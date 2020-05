Me ei-katoliset katsomme eri tavalla katolisissa maissa tuotettuja draamoja, ja italialainen Ihme on siitä erityisen selvä esimerkki.

Meidän silmissämme verta itkevä Neitsyt Marian patsas on vain outo ja aika ällöttävä, mutta italialainen hiljenee näyn edessä, kuten sarjassa tapahtuu. Seuraavassa hetkessä pragmaattisempi italialainen myös aavistaa, että patsaasta ei saa kertoa muille, tai varsinkaan Vatikaaniin, koska se saisi vain aikaan levotonta massaliikehdintää.

Sarjassa maan EU-myönteinen pääministeri valmistautuu EU-kansanäänestykseen, joten patsaan ilmaantuminen osuu mahdollisimman epäsopivaan hetkeen. Mistä patsas on peräisin, mikä on sen merkitys? Tieteellä ei ole siihen mitään sanomista, koska verta kertyy niin paljon, että se sotii joka tapauksessa fysiikan lakeja vastaan.

Italialaissarja käynnistyy kiehtovasti, ja se tuo vähän mieleen ohjaaja Paolo Sorrentinon elokuvat ja varsinkin Pope-sarjat. Niiden tunnelmaa Ihmeessä on varmasti myös tavoiteltu, mutta samoihin henkisiin tai varsinkaan älyllisiin sfäärejä ei silti päästä lähellekään. Tyylilaji on jonkinlainen sekoitus satiiria, fantasiaa ja draamaa kuten Sorrentinolla.

Pääministerin (Guido Caprino) ja hänen vaimonsa (Elena Lietti) lisäksi keskeisiä henkilöitä ovat muun muassa rietas, rikollisuuteen sekaantunut pappi (Tommaso Ragno) sekä sairaasta äidistään huolehtiva nuori nainen (Pia Lanciotti). Erilaisia sivuhenkilöitä ilmaantuu useita, ja itkevä Maria vaikuttaa kaikkien elämään.

Vaikka sarja leikittelee mysteerillä ja henkimaailman kysymyksillä, se on silti aika ilmeinen, ­ainakin alkuun. Marian ihme tuntuu puhuttelevan niitä, joiden ”henki” on heikoissa kantimissa ja ”liha” on ottanut vallan, kuten pahaa pappia mutta myös ateistista pääministeriä. Mutta päästäänkö tästä eteenpäin? Jaksoja on kaikkiaan kahdeksan.

Samalla tietysti alkaa kiinnostaa, mikä patsaan mysteeri todella on. Sitäkin sarjassa selvitetään, ja se saattaa pitemmän päälle olla syy, jonka takia sarjaa tulee seurattua.

Pari vuotta sitten valmistuneen sarjan käsikirjoittaja Niccolò Ammaniti on myös ohjannut sarjan jaksoja. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla, millaisia henkisiä ja uskonnollisia pohdintoja korona-kriisi synnyttää nimenomaan Italiassa ja muissakin katolisissa maissa. Ehkä juuri tätäkin taustaa vasten Ihme vaikuttaa niin pintapuoliselta.

Ihme, TV1 klo 21.05 ja Areena. (K16)