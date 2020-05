Kirjallisuus

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton julkaisee jälleen uuden rikosromaanin yhdessä jännityskirjailija James Pattersonin kanssa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kirja julkaistaan kesäkuussa 2021. Siinä Yhdysvaltain entisen presidentin tytär joutuu kidnapatuksi. Romaanin nimi onkin The President’s Daughter (Presidentin tytär)

”Bill Clintonin kanssa työskenteleminen ollut urani kohokohta ja olen innoissani saadessani kirjoittaa jälleen hänen kanssaan”, Petterson twiittasi aiheesta.

Tämä on jo toinen jännitysromaani, jonka kaksikko julkaisee. Edellinen romaani oli nimeltään Kadonnut presidentti (Otava) ja se ilmestyi kaksi vuotta sitten. Kybermaailman vaaroista kertovassa romaanissa terroristi uhkaa laukaista viruksen, joka lamauttaisi Yhdysvaltojen tietojärjestelmät ja syöksisi internetistä riippuvaisen supervallan täyteen anarkiaan.

HS:n arviossa romaania kuvailtiin keskinkertaiseksi jännäriksi, joka on tukehtua isänmaalliseen paatokseensa.

Bill Clinton on kirjoittanut aiemmin useita tieto- ja omaelämänkerrallisia kirjoja. The Presiden’t Daughter on hänen toinen fiktiivinen romaani.

Clintonin perheen muutkin jäsenet ovat ahkeria kirjoittamaan. Clintonin vaimo Hillary Clinton on kirjoittanut useita teoksia ja hänen tyttärensä Chelsea Clinton on tehnyt esimerkiksi lastenkirjoja. Viime vuonna Hillary Clinton julkaisi yhdessä Chlsean kanssa teoksen nimeltä The Book of Gutsy Women. Siinä he kertovat sisukkaista naisista, jotka ovat inspiroineet heitä.