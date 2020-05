Nashvillessä Tennesseessä on tyyni kevätaamu yöllisen myrskyn jälkeen. Tornado on riehunut yöllä kaupungin itäosissa ja ympäröivissä esikaupungeissa. TV-uutisten tornadoraporttien väliin on mahdutettu pätkiä koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-sairaudesta, joka tuntuu vielä olevan mantereen toisella laidalla. Paikallisuutisissa palataan kerran toisensa jälkeen kuvaan pienestä muurinpätkästä, joka on jäänyt pystyyn vaikka viereiset portaat eivät enää johda mihinkään.