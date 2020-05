Kun koronavirus lopetti kaikki keikat loppukeväältä sekä kesältä, tyssäsi monen ammattimuusikon elannon saanti kuin seinään.

Niin kävi esimerkiksi espoolaiselle Jiri Kuroselle, joka soittaa koskettimia ja haitaria iskelmä-popyhtye Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanissa.

Mutta keikkojen peruuntuminen ei jäänyt Kuroselle ainoaksi vastoinkäymiseksi. Hänelle ei myönnetä nimittäin edes työttömyyskorvausta. Työ- ja elinkeinotoimiston eli TE-toimiston mielestä hän on yrittäjä.

Syynä on yksi lause, jonka Kuronen meni laittamaan hakupapereihin.

45-vuotiaalla Kurosella on takanaan parinkymmenen vuoden työura freelance-muusikkona.

Hän on soittanut Kaihon karavaanissa kymmenen vuotta ja kuuluu yhtyeen perustajajäseniin. Sitä ennen hän soitti toiset kymmenen vuotta Olavi Uusivirran yhtyeessä.

Bändisoittamisen lisäksi Kurosella on muutama ”sivutoimi”. Hän opettaa vapaata säestystä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa yhtenä aamupäivänä viikossa ja istuu kahden musiikkialan säätiön hallituksessa.

Omaa musiikkia Kuronen on myös tehnyt jonkin verran: hän on esimerkiksi julkaissut omista kappaleistaan soololevyn 2004 ja osallistunut muutamien Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin biisien tekoon.

Pääasiallisen ansionsa Kuronen on kuitenkin saanut keikkailusta. Kaikki muu on siihen nähden vain pienimuotoista lisätuloa.

”Olen tehnyt sellaista 65–100 keikkaa vuodessa viime vuodet”, hän kertoo.

Keikkoja on riittänyt koko työuran ajan säännöllisesti.

”Toki meilläkin on keikkataukoja joka vuosi, talvisin ja syksyisin. Mutta koska soitan vakiintuneessa kokoonpanossa, se kuuluu ikään kuin vuoden kiertoon. Pari kuukautta ladataan akkuja ja sitten lähdetään taas tien päälle”.

Niin oli tarkoitus tehdä tänäkin keväänä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani julkaisi uuden albumin, ja sen myötä piti lähteä 25 konserttisalin kiertueelle. Niistä yhtye ehti soittaa vain ensimmäisen 11. maaliskuuta, ennen kuin seuraavana päivänä poikkeustila iski päälle.

Kuronen ilmoittautui ensimmäistä kertaa elämässään työttömäksi työnhakijaksi.

”Nyt kesäfestivaalitkin on peruttu, ja meidän bändillemme kesäkuukaudet ovat kovinta keikkasesonkia. Noin kaksi kolmasosaa vuosituloistani on lähtenyt peruuntuneiden keikkojen vuoksi. Eikä ole mitään takeita, pääseekö keikoille syksylläkään.”

Ehkä tästä silti selvitään, Kuronen ajatteli työttömäksi ilmoittautuessaan. Hän kertoo kuuluneensa kymmenen vuotta työttömyyskassa Finkaan, Muusikkojen liittoon sitäkin kauemmin.

”Olen ajatellut aina olevani palkansaaja, vaikka ’työnantajia’ voi olla monta kymmentä vuodessa, kun keikat tehdään eri ohjelmatoimistojen ja tilaajien kautta. Olen ottanut palkkioni verokortilla, minulla ei ole y-tunnusta eikä toiminimeä, ei mitään yritysmuotoista toimintaa.”

Niinpä olikin aika yllätys, kun työttömyyskorvaushakemuksen päätös olikin kielteinen – koska TE-toimisto katsoi Kurosen yrittäjäksi ja itsensätyöllistäjäksi.

Kuronen kun oli kertonut hakemuksessaan kirjoittavansa myös kappaleita keikkailun lisäksi.

”Päätöksessä sanottiin, että ’vaikka keikat ovat nyt loppu, Kuronen työllistyy päätoimisesti säveltäjänä’. Sen mukaan minulta evättiin mahdollisuus saada ansiosidonnaista päivärahaa Finkasta, johon olen kymmenen vuotta maksanut kassajäsenmaksua.”

Biisinkirjoitus on tosiaan ollut Kuroselle pelkkä sivutoimi, jota hän on tehnyt ehtiessään. Merkittäviä tuloja hän ei ole siitä saanut koskaan.

”Suomessa on muutenkin ehkä kahden käden sormilla laskettava määrä ihmisiä, jotka voidaan katsoa päätoimisiksi biisintekijöiksi. Muuten sillä eläminen ei ole mahdollista.”

Kurosen mukaan TE-toimisto tarjosi mahdollisuuden hakea Kelasta työmarkkinatukea, jota hallitus on myöntänyt koronaviruksen aiheuttamassa erikoistilanteessa myös itsensätyöllistäjä-yrittäjille. Kuten vaikka freelancereille joilla on toiminimi.

Kuronen sanoo, ettei hän kuitenkaan haluaisi ottaa yrittäjille tarkoitettua työmarkkinatukea.

”Olen aina yrittänyt hoitaa työttömyysturva-asiat sääntöjen mukaan, ja tarkoituksella välttänyt yrittäjän asemaa. Koen, että nyt on – ehkä jonkin ohjeistuksen takia – yritetty evätä minulta se ansiopäiväraha.”

”Koko kevään ajan on kuultu hallitukselta ja ministereiltä, kuinka nyt pyritään auttamaan ihmisiä, tuomaan kaikki mahdollisimman laajasti työttömyysturvan piiriin, helpottamaan kaikin tavoin tätä koronašokkia… Tämä tuntuu kaiken sen vastaiselta”, Kuronen sanoo.

Hän ei ole ainoa muusikko, joka on joutunut vastaavanlaiseen tilanteeseen ammatinvalintansa vuoksi. Jotkut ovat jo ennen korona-aikaa tottuneet siihen, kuinka oudoista syistä muusikoiden ansiopäiväraha voidaan hylätä.

”Kun olen nyt puhunut ihmisten kanssa, joilla on aiempaa kokemusta TE-toimiston kanssa asioimisesta, olen saanut huomata että muusikoiden keskuuteen on muodostunut tietynlainen kulttuuri tämän asian hoitamiseen. Että ei saa missään nimessä mainita esimerkiksi säveltämistä. Tai edes oman instrumentin harjoittelemista.”

”Jos vaikka ilmoittaa soittavansa selloa työttömyyden aikana ja pitävänsä siten soittokuntoa yllä, TE-toimisto saattaa tulkita senkin yrittäjyydeksi. Siellä katsotaan, että harjoittelullakin pyritään johonkin taloudelliseen hyötyyn.”

Kuronen on tehnyt saamastaan TE-toimiston päätöksestä valituksen. Nyt odotellaan, miten sen käy.

Kokemus on ollut Kurosen mukaan silmiä avaava. Hän sanoo tulleensa siihen tulokseen, että TE-toimistoa ei niinkään kiinnosta, mistä joku saa toimeentuloa tai palkkaa, vaan tämän henkilön ajankäyttö.

”Eli tärkeä tieto on se, onko työmarkkinoiden käytettävissä ja voiko ottaa vastaan kokopäivätyötä. Jos papereissa on pienikin maininta siitä, että aikaa kuluu päivisin vaikkapa biisintekoon tai harjoitteluun, ei katsota olevan oikeutta ansiopäivärahaan. Työttömyysturvalakia tulkitaan kuin piru Raamattua.”

”Me freelancerit ja taiteilijat olemme TE-toimistoille pieni ja omituinen joukko, eikä kaikilla käsittelijöillä ehkä riitä edes kompetenssi sen hahmottamiseen, millainen tämän työn todellisuus on”, Kuronen sanoo. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen kertoo, että liitolle on tullut useita yhteydenottoja Kurosen kuvailemista ongelmista. Perusongelma on samankaltainen: muusikko on maksanut työttömyyskassan jäsenmaksua ja olettanut saavansa tässä tilanteessa ansiosidonnaista päivärahaa, mutta TE-toimisto on todennut, että henkilö ei ole oikeutettu siihen.

”Ilmeisesti TE-toimistossa on ruohonjuuritasolla jokin ohjeistuksessa mennyt sekaisin, koska siellä on tehty ratkaisuja, joita ei käsitykseni mukaan pitäisi tehdä. Jos ihminen on saanut ansiotulonsa keikoista ja jatkaa instrumentin soiton harjoittelua, tuntuu ihan poskettomalta, että hän ei sen takia ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan”, Vänttinen sanoo.

”Tässä menee viimeinenkin luottamus järjestelmään. Olemme joutuneet ohjeistamaan jäseniä, etteivät sano hakemuksissaan harjoittelevansa soittamista.”

Muusikkojen liitto on ollut aiheesta yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön, mutta yhteydenotto ei Vänttisen mukaan johda mihinkään akuutteihin muutoksiin tilanteessa.

Saamaansa päätökseen tyytymättömät muutokset voivat tehdä kuten Kuronen ja vaatia TE-toimistoa käsittelemään asian uudelleen. Työttömyyskassan päätös on puolestaan valituskelpoinen. Uudelleenkäsittelyissä menee kuitenkin oma aikansa.

Tilannetta helpottaakseen Muusikkojen liitto on avaamassa ensi viikolla mobiiliapplikaatiolla haettavaa kriisitukea. Vänttinen sanoo, että kriisituki ei toki vastaa suuruudeltaan menetettyjä työttömyyskorvauksia, mutta niillä pyritään auttamaan muusikoita, jotka ovat olleet jopa maaliskuun puolivälistä lähtien ilman tuloja.

Vänttinen ymmärtää myös, että mahdollisuus työmarkkinatukeen ei houkuttele muusikoita, jotka ovat luulleet olevansa oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan, koska työmarkkinatuki on suuruudeltaan paljon pienempi.

Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Timo Meling sanoo, että esille nostetuissa ongelmatapauksissa on kyse kahdesta eri asiasta. Ensimmäinen on se, vaikuttaako soiton harjoittelu työttömyysturvaan. Tästä on Melingin mukaan annettu TE-toimistoille yksiselitteiset ohjeet: perusharjoittelun ja ammatillisten valmiuksien ylläpitämisen ei pitäisi vaikuttaa siihen, onko ihminen oikeutettu työttömyyskorvaukseen.

”Jos vain harjoittelee ja pitää näin yllä ammattitaitoaan ja on sen takia jäänyt ilman työttömyysturvaa, ratkaisu ei ole ollut ohjeistuksen mukainen”, Meling sanoo.

Toinen asia on säveltäminen. Melingin mukaan säveltävä muusikko tekee säveltäessä normaalia työtään, mutta ratkaisevaa on tehdä arvio siitä, onko säveltäminen pää- vai sivutoimista työtä.

Päätoimiseksi työksi lasketaan sellainen, joka estää samanaikaisen kokoaikatyön ottamisen vastaan. Jos säveltäminen tulkitaan sivutoimiseksi työksi, henkilö on oikeutettu työttömyysturvaan, kuten ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos on maksanut vaaditun ajan työttömyyskassan jäsenmaksua ja täyttää työssäoloehdon.

Meling sanoo, että ministeriön on mahdotonta arvioida, miksi yksittäinen päätös on saattanut mennä pieleen. Hän kuitenkin huomauttaa, että omasta mielestä väärään päätökseen ei tarvitse tyytyä.

”Henkilön oikeusturva toteutuu joko pyytämällä TE-toimistoa käsittelemään asian uudelleen tai tekemällä valituksen työttömyyskassan päätöksestä”, Meling sanoo.

”On muistettava, että etuusjärjestelmän läpi menee iso ihmismäärä ja suurimmalla osalla kaikki menee oikein mainiosti. Meidän on erittäin hankala puuttua asiaan, kun emme tiedä, onko tapauksia yksi vai enemmän.”