Ghena Bukin on Al Bundy. He ovat lähes sama hahmo.

Väsynyt mies on jumissa arjessa. Perhe ei arvosta, työ kenkäkaupassa on kamalaa. Eniten iloa tuovat muistot, joissa Bukin-Bundy on suosittu ja urheilullinen.

Heistä molemmista on mukavaa lukea miesten kanssa pornolehtiä.