Devon Believe Me nousi Suomen toiseksi soitetuimmaksi Spotify-kappaleeksi maanantaina. Kuvakaappaus Spotifyn Suomen Top 50 -listalta. Kuva: Spotify

Saksalainen kristillinen rap oli yllättävässä nousussa Suomen Spotifyn listoilla viime sunnuntaina. Räppäri Devon kappale Christian Rapper oli noussut sijalle viisi ja Believe Me kuudenneksi. Molemmissa kappaleissa käsitellään kristinuskoa.

”For my Jesus, yeah, I will not stop”, Devo räppää.

Maanantaina julkaistulla Suomen Top 50 -listalla Believe Me jätti taakseen esimerkiksi Arttu Wiskarin ja The Weekndin hitit ja nousi listan toiseksi.

Päivittäiskuunteluja oli Devon hitillä oli 48 752. Kärkisijan Erinillä kuunteluja oli maanantain listauksessa vain hiukan enemmän 50 635.

Uuden artistin yllättävää listamenestystä ihmetteli Nelonen Median radioiden musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari Twitterissä.

Myös musiikkilehti Rumba kirjoitti pian aiheesta. Rumban mukaan Devon nousu saa kyseenalaistamaan koko listan uskottavuuden

Yksittäiset kappaleet voivat nousta yllättäen korkealle, jos niistä tulee esimerkiksi suositun tanssimeemin taustamusiikkia videopalvelu Tiktokissa.

Devon huippusuorituksiin ei löydy tällaista syytä.

Kuunteluja Devo on saanut kolmelle kappaleelleen runsaat 220 000 kuukausikuuntelua, lähes kaikki parissa vuorokaudessa. Kuuntelut ovat Spotifyn mukaan tapahtuneet lähes yksinomaan Helsingissä (123 679) ja saksalaisessa Apoldassa (60 271). Apoldan pikkukaupungin jokainen asukas olisi tämän perusteella kuunnellut Devoa kolme kertaa viime aikoina.

Devo ei vastaa Helsingin Sanomien lähettämään haastattelupyyntöön.

Artistiprofiili linkkaa Instagram-sivulle, jossa kolmella tavanomaisella kuvalla on saavutettu yli 17 000 seuraajaa. Devon runsaan sadan seuraajan Twitter-tiliäkin on käytetty korona-aikana lähinnä hassujen videoiden edelleenlähettelyyn.

Eri palveluihin kirjatuista lyhyistä tiedoista käy ilmi, että Devo on 18-vuotias tuottaja, joka pitää Saksan Thüringenin osavaltion lipusta. Siellä sijaitsee myös Apolda.

Devolla on kolme kappaletta Spotify-profiilissaan. Hänellä on 13 seuraajaa. Kuvakaappaus. Kuva: Spotify

Spotify vastaa Helsingin Sanomille, ettei yhtiö kommentoi yksittäisiä tapauksia tai kerro tarkasti valvontatavoistaan.

Sähköpostin lähettänyt Spotifyn tiedottaja haluaa pysyä nimettömänä.

”Meillä on lukuisia mittareita, joilla tarkkailemme kulutuskäyttäytymistä suojellaksemme käyttäjiämme. Olemme jatkuvasti yhteistyössä meidän yhteistyökumppaniemme kanssa, että voimme ratkaista nämä huolenaiheet”, viestissä lukee.

Pörssiyhtiö Spotify on ottanut askelia aiempaan avoimempaan linjaan viestinnässään tänä vuonna.

Yhtenä syynä saattaa olla se, että Dagens Nyheter on käsitellyt suoratoiston manipuloimista digitaalisilla musiikkialustoilla. Ruotsalaislehti on keskittynyt jutuissaan erityisesti ruotsalaispalvelu Spotifyhin.

Ruotsalaisräppäri Mange Schmidt kertoi helmikuun lopussa lehdelle ostaneensa kokeilun vuoksi satatuhatta suoratoistoa kappaleelleen In the Ghötto. Ruotsinkielinen laulu sai tuhansia päiväkuunteluja, myös Saksassa ja Yhdysvalloissa, kunnes Spotify poisti sen.

Schmidt maksoi hetkellisestä menestyksestään 470 euroa.

Tilien kaappaaminen jatkuvaan soittoon on yksi tavallisista manipulointikeinoista. Dagens Nyheter kirjoitti alkuvuodesta, kuinka Halion Forc -nimisen artistin kappaleita oli soitettu erään 73-vuotiaan Spotify-käyttäjän tililtä kymmeniä tuhansia kertoja, yhteensä 184 tuntia. Mies huomasi salasoiton, kun artisti nousi hänen vuosisoittolistansa kärkisijoille.

Halion Forcin viittä kappaletta oli kuunneltu Spotifyssä kaikkiaan puolitoista miljoonaa kertaa, vaikka tämä oli muualla internetissä tuntematon. Halion Forcille ei löytynyt yhteystietoja, verkkosivustoa tai sosiaalisen median tiliä.

Kappaleet katosivat Spotifysta sen jälkeen, kun lehti oli kirjoittanut tuntemattoman artistin yllättävästä suosiosta.

Spotifyn Pohjoismaiden-johtaja Jenny Hermanson kirjoitti helmikuussa Ruotsin musiikkiteollisuudelle kirjeen, jossa hän kertoi yhtiön lisänneen merkittävästi resursseja manipuloinnin torjumiseksi.

Dagens Nyheterin haastattelussa hän kuvaili petoksien torjumista sammakkopeliksi huvipuistossa: jos yksi huijausmenetelmä painetaan alas, toinen nousee esiin. Mitään lopullista ratkaisua ei voi kehittää.

Ruotsalaislehden haastattelemat verkkoturvallisuusasiantuntijat arvelevat, että suoratoistopalveja voidaan käyttää rahanpesuun. Rikollisella rahalla ostetut toistot muutetaan puhtaiksi rojalteiksi.

Spotifyn työntekijöiden mukaan palvelun virroista kolmesta neljään prosenttia on manipuloitua.

”Tämä on erittäin pieni ongelma” Jenny Hermanson sanoi Dagens Nyheterille.

Myös isot tähdet yrittävät vaikuttaa suoratoistopalvelujen listoihin. Tammikuussa laulaja Justin Bieber pyysi fanejaan nostamaan jatkuvalla soitolla hänen kappaleensa kärkisijalle. Amerikkalaismedia The Verge kertoi, että yhdysvaltalaisiin Billboardin listoihin yritetään vaikuttaa esimerkiksi remix-julkaisuilla, lyhyillä levyillä tai ilmaisalbumeilla.

Viime viikolla räppäri Tekashi 6ix9ine syytti maailman suosituimpiin pop-tähtiin kuuluvaa kaksikkoa Justin Bieberiä ja Ariana Grandea siitä, että nämä olisivat ostaneet paikkansa Billboard-listan kärjessä. Räppärin mukaan muusikot ovat ostaneet Stuck With U -kappaleettaan 30 000 kappaletta digitaalisesti ”kuudella luottokortilla”.

Top 10 -sijoitukset keräävät näkyvyyttä, mutta huomaamatta voivat jäädä uskottavilta vaikuttavat ostetut kuuntelut. Silti liian tarkka valvonta voisi vaikeuttaa palvelua, joten käyttäjien tunnistautumista ei kannata rakentaa verkkopankkitasolle.

Spotify haluaa pysyä vaitonaisena valvontakeinoista. Tämä voisi antaa väärinkäyttäjille tietoa uusien manipulointikeinojen kehittämiseen.

”Kun me huomaamme väärinkäytöksiä tai saamme ilmoituksen vilpillisestä suoratoistosta, ryhdymme toimiin, joka voi tarkoittaa suoratoistolukujen poistamista, rojaltien haltuunottoa ja keinoja, joilla vähennetään sijoitusta meidän listoillamme”, yhtiön edustaja kirjoittaa.

Nelonen Median radiot ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.