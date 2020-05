Yksi kansainvälisesti merkittävimmistä taidealan tunnustuksista, Turner-palkinto, jää tänä vuonna jakamatta koronapandemian johdosta.

Palkintoa jakava Lontoon Tate Britain -museo jakaa sen sijaan yhteensä kymmenen apurahaa valitsemilleen taiteilijoille. Jokainen apuraha on 10 000 punnan, eli noin 12 000 euron arvoinen.

Tate Britain -museon perustelee päätöstään sillä, että pandemia asettaisi liian tiukan aikataulun näyttelyn valmistelulle. Lontoossa on edelleen rajoitettu pandemian vuoksi ulkona liikkumista, ja esimerkiksi koulut on yhä suljettu. Museo haluaa sen sijaan tukea suurempaa taiteilijajoukkoa.

”Uskon, että JMW Turner, joka kerran päätti jättää omaisuutensa taiteilijoiden tukemiseksi, arvostaisi päätöstämme”, Tate Britain -museon johtaja Alex Farquharson kommentoi The Guardianille.

Tavallisesti palkinnonsaaja valitaan tuomariston kutsumien neljän ehdokkaan joukosta. Ehdokkaat on kutsuttu toukokuussa työskentelemään yhdessä syksyllä avattavaa näyttelyä varten. Näyttelyyn osallistujien keskuudesta tuomaristo on valinnut yhden voittajan, jolle myönnetään 25 000 punnan (noin 30 000 euron) palkintosumma.

Tate Britain valitsee tänä vuonna poikkeuksellisesti kymmenen apurahataiteilijaa saman tuomariston toimesta ja samoilla kriteereillä kuin muulloinkin: tuki myönnetään Britanniassa toimiville taiteilijoille, jotka omalla panoksellaan ovat vaikuttamassa nykytaiteen kehitykseen. Apurahan saajat julkaistaan kesäkuun lopulla.

Joseph Mallord William Turner oli romantiikan ajan maisemamaalari. Hänen nimeään kantavaa palkintoa on jaettu vuodesta 1984 alkaen. Vain vuosi 1990 jäi väliin, sillä palkinnolle ei saatu sponsoria.

Voittajista on tullut usein sittemmin nykytaiteen suurimpia nimiä. Heidän joukossaan ovat esimerkiksi Gilbert & George (1986), Anish Kapoor (1991), Damien Hirst (1995), Steve McQueen (1999) ja Grayson Perry (2003).

Turner-palkitut ovat herättäneet usein intohimoja ja kiistaa. Esimerkiksi vuonna 2001 Martin Creed voitti palkinnon työllään numero 227: The lights going on and off. Teos oli huone, jonne museokävijät kävelivät sisään valojen mennessä päälle ja pois.

Vuonna 2018 palkinnon voitti iPhonella taidetta tekevä Charlotte Prodger.

Viime vuonna palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa tasan kaikkien neljän finalistin kesken, koska voittajat Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Oscar Murillo ja Tai Shani eivät halunneet asettua kilpailemaan toisiaan vastaan.