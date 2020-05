Animal Crossing -hittipeli on lyönyt käyttäjäennätyksiä. Kuva: Nintendo

Korona-aikana miljoonat pakenevat omalle saarelle – virtuaaliselle sellaiselle, Nintendo Switch -pelissä Animal Crossing: New Horizons.

Saman sarjan pelejä on julkaistu aiemminkin, mutta uusin on ennennäkemätön hitti. Peli julkaistiin 20. maaliskuuta, ja saman kuun loppuun mennessä sitä oli myyty jo yli 11 miljoonaa kappaletta.

Peli ilmestyi pandemian keskelle, ja se on vaikuttanut sen näkyvyyteen. Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava Tero Kerttula tutkii, miten koronavirus näkyy medioiden uutta Animal Crossingia käsittelevissä kirjoituksissa. Kerttulan mukaan menestys juontaa sekä suositusta pelisarjasta että maailmantilanteesta.

”Edellisestä varsinaisesta sarjan osasta on ehtinyt kulua kahdeksan vuotta. Koronaviruksen aiheuttama sosiaalinen eristäytyminen on kuitenkin varmasti yksi suosioon vaikuttaneista asioista ja saanut myös pelisarjaa aiemmin pelaamattomat tarttumaan teokseen”, Kerttula sanoo.

Ensimmäinen Animal Crossing -peli julkaistiin vuonna 2001 Nintendo 64:lle ja myöhemmin GameCubelle. Hyvän vastaanoton saanut peli sai jatkoa muutaman vuoden välein uudemmille konsoleille, ja New Horizons on menestyssarjan odotettu viides osa.

Pelissä muutetaan saarelle, jonka omistaa Tom Nook -niminen supikoira. Omaa taloa voi yhdessä koko saaren kanssa alkaa kehittää mieleisekseen. Luonnonmateriaaleista voi rakentaa kalusteita tai saada rahaa esimerkiksi vaateostoksiin. Naapureina on sarjalle uskollisesti kirjo erilaisia eläinhahmoja.

Oman saarensa voi muokata sellaiseksi kuin haluaa: siellä voi esimerkiksi keskittyä puutarhanhoitoon tai rakentaa jättimäisen kartanon. Kuva: Nintendo

Kuten aiemmissakin osissa, aika kuluu pelissä samaa tahtia oikean maailman kanssa, eikä rikkaruohojen nyppimistä tai kalastusta voi pikakelata. Rahaa tippuu toki myös taivaalta ja puu kasvaa parissa päivässä, mutta suuremmat suunnitelmat vaativat aikaa ja vaivannäköä.

Puuhastelu rauhoittaa monia.

”Tällä hetkellä tutkimusaineiston perusteella koronavirustilanne on näkynyt esimerkiksi pelin arvosteluissa voimakkaasti. Media on viestinyt pelin roolista helpottavana ja eskapistisena ilmiönä koronavirusajan keskellä”, Kerttula kertoo.

Lohdulliseksi Animal Crossingia kuvailevat esimerkiksi New York Times ja The Guardian. Peli tarjoaa arjen askareita ilman todellisuuden kylmiä realiteetteja ja kohtaamisia ilman ilkeyttä tai väkivaltaa.

”Se on kuin maailma, jonka on aina halunnut, mutta jota ei ole voinut saada”, New York Timesin haastattelema pelikerronnan luennoitsija Romana Ramzan Glasgow’n yliopistosta.

Peliä on kehuttu myös ihmisten yhteentuojana, mikä on ollut tekijöiden tavoite.

”Toivon, että pelin kautta ihmiset nauttivat viestimisestä toistensa kanssa – on sitten kyse yhdessä pelaamisesta tai pelistä puhumisesta”, pelin ohjaaja Aya Kyogoku sanoo The Guardianille.

Kerttula toteaa sosiaalisuudella olevan pelaajille valtava merkitys. Pelkästään Instagramissa Animal Crossing: New Horizons -tunnisteella on lähes miljoona julkaisua. Muiden julkaisusta voi saada vinkkejä omaan rakentamiseen ja kaverin saarella käyminen voi korona-aikana merkitä paljon.

Vierailumahdollisuutta ovat hyödyntäneet myös julkkispelaajat. Esimerkiksi Yhdysvaltain kongressin jäsen Alexandria Ocasio-Cortez ja näyttelijä Elijah Wood ovat kyläilleet Twitter-seuraajiensa luona.

Animal Crossingia pelaavat myös Blink182-yhtyeen basisti Mark Hoppus sekä näyttelijät Brie Larson, Danny Trejo ja Stephen Fry. Lisäksi pelin on voinut bongata näyttelijä Antti Holman Instagramissa, jossa tämän puolison, harpisti Emmanuel Ceyssonin, kirottua Tom Nookia Holman seuraajien parissa virisi väittely siitä, onko kyseessä oikeasti supikoira vai pesukarhu.

Sosiaalisuuden ohella oma lukunsa pelissä on kuosi- ja vaatesuunnittelu. Muotilehti Vogue huomioi Diorin ja Issey Miyaken kaltaisten merkkien kopioimisen suosion pelissä ja kertoi amerikkalaisartisti Yaejin peliin luomasta mallistosta. Muusikon omassa verkkokaupassa on nyt oikeiden paitojen ohella tarjolla ilmaiset koodit Animal Crossing -vaatteisiin.

Kaikki kuosit eivät liity populaarikulttuuriin: Pelissä on nähty myös mielenosoituksia, joissa vastustetaan Kiinan kasvavaa valtaa erityishallintoalueeseensa Hongkongiin.

Suunnittelutoimintoa on niissä käytetty protestilakanoiden ja hallintojohtaja Carrie Lamin kasvokuvien tekemiseen – jälkimmäisiä mielenosoittajat lyövät lapioilla. Lam on ajanut lakiehdotusta, joka sallisi rikoksesta epäiltyjen hongkongilaisten luovuttamisen Manner-Kiinaan.

Animal Crossingia ei olla julkaistu Kiinassa, ja huhtikuussa se katosi myynnistä myös tuontitavarana maan verkkokaupoista, uutisoi BBC.

Sosiaaliset kokoontumiset ja tekemisen kirjo on poikkeustilassa tuonut miljoonia pelin äärelle. Jäädäänkö saarelle enää koronan jälkeen?

”Vanhat Animal Crossing -pelit olivat pelaajien suosiossa vuosien ajan, joten tuoreintakin osaa pelataan varmasti myös pitkään vielä tilanteen helpottamisen jälkeen”, arvioi tutkija Kerttula.