Oscar-gaala on järjestetty normaalisti aina alkuvuodesta Los Angelesin Dolby-teatterissa. Kuva: Mark Ralston / AFP

Koronaviruskriisi saattaa siirtää ensi vuoden elokuva-alan Oscar-gaalaa, uutisoi yhdysvaltalainen Variety-lehti. Lehti perustaa tietonsa useisiin lähteisiin.

Oscar-palkinnot on tarkoitus jakaa helmikuun lopussa.

Oscar-palkinnot jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia ei kommentoinut tiistaina asiaa Varietylle eikä uutistoimisto AFP:lle.

Elokuva-akatemia kertoi viime kuussa, että Oscar-ehdokkaaksi pääsevät pandemian takia poikkeuksellisesti myös elokuvat, joita ei ole esitetty elokuvateattereissa lainkaan.

Koronaviruskriisi on sulkenut elokuvateattereita, ja joidenkin elokuvien ensi-iltaa on siirretty myöhemmäksi pandemian takia. Toisaalta joitakin uutuuselokuvia on julkaistu suoraan esimerkiksi suoratoistopalveluissa.