Vettä on kaikkialla: ilmassa, maassa, järvessä, suossa... Sen kiertokulku näiden elementtien välillä on olennainen ilmiö, kun ennustetaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Vuonna 2017 vaienneen, ra­diofeaturea ja dokumentaarista radiotaidetta Ylellä esittäneen Radioateljeen perintö pomppaa esille yllättävässä paikassa. Kokenut ateljeelainen Leena Häkkinen on tehnyt neliosaisen podcastin, jonka on tuottanut Helsingin yliopiston ilmakehätutkimuksen keskus Inar.

Asiapodcastit tehdään lähes poikkeuksetta kevyesti studiossa, mutta Häkkinen on jalkautunut tutkijoiden kanssa maastoon. Lopputulos on äärimmäisen tyylikästä ja miellyttävää dokumentarismia. Hyvien äänitysten ja tilavien äänimaisemien ryydittämänä asiasisältöäkin on helpompi sulatella.

Myös haastattelijan ja haastateltavien puheäänen käytössä on aivan erilaista herkkyyttä kuin tyypillisissä podcasteissa.

Toivottavasti tämä innoittaa muitakin podcastien tekijöitä ja tuottajia.

Veden kierto, SoundCloud.