päivänvalon katsotaan parantavan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.

Tutkimuspalkinnon sai tänä vuonna Oxfordin yliopiston uni- ja vuorokausitutkimuksen johtaja, professori Russell Foster.

Ensimmäinen The Daylight Award myönnettiin 40 vuotta sitten tanskalaisarkkitehti Jørn Utzonille. Juhlavuoden kunniaksi tänä vuonna myönnettiin myös elämäntyöpalkinto. Sen sai arkkitehtuurin tutkija Henry Plummer.