Helsingin Suvilahteen on rakennettu 25 päivän ajan yhteisöllistä taideteosta nimeltä Asdama Hel. Ihmiset ovat voineet osallistua askartelemalla omia pieniä taide-esineitään ja viedä ne osaksi kokonaisuutta.

Teos valmistui tänä viikonloppuna, ja se poltettiin saman tien. Koko komeus paloi poroksi viime yönä.

Niin oli tarkoituskin.

Tuska-festivaalin yhteisötaideteos koostui palavista luonnomateriaaleista, kuten kannoista. Kuva: Henri Airo / HS

Asdama Hel – lyhenne sanoista Assembly of Dark Matter Helsinki – on metallimusiikin Tuska-festivaalin käynnistämä taideprojekti, jossa on mukana myös Helsingin kaupunki.

Projektiin osallistuvia ihmisiä kannustettiin käsittelemään omissa töissään esimerkiksi yksinäisyyttä, pelko, turhautumista ja tuskaa. Niiden polttaminen symboloi ”kuona-aineksen polttamista pois ajatuksista ja mielestä”.

Yllä olevalta videolta voi katsoa, kuinka teos katoaa liekkeihin.

HS jututti teoksen pääarkkitehtia, Tuska-festivaalin sekä siihen kuuluvan Tuska Art & Designin pääsuunnittelijaa Jenni Kääriäistä ennen polttohetkeä, lauantaina iltapäivällä.

Hän kertoo, että eri taide- ja käsityöesineitä päätyi teokseen yhteensä noin sata. Niitä askarreltiin hyvin monenmoisia. Risu-ukkoja tehtiin paljon, samoin kuin Islannin kansanperinteestä tunnettuja vegvísir-taikaesineitä. Kompassimaisen vegvísirin uskottiin muinaisina aikoina näyttävän kantajalleen tietä ankarassa säässä.

Pyroteknikko Markku Aalto suihkutti sytytysnestettä yhteisötaideteoksen pintaan sunnuntain vastaisena yönä. Kuva: Henri Airo / HS

”Kepin ympärille laitettuja pelkopiirustuksia oli muutamia, samoin kuin puulevyihin kaiverrettuja bändien logoja”, Kääriäinen kertoo.

Vaikka teoksen aihe on raskas, monet esineet ovat olleet Kääriäisen mukaan myös hyvin humoristisia ja hauskoja.

Koska Tuska on hevifestivaali, Asdama Hel henkii metallimusiikin estetiikkaa. Se on alttarimainen, ympyränmuotoinen teos, jonka halkaisija on kymmenen metriä. Ympyrän kehälle on asetettu puunjuurakoita, jotka toimivat alustoina poltettaville esineille.

Rituaalia muistuttavan polttamisen taustalla soitettiin suomalaisen pakanametalliyhtye Moonsorrowin kappaleita Ruttolehto ja Päivättömän päivän kansa.

”Ne biisit ovat vieneet koko projektia temaattisesti eteenpäin.”

Markku Aalto sytytti yhteistötaideteoksen tuleen Suvilahdessa kolmelta aamuyöllä. Kuva: Henri Airo / HS

Kääriäinen (s. 1985) on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitokselta. Hän on urallaan työskennellyt esimerkiksi teattereissa, teknikkona bändien keikoilla sekä Slush-tapahtuman pääsuunnittelijana.

Tuska-festivaalin pääsuunnittelijana Kääriäinen on toiminut kokopäiväisesti viime syksystä lähtien. Metallidiggari hän on tietysti myös, kertomansa mukaan ollut jo viitisentoista vuotta.

Yhteisötaideteosta toteuttamassa olleet järjestäytyivät ryhmäkuvaan rovion eteen. Kuvassa Jenni Kääriäinen (vas.), Ira Hyypiä, Jouni Markkanen, Eeka Mäkynen, Elina Tarkkonen, Rölli Ridanpää ja Jutta Jääskö. Kuva: Henri Airo / HS

Kääriäinen kertoo, että idea Asdama Hel -teokseen syntyi kevään aikana koronatilanteen inspiroimana ja lähti liikkeelle rivakasti.

”Pohdimme sosionomiksi valmistuvan ystäväni Ira Hyypiän kanssa puhelimessa, voisiko ihmisiä tällaisenakin aikana jotenkin tuoda yhteen ja osallistaa. Vaikka ihmiset eivät pysty kokoontumaan, voisivatko ideat, tavarat ja esineet tuoda yhteen niin, että se loisi tunnetta yhteenkuuluvuudesta?”

Koronaepidemia iski kovaa moniin aloihin, ja yksi kovimmista kärsijöistä on tapahtuma-ala. Esimerkiksi kaikki tämän kesän festivaalit jouduttiin perumaan, mukaan lukien Suvilahden Tuska-festivaali.

Kääriäinen toteaa, että Asdama Hel toimii luonnollisesti festivaalille myös mainoksena, keinona pitää tältä vuodelta väliin jäänyt tapahtuma ihmisten mielessä.

Sytyttämiseen käytetyt soihdut paloivat asfaltilla loppuun. Kuva: Henri Airo / HS

Asdama Hel on kaikkiaan monitulkintainen teos, Kääriäinen sanoo. Yhden symbolisen merkityksen se sai myös ajankohtansa vuoksi.

Noin viikon päästä koronaepidemian sulkema Suomi alkaa hiljalleen avautua – esimerkiksi baarit ja ravintolat saavat käynnistää toimintansa jälleen 1. kesäkuuta alkaen, vaikkakin rajoitetuin aukioloajoin.

Kääriäisen mukaan tätä puolta teoksessa kuvastaa myös yksittäinen esine, jonka siihen toi Helsingin kaupungin yöllistä toimintaa kehittävä yöluotsi.

”Se on häkkyrä, jossa lukee ’Helsingin yö palaa’.”