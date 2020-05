Romaani

Lotta Dufva: Limbodusa. Otava. 248 s.

Viime vuosina yhä useammat suomalaiskirjailijat ovat antautuneet synkkien lähitulevaisuusvisioiden vietäviksi. Helsinkiläisen Lotta Dufvan (s. 1987) Limbodusa-esikoisromaani on kevään kolmas kotimainen dystopiateos, ja lisää on luvassa.

Limbodusan Euroopassa valta on valunut demokraattisesti valituilta poliitikoilta Eurodef-suuryritykselle. Käytännössä Euroopasta on tullut ylikansallisen asefirman hallitsema sotilasdiktatuuri, jossa valtioiden omat armeijat ja poliisivoimat on korvattu Eurodefin työntekijöillä. Rakennelmaa pidetään yllä rahalla, propagandalla ja uhkakuvilla, joiden mukaan idästä on nousemassa vaara, jonka vain Eurodef voi torjua.

Kehitys ei muutenkaan ole ollut suopeaa. Helsingissä leipäjonot ovat kasvaneet ennennäkemättömiin mittoihin, ja jopa entinen keskiluokka joutuu kaivamaan ruokansa supermarkettien roskakoreista. Eurodefin johdolla Euroopassa sorretaan vähemmistöjä ja vannotaan konservatiivisen arvopolitiikan nimiin.

Kapinahenkeä ei kuitenkaan ole saatu täysin tukahdutettua. Suomessa bensaa liekkeihin heittää entinen Eurodefin sotilas, karismaattinen kansankiihottaja, josta käytetään nimeä Suomalainen. Hän haluaa vapauttaa Euroopan ja syöstä Eurodefin vallankahvasta.

Limbodusan ensimmäisen puoliskon kertojana toimii Ingrid. Hän on kieliä ja kirjallisuutta opiskeleva nuori nainen, joka hankkii elantonsa stripparina. Varoituksista huolimatta hän rakastuu päätä pahkaa opiskelijapiireissä kohtaamaansa Suomalaiseen. Tästä käynnistyy parivaljakon myrskyinen matka kohti vallankumousta ja Euroopan uutta aamua.

Ingrid muistelee tapahtumia Lampedusan saarella, jonne hän on päätynyt Euroopasta Afrikkaan suuntautuvien pakolaisvirtojen mukana. Kerronnallinen ratkaisu tuo vahvasti esiin ristiriidan kaikkeen pettyneen Lampedusa-Indgridin ja aiemman, rakkaudesta voimaa ammentaneen palavasieluisen vapaustaistelijan välillä.

Tarinan vahvin käänne koetaan kuitenkin romaanin puolivälissä, kun kertojan roolin ottaa Suomalainen. Näissä jaksoissa kurkistetaan vallankumousromantiikan pimeälle puolelle. Kulissit kaatuvat rymisten, ja samalla uuteen valoon asettuvat sekä Ingridin luonnekuva että kaikki hänen kertomansa. Mikään ei ole enää sitä, miltä päällepäin näytti. Ei edes Suomalainen itse.

Dufvan väliin vimmainenkin kerronta henkii nuorta kiihkoa ja intohimoa. Tunteet roihuavat, kevät kohisee korvissa ja kyynisyys lentää nurkkaan. Usko itseen ja omaan tekemiseen on valtava, eivätkä tätä paloa hidasta moraaliset pohdinnat tai hinta, joka valinnoista maksatetaan muilla.

Eurooppaa ravistelevan ­kaaoksenkin keskellä kirjan fokus kiinnittyy Ingridin ja Suomalaisen keskinäiseen suhteeseen. Muut henkilöt ja tapahtumat ovat pelkkiä lavasteita heidän tarinansa taustalla. Tämän ansiosta romaanin perimmäinen naiivius ja epäuskottavuus on helpompi antaa anteeksi.

Romaanin asenne ja tematiikka herättelevät mielleyhtymiä niin 1980-luvun kyberpunk-kirjallisuuden kuin 1990-luvun nihilististen sarjakuvien suuntaan. Se ei välttämättä ole lainkaan huono asia.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikois­teokselle jaetaan marraskuussa.