Kirjallisuus

Brittiläinen lastenkirjallisuuden supertähti J.K. Rowling on ilmoittanut julkaisevansa kirjoittamansa sadun, jonka hän hautasi vintilleen vuosia sitten.

Tarinan nimi on The Ickabog, ja sen verkkosivuilla kerrotaan, että Rowling luki tarinaa omille lapsilleen näiden ollessa pieniä.

Twitterissä Rowling kertoo, että tarina oli tarkoitus julkaista viimeisen Harry Potterin julkaisun jälkeen, mutta hän päätyikin julkaisemaan kaksi aikuisten romaania.

Tarina vietiin ullakolle, ja sinne se myös jäi, kunnes osin käsin kirjoitetut paperit kaivettiin esiin muutama viikko sitten.

Rowling julkaisee tarinan nyt verkossa ilahduttaakseen lapsia, joiden on vietettävä aikansa sisätiloissa koronaviruksesta johtuen.

”Nyt jo teini-ikäiset lapseni olivat liikuttavan innoissaan ajatuksesta, joten haimme vintiltä alakertaan erittäin pölyisen laatikon, jossa tarina oli viettänyt vuosia. Viime viikot olen uppoutunut fiktiiviseen maailmaan, josta luulin jo poistuneeni iäksi”, Rowling kertoo tiedotteessaan.

Ensimmäiset kaksi lukua, King Fred The Fearless ja The Ickabog ovat jo luettavissa englanniksi verkossa, ja loput 34 erää julkaistaan tulevien seitsemän viikon aikana joka arkipäivä luku tai pari kerrallaan, aina heinäkuun 10. päivään saakka.

The Ickabog on kirjoitettu luettavaksi ääneen, ja se sijoittuu mielikuvitusmaailmaan. Kohdeyleisönä Rowling on ajatellut noin 7–9-vuotiaita lapsia. Hän kertoo Ickabogin olevan tarina totuudesta ja vallan väärinkäytöstä.

”Sitä ei ole tarkoitettu luettavaksi reaktiona mihinkään, mitä maailmassa juuri nyt tapahtuu. Teemat ovat ajattomia ja sopivat mihin tahansa aikaan missä tahansa maassa”, Rowling kertoo.

Painettuna kirjana tarina julkaistaan marraskuussa. Kaikki tulot Rowling aikoo lahjoittaa hankkeille, jotka auttavat ”eniten pandemiasta vahingoittuneita ryhmiä”.

Kirjailijan kustantaja kutsuu 7–12-vuotiaita aloittelevia taiteilijoita osallistumaan kilpailuun tarinan kuvituksesta. Voittajat saavat kuvituksensa painettuna oman maansa kirjaversioon. Rowling kertoo haluavansa nähdä mielikuvitusten laukkaavan vapaina kuvituksen suhteen.

”Emme välttämättä etsi sitä teknisesti kaikkein kyvykkäintä. Luovuus, kekseliäisyys ja ponnistelu ovat kaikkein tärkeimpiä asioita koko maailmassa näinä vaikeina aikoina, joita elämme”, Rowling sanoo.

Hän on jo julkaissut useita lasten lähettämiä piirustuksia Twitter-tilillään.

The Ickabog on luettavissa ilmaiseksi täällä.