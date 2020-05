Yhdysvaltalaisen Billboard-lehden ylläpitämä Hot 100 -lista on joutunut tällä viikolla poikkeuksellisen kohun keskelle, kun listan kärkisijasta on syntynyt tähtiartistien välille tappelu, jossa on esitetty syytöksiä muun muassa huijaamisesta, ykkössijan ostamisesta ja kuuntelumäärien laskemisesta väärin.

Billboard Hot 100 on lista, joka kertoo kerran viikossa yksittäisten kappaleiden suosiosta Yhdysvalloissa. Billboard 200 listaa suosituimmat levyt. Vuodesta 1958 käytössä ollut Hot 100 -lista on musiikkialan seuratuin hittilista, jonka ykköspaikka on todiste kappaleen kiistattomasta jättimenestyksestä.

Listan sijoitukset määräytyvät kappaleiden digitaalisen ja fyysisen myynnin, radiosoiton ja suoratoiston perusteella. Billboard saa tiedot Nielsen-tilastoyhtiöltä.

Viime vuonna Lil Nas X:n kappale Old Town Road teki historiaa olemalla pisimpään listan ykkössijalla.

Tällä viikolla julkaistulla listalla ykköspaikan on ottanut Ariana Granden ja Justin Bieberin yhteiskappale Stuck With U, jonka on ilmoitettu olevan korona-ajan hyväntekeväisyyskappale. Kappaleen tulot tilitetään säätiölle, joka tukee pelastustyöntekijöiden lapsia stipendeillä ja lahjoituksilla koronapandemian aikana.

Stuck With U on Granden kolmas ja Bieberin kuudes kappale, joka yltää Billboard-listan ykköseksi.

Kun listasijoitukset oli julkistettu, räppäri Tekashi 6ix9ine nosti aiheesta ison haloon sosiaalisessa mediassa. Tekashi 6ix9ine, oikealta nimeltään David Hernandez, julkaisi oman uutuussinglensä samana päivänä kuin Grande ja Bieber.

Hernandezin kappale Gooba on roikkunut julkaisustaan lähtien muun muassa Spotifyn kärkisijoilla Stuck With U -kappaleen tavoin. Lopulta se sijoittui Billboardin Hot 100 -listalla debyyttiviikollaan kolmanneksi. Stuck With U -kappaleen ja Gooban väliin Hot 100 -listalla sijoittui Doja Catin ja Nicki Minajin kappale Say So.

Gooba on Tekashi 6ix9inen ensimmäinen julkaistu kappale sen jälkeen, kun hänet vapautettiin huhtikuussa vankilasta kotiarestiin. Räppäri pääsi pois vankilasta, koska hän sairastaa vakavaa astmaa ja kuuluu näin ollen riskiryhmään, jolle koronaviruksen saaminen voisi olla erittäin vaarallista. Tekashi 6ix9ine suorittaa vankeutensa viimeiset kuukaudet kotiarestissa.

24-vuotias Tekashi 6ix9ine on hyvin kiistanalainen persoona musiikkimaailmassa. Joulukuussa 2019 hänet tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen rikoksista, jotka hän teki kuuluessaan väkivaltaiseen jengiin. Räppäri tunnusti syyllistyneensä rahankiristykseen, useisiin aserikoksiin sekä murhan suunnitteluun.

Hänelle vaadittiin alun perin vähintään 47 vuoden vankeutta, mutta hänen tuomionsa lyhene merkittävästi syytesopimuksella, kun lokakuussa 2019 hän todisti kahta Nine Trey Gangsta Bloods -jengin jäsentä vastaan. Jengiläisiä vastaan todistaminen on asettanut Hernandezin hengenvaaraan, ja muun muassa räppäri Snoop Dogg on kutsunut Hernandeziä Instagramissa vasikaksi useaan otteeseen.

Nyt Tekashi 6ix9ine on raivostunut Bieberille ja Grandelle, koska hänen mukaansa maailman suosituimpiin pop-tähtiin kuuluva kaksikko on ”ostanut paikkansa Billboard-listan kärjessä”. Hernandez julkaisi aiheesta pitkän vuodatuksen Instagram-tilillään maanantaina.

Videolla Hernandez muun muassa väittää, että hänen kappaleensa kaikkia suoratoistoja ei ole laskettu mukaan Billboardin tilastoinnissa. Vielä vakavampi syyte on se, että Hernandezin mukaan Grande ja Bieber ovat huijanneet nostamalla kappaleen myyntimäärää viime hetkellä 60 000 kappaleella, minkä ansiosta Stuck With U kipusi listan ykkössijalle. Hernandezin mukaan Grande ja Bieber ovat itse ostaneet biisiään 30 000 kappaletta digitaalisesti ”kuudella luottokortilla”.

”Haluan maailman tietävän, että Billboard-lista on vale. Voit ostaa itsellesi ykköspaikan”, Hernandez julistaa videollaan.

Myöhemmin räppäri julkaisi Instagramissa kuvan itsestään kuuden luottokortin kanssa ja kirjoitti kuvatekstiksi: ”Älkää huoliko, seuraavalla kerralla nousen ykköseksi.”

Kuten olettaa saattaa, Bieber, Grande, molempien manageri Scooter Braun ja Billboard itse ovat kiistäneet kaikki räppärin syytökset.

Ensimmäisenä Hernandezille sosiaalisessa mediassa vastasivat Bieber ja Grande.

Instagam Story -puolella julkaisemassaan pitkässä tekstissä Bieber sanoo kaikkien Hernandezin väitteiden olevan perättömiä.

Bieberin mukaan ensinnäkin Hernandez on laskenut kappaleensa globaaleja suoratoistomääriä, vaikka Billboardin listalla huomioidaan vain Yhdysvalloissa tapahtuvat kuuntelut. Bieberin mukaan Stuck With U -kappaleen tilastoihin ilmestyi viime hetkellä 60 000 myytyä kappaletta, koska he eivät ole tarkoituksella ilmoittaneet lukuja etukäteen pärjätäkseen kilpailussa.

”Sitä kutsutaan strategiaksi”, Bieber kirjoittaa.

Lopuksi hän kirjoittaa, että väite kymmenientuhansien ostojen tekemisestä kuudella luottokortilla on valhe. Bieberin mukaan yhdellä luottokortilla voi tehdä enintään neljä ostoa niin, että ostomäärät tilastoidaan. Jos yhdellä kortilla tehdään useampia ostoja, ylimääräisiä ostoja ei tilastoida. Bieberin mukaan Nielsen on tarkistanut kaikki kappaleen ostot ja todennut niiden olevan aitoja.

Grande ei puolestaan maininnut omassa Instagram-julkaisussaan Hernandezia nimeltä tai suoraan tämän syytöksiä, vaan suositteli nöyryyttä ”kaikille heille, jotka ovat tyytymättömiä omaan sijoitukseensa listalla ja käyttävät aikaansa vähätelläkseen kovaa työtä tekevien naisten suoritusta”.

Koska kuohunta tapauksen ympärillä on jatkunut ja erityisesti Tekashi 6ix9ine on innostanut myös fanejaan protestoimaan aiheesta, Billboardin sivuilla julkaistiin yksityiskohtainen selvitys, jossa pyrittiin vastaamaan kaikkiin räppärin syytöksiin.

Selvityksessä muun muassa todetaan, että on monia syitä siihen, miksi Billboardin huomioimat suoratoistomäärät eivät vastaa Tekashi 6ix9inen sosiaalisessa mediassa esittelemiään suoratoistomääriä. Yksi on nimenomaan se, että Billboard huomioi vain Yhdysvalloissa tapahtuvat kuuntelut, mutta tämän lisäksi tilastoista karsitaan muun muassa liian lyhyet kuuntelut tai liiallisesti toistuvat kuuntelut.

Billboardin selvityksessä myös huomautetaan, että Tekashi 6ix9inen puheessa ovat voineet sekoittua video- ja audiostriimaukset. Videollaan räppäri väittää, että Billboard on tilastoinut hänelle vain 31 miljoonaa suoratoistokertaa, vaikka tuo lukema on pelkistä videostriimauksista. Yhteensä Gooballe on tilastoitu 55,3 miljoonaa striimausta.

Syytöksiin ”kuuden luottokortin ostoista” Billboardin selvityksessä vastataan toteamalla, että Billboardin listalle päätyvät myyntiluvut tarkastetaan aina niin, että tilastointiin ei päädy huijaukselta vaikuttavia massaostoja. Sama perusteellinen tarkastus on tehty myös tämän viikon luvuille, eikä niistä ole löytynyt viittauksia huijaukseen.

Lopuksi Billboardin selvityksessä kerrotaan tarkat lukemat sekä Stuck With U että Gooba-kappaleiden kuunteluista, radiosoitoista ja myynneistä.

Gooba oli suoratoistossa selvästi Stuck With U -kappaletta suositumpi: Stuck With U keräsi 28,1 miljoonaa striimausta Yhdysvalloissa, kun Gooba keräsi 55,3 miljoonaa striimausta Yhdysvalloissa. Sen sijaan radiosoitossa Stuck With U oli ylivoimaisesti suositumpi: sille kertyi Yhdysvalloissa 26,3 miljoonaa radiosoittoa, kun Gooballe kertyi vain 172 000 radiosoittoa. Myyntimäärässä Bieberin ja Granden kappale päihitti 108 000 myydyllä kappaleella Tekashi 6ix9inen kappaleen selvästi. Räppärin biisiä myytiin 24 000 kappaletta.

Suomen virallisella single-listalla Tekashi 6ix9ine päihitti Granden ja Bieberin selvästi. Gooba sijoittui debyyttiviikollaan listan sijalle kolme, kun taas Stuck With U oli vasta sijalla 12. Listan ykkösenä jatkoi The Weeknd kappaleellaan Blinding Lights.