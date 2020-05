Kirjallisuus

”Meidän täytyy luopua joko joistakin syömistavoistamme tai maapallosta”, kirjoittaa Jonathan Safran Foer vastikään suomeksi julkaistussa kirjassaan Me olemme ilmasto – Miten planeetta pelastetaan ruokavalinnoilla? (suom. Ulla Lempinen, Atena).

”Syömistavoilla” hän tarkoittaa kaikkia eläinperäisiä tuotteita, mutta etenkin naudanlihaa ja maitotuotteita.

Kirjassa Foer perkaa tutkimustuloksia, joiden mukaan eläinmaatalous on ilmastonmuutoksen syistä joko merkittävimpiä tai merkittävin riippuen siitä, mitä laskelmiin otetaan mukaan. Foer lainaa YK:n ilmastonsuojelun puitesopimusta: jos lehmät olisivat valtio, sen kasvihuonekaasupäästöt olisivat Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen maailman kolmanneksi suurimmat.

Jonathan Safran Foer (s. 1977) tunnetaan parhaiten palkitusta esikoisromaanistaan Kaikki valaistuu (2002, suom. Leena Tamminen) sekä tietokirjasta Eläinten syömisestä (2009, suom. Antti Immonen). Me olemme ilmasto palaa osin Eläinten syömisestä -kirjan teemoihin, mutta ilmastonmuutoksen näkökulmasta käsin.

Foer vastaa viidenteen soittoyritykseen. ”Unohdin laittaa puhelimen päälle”, kirjailija pahoittelee. Taustalla haukkuu koira.

Suomessa kello on yhdeksän illalla, New Yorkissa kaksi iltapäivällä. Foer on juuri syönyt kahden lapsensa kanssa lounaaksi vegaanisia kasvispurilaisia. Aamiaiseksi hän on syönyt vegaanisen avokadoleivän, mutta päivällisellä saattaa hyvinkin olla jotain eläinperäistä.

”Ei eläintuotteita aamiaisella eikä lounaalla” on sekä Foerin perheen että hänen uuden kirjansa motto.

Se, ettei syö eläinperäisiä tuotteita aamiaisella ja lounaalla, pienentää vuotuista hiilijalanjälkeä 1,3 tonnia. Useiden tuoreiden tutkimusten mukaan paras yksittäinen teko taistelussa ilmastonmuutosta vastaan on välttää eläinperäisten tuotteiden syömistä, erityisesti tehotuotettua nautaa ja lammasta.

Foerilta kestää kuitenkin yli 70 sivua, ennen kuin hän pääsee kirjassaan eläintuotteita sisältävän ruokavalion haittoihin. Miksi?

”Se on aihe, joka herättää monissa paljon tunteita, hyvästä syystä. Lähestyin sitä varovasti.”

Vaatimus luopua lihansyönnistä tai edes vähentää sitä saattaa herättää puolustusreaktion niissäkin, jotka näkevät sen tarpeellisuuden.

Ja silti siitä on pakko puhua, sillä ilman keskustelua lihan, maitotuotteiden ja kananmunien vaikutuksesta ilmastoon meillä ei Foerin mukaan ole ”toivon häivääkään”.

Joten kirjailija upottaa aiheensa tarinoihin, kuin pahanmakuisen lääkkeen herkkupalaan. Kertomuksiin toisesta maailmansodasta, natseja paenneesta isoäidistään ja miehestä, joka nosti säikähdyksen voimalla auton paljain käsin.

”Ilmastonmuutoksesta ei saa hyviä tarinoita, se on liian laaja ja monimutkainen aihe. Ihmiset tarvitsevat tarinoita, huomaan sen itsestänikin.”

Mutta miksi meidän on niin vaikea siirtyä ajatuksista tekoihin? Miksi lihan, maitotuotteiden ja kananmunien syöntiä on niin vaikea lopettaa?

”No, ensinnäkin siksi, että ne maistuvat hyvältä. Meidän on aivan turha valehdella ja sanoa, että ne eivät maistu”, Foer toteaa. ”Minun on vaikea kuvitella tulevaisuutta, jossa en enää haluaisi syödä lihaa.”

Eläinperäiset tuotteet ovat nautintoaine, johon olemme tottuneet useimmiten pienestä pitäen.

Ne ovat myös osa kulttuuriamme, historiaamme ja yhteisöämme. Monet perinneruoat ovat eläinperäisiä, samoin kuin ruokalajit, jotka liittyvät eri tavoin merkityksellisiin hetkiin elämässä. Suomalaiselle esimerkiksi juhannuksena nuotiolla käristetty makkara, merkkipäivää juhlistava kermakakku tai jauheliha-makaronilaatikko saattavat olla tällaisia tuttuja ja lohdullisia makumuistoja.

Suurin eläinperäisten tuotteiden syömisen lopettamista hankaloittava tekijä on lopulta tottumus. Maito, liha ja kananmuna ovat usein läsnä aivan arkisissa ruokailuhetkissä aamiaisesta iltapalaan.

Foerille päivän tärkein ateria on päivällinen, kuten useimmille muillekin. Päivällisen merkitys on sekä kulinaarinen että sosiaalinen: sen ruokalajeihin panostetaan sekä rahallisesti että ajallisesti eniten, ja se saattaa olla päivän ainoa ateria, jolle koko perhe kerääntyy saman pöydän ääreen.

Hänelle itselleen aamupala ei ole koskaan ollut mitenkään merkityksellinen tai kiinnostava ateria. Sen vaihtaminen vegaaniseksi oli siis melko pieni uhraus.

”Olen ymmärtänyt, että teillä siellä Skandinaviassa syödään paljon maitotuotteita aamupalalla. On jugurttia ja juustoa ja muuta. Joten ehkä aamupala ilman eläintuotteita on teille vaikeampi kuin minulle”, Foer pohtii. ”Teidän on keksittävä jokin muu tapa.”

”Tapasin viime syksynä naisen, joka sanoi minulle: ’Syömme poikani kanssa joka aamu valtavan pekoni-kananmuna-aamiaisen. En tiedä miten pystyn noudattamaan ehdotustasi ja luopumaan siitä’”, Safran Foer kertoo. ”Vastasin hänelle: ’Älä tee niin kuin minä ehdotan. Jos se on teille päivän tärkein ateria, pitäkää se ja miettikää, voisitteko vähentää lihaa lounaalla ja päivällisellä.’”

Foerille aamiainen ei ole koskaan ollut kovin kiinnostava ateria, joten sen vaihtaminen vegaaniseksi ei ollut hänelle iso uhraus. Kuva: Deborah Landau

Tämäkin kirja on kirjoitettu ennen korona-aikaa. ”En olisi lisännyt siihen oikeastaan mitään, vaikka olisin kirjoittanut sitä vasta nyt”, Foer kuitenkin sanoo. Lihateollisuuden vaikutusta virusten syntyyn ja leviämiseen hän on käsitellyt muun muassa Eläinten syömisestä -kirjassa.

Myös Me olemme ilmastossa tulee mainittua, että ”kaikista maailman antibiooteista 70 prosenttia syötetään karjalle, mikä heikentää ihmisten sairauksien hoidossa käytettävien antibioottien tehoa”.

Koronan ja lihateollisuuden yhteyttä Foer on sen sijaan käsitellyt muun muassa Washington Postissa. Toukokuun alussa julkaistiin Foerin kirjoittama artikkeli lihansyönnistä, koronaviruksesta ja presidentti Donald Trumpin antamasta määräyksestä pitää teurastamot ja lihanpakkaamot toiminnassa keskellä pandemiaa.

Määräys, joka Foerille merkitsee muutenkin hajallaan olevan amerikkalaisen lihateollisuuden aallonpohjaa.

”Olemme tietoisesti tuhonneet planeettaamme vuosien ajan siksi, että saisimme haluamaamme proteiinia. Nyt me lähetämme ihmisiä kuolemaan”, hän kirjoittaa.

Foerin käyttämän esimerkin mukaan Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen tämän vuoden aikana yhtä monta teurastamotyöntekijää kuin Afganistanissa yhdysvaltalaissotilaita vuodessa.

”Se, että sotilaat vaarantavat henkensä terrorismin vastaisessa taistelussa on yksi asia. Mutta miten presidentti päätyi siihen absurdiin ajatukseen, että hän vaatii siviilejä vaarantamaan henkensä yhden ruoka-aineen vuoksi?” Foer kysyy.

Yhtenä vastauksena on lihateollisuuden lobbaaminen, mutta se ei ole koko totuus. Syöminen on tunneasia, ja lihan syöminen identiteettikysymys.

”Tunteet ohjaavat lähes kaikkea”, Foer sanoo. Tunteet kuten syyllisyys, toivo, pelko tai rakkaus saattavat auttaa ilmastonmuutosta ehkäisevien toimien toteuttamisessa, mutta ne saattavat myös asettaa esteitä.

”Liiallinen toiveikkuus saattaa aiheuttaa sen, ettei koe toiminnalle mitään tarvetta”, Foer sanoo. ”Ja liiallinen pelko saattaa lamauttaa niin, että kokee kaiken toiminnan toivottomaksi.”

Kysymys ilmastonmuutoksesta on Foerin mukaan ilman muuta poliittinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö yksilöiden kuluttajavalinnoilla olisi merkitystä.

”Minulla ei ole sanoja sille, miten tärkeää kollektiivinen toiminta on”, hän sanoo. ”Se on kaikki.”

Paino on sanalla toiminta. Kyse ei enää ole siitä, että ihmisillä ei olisi tietoa ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tilanteen ja sen kiireellisyyden kiistää niin harva, ettei heille kannata Foerin mukaan ”uhrata ajatustakaan”.

Myöskään eläimiin kohdistuva julmuus ei ole mitenkään kiistanalainen asia, Foer huomauttaa.

”Kaikki haluavat, että eläimillä on hyvä olla. Ei kukaan kannata niihin kohdistuvaa julmuutta.”

Ongelmana on kuitenkin siirtyminen sanoista tekoihin.

”Se, että minun kaltaiseni hyvätuloiset, tiedostavat ihmiset tekisivät muutakin kuin kävisivät mielenosoituksissa. Jotka nekin ovat hienoja, minä rakastan marsseja! Käyn niissä aina kun voin ja otan lapsetkin mukaan.”

Mielenosoitukset eivät kuitenkaan ole konkreettisesti ilmastonmuutokseen vaikuttava teko.

Kolme vuotta sitten YK:n entinen ilmastojohtaja Christiana Figueres ja joukko muita asiantuntijoita varoittivat, että meillä on vuoteen 2020 saakka aikaa välttää lämpenemisraja, joka johtaa hallitsemattomaan ja peruuttamattomaan ilmastonmuutokseen. Olemme pian puolessavälissä vuotta 2020, eikä asiantuntijoiden peräänkuuluttamia suuria, globaaleja muutoksia ole tehty.

Sen sijaan aikuiset ihmiset keskittyvät kiusaamaan teini-ikäisiä ilmastoaktivisteja verkossa niin, että nämä joutuvat lopettamaan toimintansa.

Onko meillä enää minkäänlaista toivoa?

”On hyviä syitä olla toiveikas, samoin kuin on hyviä syitä olla toivoton”, Foer sanoo. ”En ajattele kumpaakaan kovin paljoa. Kun en toivo liikaa enkä liian vähän voin keskittyä siihen, mitä pitää tehdä.”