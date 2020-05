Los Angelesissa on tähän aikaan vuodesta lämmintä. Päivälämpötila hipoo helposti 30 astetta.

Jos kulunut kevät olisi ollut normaali, laulaja Evelina, koko nimeltään Eveliina Tammenlaakso, olisi nauttinut tuosta lämmöstä viime aikoina. Rannalla paistatteluun tosin tuskin olisi jäänyt aikaa, koska suurin osa Los Angelesissa olosta olisi kulunut studiossa Tido-artistinimeä käyttävän tuottajan Tido Nguyenin kanssa.

Evelina on parhaillaan työstämässä uutta albumiaan, joka on tarkoitus julkaista tämän vuoden aikana. Nyt alkuperäistä julkaisuaikataulua on jouduttu lykkäämään, koska suunnitelmat levyn tekemisestä menivät keväällä kertaheitolla uusiksi.

Evelina julkaisi viime perjantaina uuden singlen tulevalta levyltään. Kuva viime kesän Ruisrock-keikalta. Kuva: Viena Kytöjoki

Koronapandemia on vaikuttanut monien suomalaisten pop- ja rock-muusikoiden elämään dramaattisesti. Keikat ovat peruuntuneet ja toimeentulo on mennyt. Osa on joutunut kokemaan raskaita pettymyksiä hakiessaan työttömyysturvaa, koska TE-toimisto on saattanut tulkita heidät yrittäjiksi, jos he ovat ilmoittaneet säveltävänsä tai harjoittelevansa soittimen soittoa, kun päätoiminen keikkailutyö on päättynyt.

Yksi vähemmän esillä olleista ilmiöistä on se, miten poikkeuksellinen aika on näkynyt uuden musiikin tekemisessä. Se nimittäin näkyy, useat alan ihmiset ajattelevat. Evelinan tapaus ei ole toki esimerkki tavallisista muutoksista, mutta osoittaa tähtiartistienkin suunnitelmien epävarmuuden.

Kun koronapandemia puhkesi, Evelinan tuottajana viime vuodesta lähtien työskennellyt Tido oli jo Los Angelesissa. Evelinan itsensä piti lentää perässä Los Angelesiin maaliskuun puolivälissä, mutta lennot peruttiin ja rajat suljettiin juuri sitä ennen.

”Meillä oli suunniteltuna albumintekoreissu. Oli buukattuna kuvaajat ja suunniteltu kaikki valmiiksi, mutta sitten jouduimme muuttamaan suunnitelmia kokonaan. Jos tätä tilannetta ei olisi tullut, olisimme saaneet levyn aiemmin valmiiksi”, Evelina kertoo nyt puhelimessa.

Albumintekoreissut eivät ole suomalaisille hittiartisteille tavattomia. Cheek yritti saada Alpha Omega -levynsä Los Angelesissa valmiiksi. Toiselle puolelle maailmaa lähdetään hakemaan inspiraatiota. Kaliforniassa myös asuu suomalaistuottajia.

Los Angelesin sijaan Evelina istuu turvallisesti kotonaan Helsingissä. Myös tuottaja Tido pääsi palaamaan Suomeen, mutta joutui sen jälkeen kahdeksi viikoksi pysymään kotonaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Nyt he ovat päässeet kiinni niin sanottuun uuteen normaaliin ja viettävät joka viikko aikaa kahdestaan studiolla työstäen uuden levyn kappaleita. Perjantaina julkaistiin levylle tuleva single Liian vähän, liian myöhään. Julkaisupäivänään se nousi Suomen Spotifyssa kärkisijalle.

Antti Auvinen on Suomen säveltäjien yhdistyksen puheenjohtaja. Kuva: Kai Sinervo / HS

Samana päivänä julkaistiin Tiisu-yhtyeen uusi kappale Valitettavasti valintamme ei osunut sinuun. Myös Tiisulle koronapandemia iski kummalliseen ajankohtaan, yhtyeen solisti Henrik Illikainen kertoo. Yli kaksi vuotta hiljaiseloa viettäneen bändin oli tarkoitus julkaista comeback-albumi syksyllä ja kiertää sitä ennen kesä keikoilla. Lyhyen kiertueen bändi ehti tehdä alkuvuodesta.

Nyt keikat on peruttu, ja comeback-albumi on siirretty ensi vuodelle. Levyjen julkaisun lykkäämistä käsiteltiin HS:ssa jo maaliskuussa. Erityisesti indie-yhtyeiden julkaisusuunnitelmiin koronapandemia vaikuttaa merkittävästi. ”Kärjistäen: niiden pitää siirtää, jotka tarvitsevat fyysistä levyä. Ja niiden, joiden pitää tukea levyllä keikkoja ja toisinpäin”, HS:n jutussa todetaan.

Illikainen kertoo, että Tiisu on toukokuun puolivälissä palannut Vallilassa sijaitsevalle Kvark-studiolle tekemään uutta levyä. Välissä oli parin kuukauden tauko, joka alkoi maaliskuun puolivälissä. Tuolloin Illikainen päätti vetäytyä täysin omiin oloihinsa.

”Itselläni meni sormi suuhun, enkä osannut hahmottaa koko tilannetta ollenkaan. Turvauduin äärimmäiseen eskapismiin ja lukittauduin kotiin. Tauko tuli muille varmaan aika jännällä tavalla, kun lopetin yhtäkkiä vain viestittelyn ja sanoin, että nyt on vähän vaikeaa”, Illikainen kertoo.

Illikainen kertoo, että yksi syy levyn julkaisun lykkäämiseen oli myös se, että syksynkin keikkojen toteutuminen näyttää epävarmalta. Yhtyeelle on oleellista päästä tuomaan uutta musiikkia esille nimenomaan keikoilla. Tämän takia monet muutkin artistit ympäri maailmaa ovat siirtäneet levyjensä julkaisua.

Samalla Illikainen sanoo arvostavansa artisteja, jotka uskaltavat julkaista levynsä alkuperäisessä suunnitellussa aikataulussa, sillä uudet julkaisut ovat elinehto levykaupoille. Muutenkin Illikainen on enemmän huolissaan alan tilanteesta yleisesti kuin itsestään.

”Minulla on aika kermaperseinen tilanne, koska kaikki tulot eivät ole kiinni keikoissa.”

Debyyttialbuminsa vuonna 2015 julkaissut Tiisu oli 2010-luvun puolivälissä hetken aikaa hehkutetun uuden yhtyeen asemassa, vähän kuin Ruusut ja Maustetytöt sittemmin.

Bändi ei noussut levynmyyntilistojen kärkeen, mutta kappaleet Elämältä turpiin sain ja Tänään sä musta hullaannut soivat paljon. Lehdissä oli isoja juttuja kuuden nuoren muusikon lupaavasta bändistä. Alkuhehkutuksen jälkeen kiinnostus kuitenkin väheni, ja toinen levy jäi jo paljon vähemmälle huomiolle. Sitten Tiisun tarina loppui hetkellisesti kokonaan.

”Se oli tuhoisaa aikaa oman hyvinvointini kannalta. Tuli semmoinen ajattelun malli, että on tehtävä isoja sinkkubiisejä, vaikka olemme tällainen hihhulirockia tekevä yhtye.”

”Olin silloin noin 20-vuotias, ja en osannut käsitellä koko asiaa. Joko luulin liikoja itsestäni tai sitten en osannut nauttia tilanteesta ollenkaan. Jos vielä joskus saamme musiikillamme jonkinlaista samankaltaista vastakaikua, yritän nauttia siitä miljoona kertaa enemmän”, Illikainen sanoo.

Parin vuoden tauon aikana yhtye vaihtoi levy-yhtiötä, ja nyt musiikin tekeminen sujuu taas huomattavasti paremmin.

”Tajusin, että eihän meidän taikamme ole hävinnyt mihinkään. Voimme jatkaa kappaleiden tekemistä ihan samalla tavalla kuin aiemmin.”

Outi Tarkiainen kuuluu sukupolvensa kansainvälisesti nopeimmin nouseviin suomalaissäveltäjiin. Kuva: Juha Sinisalo

Populaarimusiikin tekemisen lisäksi koronapandemia on vaikuttanut myös taidemusiikin säveltämiseen. Suomen säveltäjien yhdistyksen puheenjohtaja Antti Auvinen sanoo, että tarkkoja vaikutuksia on vielä edes vaikea arvioida.

”Taidemusiikin kaltaisessa dynaamisessa taiteessa vuorovaikutteisuus on merkittävässä roolissa. Yleisön, mutta myös säveltäjän työn kannalta. Etäkommunikaatio on avuksi muttei korvaa aitoa kohtaamista. Kun tehdään priimaa, sillä on merkitys, miten asiat soivat ja minkälaisia hienoviritteisiä yksityiskohtia pystyy kuulemaan.”

Sukupolvensa kansainvälisesti nopeimmin nouseviin suomalaissäveltäjiin kuuluva Outi Tarkiainen kertoo, että toistaiseksi konkreettiset vaikutukset arkeen ovat vielä vähäisiä. Klassisen musiikin säveltäminen on hidasta työtä, ja Tarkiainen on pystynyt jatkamaan sitä kotistudiollaan.

Yhdellä Tarkiaisen sävellyksellä piti olla keväällä kantaesitys Münchenissä, mutta se on siirretty toistaiseksi määrittelemättömään ajankohtaan. Nyt hän on säveltämässä teosta, joka on tarkoitus kantaesittää ensi keväänä.

”Vielä ei ole tietoa, voiko silloin esiintyä ison orkesterin kanssa. Toistaiseksi näyttää siltä, että se saattaa olla mahdollista”, Tarkiainen sanoo.

Sitten on vielä kysymys siitä, miten koko elämän muuttuminen vaikuttaa muusikoihin henkisesti. Evelinalle koronapandemian alku oli šokki. Pahinta oli epävarmuus, koska viruksen vaikutuksen kestosta oli hyvin ristiriitaisia näkemyksiä.

”Kuulostaa kliseeltä, mutta alkutunne oli sellainen ammottava tyhjyys.”

Evelina sanoo, että on pyrkinyt alkujärkytyksen jälkeen pitämään itsensä tietoisesti rauhallisena ja keskittyä uuden musiikin tekemiseen. Koronaviruspandemian vaikutus ei ole lopulta vain aikataulujen venyminen tai matkojen peruuntuminen, vaan myös se, millaista musiikkia Evelinalta ylipäänsä kuullaan.

”Jos tämä olisi tehty Losissa, levystä olisi tullut tunnelmaltaan todella erilainen. Se on kokonaan eri aikajanan juttu, enkä voi edes tietää, millainen levystä olisi tullut siellä.”

Antti Auvinen uskoo, että yhteiskunnallisen muutoksen tuoma epävarmuus ja ahdistus saattaa kuulua taidemusiikissa vasta vuosien päästä. Samaa mieltä on Outi Tarkiainen.

”Säveltäjät ovat ihmisiä, ja tunnemaailma heijastuu varmasti myös teoksiin. Tämänhetkiset tunteet näkyvät teoksissa pitkällä viiveellä.”

Tiisun nykyinen levy-yhtiö Kaiku Entertainment kuuluu Helsigin Sanomien tavoin Sanoma-konserniin.